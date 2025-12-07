Live TV

Bulgaria a trimis apă și alimente celor 10 marinari rămași pe petrolierul „Kairos”, blocat în Marea Neagră după un atac ucrainean

Nava „Kairos”, înregistrată în China, este considerată parte a „flotei fantomă” a Rusiei. Sursa foto: Profimedia Images

Un elicopter militar bulgar a livrat duminică apă, alimente și echipamente de comunicații petrolierului „Kairos”, unde cei 10 marinari rămași la bord sunt blocați de trei zile în Marea Neagră, după un atac ucrainean. Autoritățile de la Sofia pregătesc și o operațiune de evacuare, care va fi declanșată imediat ce condițiile meteo o vor permite.

Un elicopter militar bulgar a livrat duminică apă, alimente și echipamente de comunicații petrolierului „Kairos”, unde se află 10 marinari rămași la bord. Potrivit unor surse din cadrul Ministerului Apărării din Bulgaria, ţară membră NATO, se pregăteşte o operaţiune de salvare pentru evacuarea celor zece marinari aflaţi la bord, imediat ce condiţiile meteorologice o vor permite.

Nava „Kairos”, înregistrată în China şi considerată parte a „flotei fantomă” a Rusiei care se ocupă cu traficul ilegal de petrol, a fost atacată de forţe ucrainene pe 28 noiembrie în strâmtoarea Bosfor, în timp ce naviga spre portul rus Novorossiisk, în partea estică a Mării Negre.

Nava, care a suferit avarii la carenă şi un incendiu la bord, a eşuat în apele bulgare, în apropierea oraşului de coastă Ahtopol, în extremitatea vestică a Mării Negre.

Nava nu reprezintă pentru moment niciun pericol, potrivit declaraţiilor făcute duminică de ministrul bulgar de interne, Daniel Mitov, pentru postul privat de televiziune bTV.

„Este ancorată şi se află în stare stabilă. Au fost pregătite două remorchere pentru a o duce într-un loc sigur”, a declarat ministrul, adăugând că cei zece membri ai echipajului sunt într-o stare fizică şi psihologică bună.

Operaţiunea de remorcare şi de evacuare a marinarilor nu a putut fi realizată duminică, pentru a treia zi consecutiv, din cauza vânturilor puternice şi a valurilor, care au atins între 5 şi 6 metri înălţime.

