Alertă meteo: cod galben de vânt puternic în mare parte din țară. Cum va fi vremea la București

one red wind sock and dramatic sky
Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis un cod galben de vânt intens. Sursa foto: Profimedia Images
Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis joi două avertizări cod galben de vânt puternic, valabile începând din această noapte până vineri seara. Va fi afectată cea mai mare parte a vestului și centrului țării, dar și Oltenia. La București, vineri sunt șanse de ploi slabe, vântul va sufla cu rafale de maximum 45 de km pe oră, iar temperatura maximă va fi de 20 de grade Celsius.

Primul cod galben, valabil în Banat, Crișana și la munte

Screenshot 2025-10-23 at 10.28.17
Foto: meteoromania.ro

Prima alertă cod galben de vânt puternic este valabilă de joi seară, ora 21:00, până vineri dimineață la ora 10:00 și afectează Banatul, Crișana, Carpații Occidentali și cea mai mare parte a Carpaților Meridionali. Astfel, în Banat și Crișana vântul va avea intensificări temporare cu viteze de 50...70 km/h. În Carpații Occidentali și în cea mai mare parte a Carpaților Meridionali vor fi intensificări ale vântului cu viteze de 70...90 km/h, iar la peste 1.700 m vor fi rafale de 90...110 km/h.

Avertizarea de vânt puternic se extinde

Screenshot 2025-10-23 at 10.28.56
Foto: meteoromania.ro

Al doilea cod galben de vânt intră în vigoare vineri de la ora 10:00 și este valabil până la ora 21:00. Potrivit ANM,  în Banat, Crișana, Maramureș, Transilvania, vestul și sudul Olteniei vântul va avea intensificări temporare cu viteze de 50...70 km/h. În zona de munte vor fi intensificări ale vântului cu viteze de 70...90 km/h, iar la peste 1700 m vor fi rafale de 90...120 km/h.

Intensificări de vânt vor mai fi și în restul țării, cu viteze de 40...50 km/h.

Vremea la București

La București, de joi seară și până vineri dimineață, cerul va fi variabil, dar mai ales spre dimineață va fi nebulozitate stratiformă. Vântul va sufla slab. Temperatura minimă va fi de 8...10 grade.

Vineri, în Capitală, valorile termice se vor situa ușor peste normalul climatologic al datei. Cerul va avea înnorări temporare și va ploua slab, iar vântul va sufla în general moderat (rafale în general de 35...45 km/h). Temperatura maximă va fi de 18...20 de grade Celsius.

