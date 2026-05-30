Schimbările care simplifică vacanțele românilor. Destinația preferată de milioane de turiști poate fi vizitată doar cu buletinul

Planificarea unei vacanțe începe, de cele mai multe ori, cu verificarea documentelor necesare pentru călătorie. Pentru numeroase destinații europene preferate de români, pașaportul nu este obligatoriu, accesul fiind permis pe baza unei cărți de identitate valabile. Totuși, regulile de intrare diferă de la un stat la altul, iar autoritățile recomandă consultarea condițiilor de călătorie înainte de plecare, în special în cazul deplasărilor cu minori sau către țări din afara Uniunii Europene.

Deși eliminarea unor formalități a făcut călătoriile mai accesibile pentru cetățenii români, obligația de a respecta regulile impuse de fiecare stat rămâne neschimbată.

În ce țări pot intra românii doar cu cartea de identitate

România este stat membru al Uniunii Europene și face parte din spațiul Schengen, ceea ce le permite cetățenilor români să circule liber în cea mai mare parte a continentului. Astfel, pentru călătoriile turistice și șederile de scurtă durată, cartea de identitate este suficientă pentru intrarea în țări precum: Austria, Belgia, Bulgaria, Cehia, Cipru, Croația, Danemarca, Elveția, Estonia, Finlanda, Franța, Germania, Grecia, Irlanda, Islanda, Italia, Letonia, Liechtenstein, Lituania, Luxemburg, Malta, Norvegia, Țările de Jos, Polonia, Portugalia, Slovacia, Slovenia, Spania, Suedia și Ungaria.

Pe lângă aceste state, documentul de identitate este acceptat și în mai multe țări din vecinătatea României, printre care Republica Moldova, Serbia, Macedonia de Nord și Muntenegru, în condițiile stabilite de legislația fiecărei țări.

Spațiul Schengen reunește 29 de state europene, dintre care 25 sunt membre ale Uniunii Europene, la care se adaugă Islanda, Norvegia, Elveția și Liechtenstein. România și Bulgaria fac parte cu drepturi depline din spațiul Schengen începând cu 1 ianuarie 2025.

Statele membre ale spațiului Schengen sunt: Austria, Belgia, Bulgaria, Cehia, Croația, Danemarca, Estonia, Finlanda, Franța, Germania, Grecia, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburg, Malta, Olanda, Polonia, Portugalia, România, Slovacia, Slovenia, Spania, Suedia și Ungaria, precum și Elveția, Islanda, Norvegia și Liechtenstein.

Cartea de identitate simplă nu poate fi folosită pentru călătorii în străinătate

Un aspect mai puțin cunoscut este că nu toate documentele de identitate emise în România au și rol de document de călătorie. Potrivit autorităților, cartea de identitate și cartea electronică de identitate permit exercitarea dreptului la liberă circulație în statele membre ale Uniunii Europene și în alte țări care le recunosc drept documente de călătorie. În schimb, cartea de identitate simplă (CIS), introdusă recent în legislația românească, are exclusiv rolul de identificare și de dovedire a domiciliului și nu poate fi utilizată pentru trecerea frontierelor.

Ce drept de ședere au românii în statele europene

Libera circulație nu înseamnă doar posibilitatea de a trece frontiera fără viză, ci și dreptul de a rămâne pe teritoriul altui stat pentru o anumită perioadă. Conform legislației europene, cetățenii români au dreptul de a locui într-un alt stat membru al Uniunii Europene timp de până la trei luni fără alte formalități, cu condiția să dețină o carte de identitate sau un pașaport valabil. Pentru perioade mai lungi, șederea trebuie reglementată conform normelor aplicabile în țara respectivă.

În spațiul Schengen, regula generală permite o prezență de maximum 90 de zile într-un interval de 180 de zile. Perioada poate include mai multe călătorii, însă totalul zilelor petrecute în statele Schengen nu poate depăși limita prevăzută de legislația europeană.

Ce s-a schimbat după aderarea completă a României la Schengen

La 31 martie 2024, România a intrat în spațiul Schengen cu frontierele aeriene și maritime, ceea ce a dus la eliminarea controalelor pentru călătoriile cu avionul și pe mare către celelalte state membre. De la 1 ianuarie 2025, țara noastră face parte cu drepturi depline din spațiul Schengen, după eliminarea controalelor și la frontierele terestre.

Măsura a simplificat semnificativ călătoriile cu avionul și pe cale maritimă către statele participante la spațiul de liberă circulație. Cu toate acestea, autoritățile subliniază că eliminarea controalelor nu înseamnă și renunțarea la obligația de a deține documente de identitate valabile. De asemenea, regimul aplicabil frontierelor terestre continuă să fie reglementat separat, iar verificările pot fi menținute sau reintroduse în anumite situații prevăzute de legislația europeană.

Turcia, una dintre cele mai populare destinații de vacanță, acceptă cartea de identitate

Din 2024, românii pot călători în Turcia doar cu cartea de identitate. Măsura a fost introdusă printr-un decret semnat de președintele Republicii Turcia și publicat în Monitorul Oficial al statului turc. Cetățenii români pot intra, tranzita și rămâne pe teritoriul turc timp de până la 90 de zile într-un interval de 180 de zile fără a prezenta pașaportul, ceea ce simplifică accesul într-una dintre cele mai căutate destinații de vacanță.

Pentru a putea intra pe teritoriul Republicii Turcia, cetăţenii români trebuie să dețină unul dintre următoarele documente de călătorie româneşti aflate în termen de valabilitate: carte de identitate/electronică, paşaport diplomatic, paşaport diplomatic electronic, paşaport de serviciu, paşaport de serviciu electronic, paşaport simplu, paşaport simplu electronic sau paşaport temporar.

Cartea de identitate electronică trebuie să fie în termen de valabilitate (aceasta poate fi utilizată inclusiv în ultima zi de valabilitate pentru ieșirea din Turcia), iar paşaportul trebuie să aibă o valabilitate de minimum 150 zile la momentul intrării în Turcia şi să dispună de cel puţin o filă goală, potrivit Ministerului Afacerilor Externe (MAE)

Marea Britanie impune reguli suplimentare pentru cetățenii europeni

Regatul Unit nu mai face parte din sistemul european de liberă circulație, iar condițiile de călătorie pentru cetățenii Uniunii Europene s-au modificat după Brexit.

Începând cu 2026, inclusiv românii care călătoresc în scop turistic sau pentru vizite de scurtă durată trebuie să dețină o Autorizație Electronică de Călătorie (ETA).

Documentul digital nu înlocuiește viza, însă este obligatoriu pentru îmbarcare și permite efectuarea mai multor călătorii într-o perioadă de doi ani, cu șederi de până la șase luni. În plus, accesul în Regatul Unit nu se mai poate face doar în baza cărții de identitate, fiind necesar un document de călătorie acceptat de autoritățile britanice.

Reguli speciale pentru copiii care călătoresc în străinătate

În cazul minorilor, simpla deținere a unui document de identitate nu este întotdeauna suficientă pentru ieșirea din țară. Legislația românească prevede condiții suplimentare atunci când copiii călătoresc însoțiți de un singur părinte sau de alte persoane. În anumite situații, pot fi necesare declarații notariale ori documente care atestă acordul părinților. Totodată, fiecare minor trebuie să dețină propriul document de călătorie, indiferent de vârstă și de destinația aleasă.

Care este diferența dintre călătoria fără pașaport și cea fără viză

Cele două noțiuni sunt adesea confundate, însă au semnificații diferite. Călătoria fără pașaport presupune posibilitatea de a intra într-un stat folosind exclusiv cartea de identitate. În schimb, regimul fără viză înseamnă că nu este necesară obținerea unei autorizații de intrare înainte de plecare, însă pașaportul rămâne obligatoriu.

Această situație se aplică unor destinații populare precum Japonia, Coreea de Sud, Israel, Maroc, Mexic, Brazilia sau Argentina. Cetățenii români pot intra în aceste state fără viză pentru perioade limitate, însă trebuie să dețină un pașaport valabil pe întreaga durată a șederii.

Înainte de orice călătorie în străinătate, autoritățile recomandă verificarea condițiilor actualizate de intrare și ședere pentru fiecare destinație, deoarece regulile pot fi modificate de la un stat la altul.

