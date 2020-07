Primii turiști români au ajuns în Bulgaria: „A fost plin! Foarte puțini poartă măști și ignoră distanțarea socială”

Începutul lui iulie a adus primii turiști români în stațiunile din Bulgaria, dar situația epidemiologică din țara vecină pare tocmai acum să se înrăutățească.

Bulgaria a decis să prelungească starea de urgență epidemiologică până la finalul lunii iulie, din cauza numărului tot mai mare de infectări. Peste 1.000 de îmbolnăviri din totalul celor aproximativ 5.700 au fost anunțate doar în ultima săptămână. Un număr ce îngrijorează autoritățile de la Sofia, care au cerut înmulțirea sancțiunilor pentru cei care nu respectă restricțiile.

Pe de altă parte, presa bulgară spune că multe hoteluri sunt deja rezervate pe litoralul bulgăresc. În plus, o mare companie aeriană low-cost a reluat sâmbătă șase zboruri către Burgas, de la aeroporturi din Austria, Slovacia si Polonia.

Anul trecut, peste un milion de români au mers în vacanţă pe litoralul din Bulgaria.

Turiștii ignoră regulile de distanțare fizică

Angelica Chirica, reprezentanta unui hotel din staţiunea Nisipurile de Aur, a povestit luni la Digi24 cum s-au comportat primii turiști străini - între care mulți români - care au ajuns în weekend în Bulgaria.

„A fost plin! Plin! Foarte mulți români au venit aici, la Nisipurile de Aur, s-au bucurat de soare, de o mare foarte caldă, de valuri și prețuri foarte bune. În hoteluri sunt implementate reguli, personalul poartă măști, mănuși, peste tot sunt dispozitive cu dezinfectant, se dezinfectează locurile de joacă mult mai des decât normal; la terase măsuțele, scaunele sunt puse la distanță, pe plajă - la fel, șezolongurile și umbrele sunt distanțate la doi metri”, a povestit Angelica Chirica.

Ea a recunoscut însă că în ceea ce-i privește, turiștii ignoră aceste reguli. „Le ignoră, le ignoră, nu (le respectă - n.r.), foarte puțini poartă măști, foarte puțini. Folosesc dozatoarele de dezinfectant, dar în ceea ce privește distanțarea socială - nu, din păcate, nu. Ca și cum nu ar fi existat pandemia aici. Se comportă întocmai”, a spus românca.

Întrebată ce reacție au autoritățile și dacă iau măsuri de sancționare, Angelia Chirica a mărturisit: „Sincer, n-am văzut niciun echipaj de poliție umblând pe faleza Mării Negre, nu am văzut pe nimeni întrebând nimic, pe nimeni atenționând. Din păcate, la libera alegere”.

Angelica Chiricamai spune că anul acesta turistic este compromis în Bulgaria din punct de vedere al profiturilor. „E compromis pentru că prețurile sunt mult mai jos, sunt mult mai mici față de anul trecut, deoarece există o temere în a veni pe litoral și a pleca din țară. Din ceea ce am văzut și din semnalele trimise de turiști care ar vrea să vină în țară, au teama de a fi opriți la graniță. Eu am stat 10 minute în vamă, mi s-a luat temperatura și am dat acea declarație, pe care am completat-o de acasă. Nu m-a întrebat nimeni unde merg sau să stau ore. Zece minute, după cumpărarea vinietei”, a povestit românca.

Bulgaria anunță sancțiuni aspre pentru cei care nu poartă mască

În aceste condiții, Bulgaria promite că va sancţiona sever persoanele care nu respectă distanţarea fizică obligatorie în spaţiile publice sau care nu poartă mască de protecţie în interior, după a anunţat luni ministrul Sănătăţii, Kiril Ananiev, potrivit Agerpres.

Autoritățile bulgare au anunțat luni că peste jumătate dintre elevii care au participat în Veliko Târnovo la un bal de absolvire s-au infectat. Evenimentul s-a desfășurat luna trecută.

Îmbolnăviri au apărut și în campionatul de fotbal: 20 de sportivi din prima ligă au luat virusul, iar Bulgaria ar putea interzice prezenţa spectatorilor la meciurile de fotbal.

În plus, adunările publice se vor desfășura cu un număr mai mic de participanți ca până acum.

Ţară cu o populaţie de şapte milioane de locuitori, Bulgaria a înregistrat 5.740 de cazuri de infectare şi 246 de decese. Numai în ultima săptămână s-au înregistrat în total 1.049 de cazuri de îmbolnăviri.

Ananiev a spus că va extinde starea de urgenţă epidemiologică din ţară până la sfârşitul lunii iulie pentru a-i permite să fie mai flexibil şi să emită ordine speciale dacă va fi nevoie.

El le-a cerut autorităţilor să garanteze respectarea măsurilor împotriva infectărilor şi să limiteze evenimentele publice mari. Amenzile pentru nerespectarea regulilor de distanţare şi a altor măsuri vor fi impuse strict.

Bulgaria a ridicat majoritatea restricţiilor legate de coronavirus, deschizând barurile şi restaurantele şi permiţând deplasările pentru a ajuta economia să se recupereze.

