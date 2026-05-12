Grecia pregătește noi măsuri pentru limitarea turismului de masă în cele mai populare destinații de vacanță din țară, în contextul în care autoritățile spun că numărul foarte mare de vizitatori pune presiune pe infrastructură, resursele de apă și mediul înconjurător. Noile reguli vor afecta în special insulele Santorini, Mykonos, Rodos și Kos și ar urma să intre în vigoare la finalul lunii iunie.

Autoritățile elene susțin că zonele turistice cele mai căutate se confruntă cu probleme tot mai mari în sezonul estival, de la trafic sufocant și lipsa apei până la creșterea accentuată a chiriilor.

Potrivit datelor Băncii Centrale a Greciei, anul trecut țara a înregistrat aproape 38 de milioane de turiști.

În cadrul noului program pregătit de statul elen, hotelurile noi construite în insulele foarte aglomerate vor fi limitate la maximum 100 de paturi. În plus, autoritățile vor interzice ridicarea clădirilor la mai puțin de 25 de metri de mare.

De asemenea, în funcție de regiune, marile proprietăți vor trebui să aibă suprafețe de minimum 8 până la 16 hectare, măsură despre care autoritățile spun că este necesară pentru protejarea peisajului și limitarea dezvoltării excesive.

Localnicii din Santorini și Mykonos reclamă de ani buni efectele supraturismului, în special blocajele din trafic, presiunea asupra rețelelor de apă și creșterea costurilor locuințelor în plin sezon.

Autoritățile din Grecia spun că noile restricții sunt necesare pentru a reduce impactul turismului excesiv asupra insulelor și pentru a proteja resursele locale în contextul numărului tot mai mare de vizitatori.

