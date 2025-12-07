Live TV

Transformare majoră în Maldive: prețuri accesibile, pensiuni locale și reguli noi pentru vizitatori

Maldives
Transformare majoră în Maldive: prețuri accesibile, pensiuni locale și reguli noi pentru vizitatori.
Turism local în expansiune Reguli pentru turiști

Turismul din Maldive, cunoscut mult timp pentru resorturile exclusiviste și prețurile foarte ridicate, trece printr-o transformare amplă. În ultimul deceniu, guvernul a permis deschiderea de pensiuni pe insulele locuite, ceea ce a schimbat profilul turiștilor și modul în care comunitățile locale beneficiază de această industrie.

Potrivit Ministerului Turismului, există în prezent peste 1.200 de pensiuni pe 90 de insule locuite, un salt semnificativ față de perioada în care turismul era accesibil aproape exclusiv în resorturile izolate. Noile reguli permit familiilor locale să câștige direct din această industrie, iar vizitatorii au acces la viața cotidiană și la serviciile oferite de comunități.

Turism local în expansiune

Pe insule precum Thoddoo, parte a atolului North Ari, turiștii pot ajunge cu bărci rapide publice, la costuri mult mai mici decât transferurile cu hidroavionul către resorturile clasice. Infrastructura este simplă, iar transportul se face cu biciclete sau vehicule electrice. Numeroase afaceri locale, de la pensiuni la restaurante și ferme, au început să profite de fluxul turistic, relatează The Guardian.

Proprietarii de pensiuni spun că noul model le aduce venituri directe, dar și responsabilitate sporită în protejarea mediului. Mulți dintre ei subliniază că turiștii vin pentru recife, plaje și fauna marină, iar degradarea acestora i-ar afecta în mod direct.

Segmentul resorturilor de lux rămâne important pentru economia locală, însă multe proprietăți adoptă practici sustenabile. Un exemplu este Sun Siyam Olhuveli, un resort aflat în atolul South Malé, unde programele de reducere a plasticului de unică folosință, refolosirea materialelor și activitățile de reabilitare a recifelor fac parte din politica internă. Oaspeții pot participa la plantări de corali și la acțiuni de curățare a lagunilor.

Programele de mediu sunt susținute și la nivel guvernamental. Sub mandatul președintelui Mohamed Muizzu, Maldive și-a propus ca până în 2028 să genereze 33% din energia electrică din surse regenerabile. Măsura este considerată esențială pentru reducerea dependenței de combustibili fosili și protejarea ecosistemelor care susțin turismul.

Reguli pentru turiști

Pe insulele locuite, turiștii trebuie să respecte regulile culturale locale. Maldive este o țară predominant musulmană, astfel că există zone dedicate în mod special turiștilor, precum „bikini beaches”, unde este permis să porți costume de baie occidentale. În restul spațiilor publice însă este necesară o ținută modestă.

Alcoolul este interzis pe insulele locuite, fiind disponibil doar în resorturile private.

Prețurile pentru pensiuni pornesc, în general, de la 50–60 de dolari pe noapte, potrivit informațiilor locale.

Transferurile publice costă între 30 și 70 de dolari de persoană pe cursă, în funcție de distanță și sezon.

Tot mai multe familii aleg să combine un sejur pe o insulă locală cu câteva zile într-un resort, pentru a beneficia atât de experiența culturală, cât și de facilitățile clasice ale Maldivelor. Prețurile variază considerabil: pensiunile au tarife accesibile, resorturile medii pornesc de la aproximativ 500 de dolari pe noapte, iar cele ultra-lux ajung la peste 1.000 de dolari pe noapte.

Transformarea modelului turistic din Maldive continuă, iar autoritățile susțin că extinderea turismului local și promovarea sustenabilității sunt direcțiile prin care arhipelagul își poate proteja resursele și atrage un număr tot mai mare de vizitatori.

