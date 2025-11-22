Live TV

Video Avertizare de vreme severă de la meteorologi: Ploi abundente, ninsori și vânt puternic - HARTĂ

Data publicării:
barbat cu umbrela pe strada
ANM a emis avertizări de vremea rea. Foto: GettyImages
Din articol
Lapoviță, ninsoare și polei în weekend Vânt puternic în mai multe regiuni Cod galben de precipitații abundente în zona montană

Administrația Națională de Meteorologie a emis o informare meteorologică valabilă de sâmbătă, 22 noiembrie, ora 10:00, până luni, 24 noiembrie, ora 10:00, privind precipitații însemnate, intensificări ale vântului și o răcire accentuată a vremii. Pentru zona montană din mai multe județe a fost emis și un cod galben de ploi importante cantitativ.

„Temperaturile ridicate de astăzi mai rămân doar pentru partea de sud-est a țării, unde depășim 15 grade Celsius. Însă de mâine se răcește și în sudul teritoriului, unde nu se vor mai depăși valori termice de 12-13 grade. Doar pe litoral ar putea rămâne ceva mai ridicate, până la 15 grade Celsius”, a declarat la Digi24 Iris Răducanu, meteorolog ANM.

În cea mai mare parte a țării vor fi precipitații, iar cantitățile de apă vor atinge 20-30 l/mp, izolat chiar peste 40 l/mp. Cele mai afectate zone vor fi nordul Olteniei, nord-vestul Munteniei și vestul Carpaților Meridionali.

Lapoviță, ninsoare și polei în weekend

Începând de sâmbătă noaptea (22/23 noiembrie), în Câmpia de Vest, Transilvania și nord-vestul Moldovei vor apărea precipitații mixte, ploaie, lapoviță și ninsoare, iar izolat se pot forma depuneri de polei. Ulterior, în cursul zilei de duminică, va ninge slab în aceste regiuni.

La munte, ninsorile vor deveni predominante, iar pe creste se va depune un strat consistent de zăpadă.

Vânt puternic în mai multe regiuni

Vântul va sufla cu intensificări în sud-estul țării pe parcursul zilei de sâmbătă, atingând viteze de 45-50 km/h. Noaptea, vântul se va intensifica și în nord-vestul și centrul țării. În zona înaltă a Carpaților Meridionali, rafalele vor depăși 80-90 km/h.

Vremea se va răci semnificativ sâmbătă în vestul, nordul și nord-estul țării, iar duminică și în restul regiunilor. Duminică spre luni, temperaturile minime vor coborî sub 0°C în special în jumătatea vestică a țării.

Cod galben de precipitații abundente în zona montană

ANM a emis și o atenționare Cod Galben valabilă de vineri, 22 noiembrie, ora 10:00, până sâmbătă, 23 noiembrie, ora 10:00, pentru zona montană a județelor Gorj, Vâlcea, Argeș, Hunedoara, Alba și Sibiu.

harta meteo
sursa foto: ANM

În aceste zone vor fi ploi abundente care se vor transforma treptat, spre seară și noaptea, în lapoviță și ninsoare. Cantitățile de apă vor ajunge la 25-30 l/mp, iar local se pot depăși 40 l/mp.

Editor : M.I.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
klaus si carmen iohannis
1
Răsturnare de situație în cazul datoriilor la stat ale soților Iohannis. Decizia...
volodimir zelenski
2
Zelenski, mesaj către popor după publicarea planului Trump-Putin: „Fie pierdem...
fata in ninsoare
3
Noua prognoză meteo pentru această iarnă. Climatolog: „Începutul lui decembrie nu mai...
Indemnizația pentru handicap 2025. Foto Getty Images
4
Cât este indemnizația pentru handicap grav, accentuat și mediu în 2025. Cum se poate...
Oleg Ozerov
5
Trimisul lui Putin la Chișinău, sfidător întrebat fiind de drona care a intrat pe...
Tamaș a câștigat 64.500 € în 10 săptămâni și a recunoscut: ”Ne certăm de la toate, de la bani. Aș vrea să-i văd conturile”
Digi Sport
Tamaș a câștigat 64.500 € în 10 săptămâni și a recunoscut: ”Ne certăm de la toate, de la bani. Aș vrea să-i văd conturile”
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
umbrela albastra pe care cade ploaia
Vreme instabilă în România până la finalul lui noiembrie. ANM anunță răciri bruște și ploi aproape zilnice
bărbat cu umbrelă pe ninsoare în bucurești
„O întreagă suită de manifestări meteorologice”. Vremea se schimbă radical în România: ploi, vânt puternic și ninsori
vreme, iarna, toamna, meteo
Prognoza meteo până la jumătatea lunii decembrie. Cum va fi vremea în următoarele patru săptămâni
femeie cu caiula pe câmp
Cum va fi vremea în primele zile de iarnă. Prognoza meteo pentru următoarele patru săptămâni
femeie pe jos si frunze de toamnă
Când se încălzește vremea și se opresc ploile. ANM: Temperaturile vor urca spre 20 grade
Recomandările redacţiei
incendiu sector 5
Incendiu cu degajări mari de fum într-un bloc cu 11 etaje din...
Nicusor dan prezinta strategoa nationala de aparara a tarii
Strategia Națională de Apărare a Țării a fost completată cu propuneri...
profimedia-0821818353
Noi atacuri cu drone în Ucraina, la granița cu România. Armata a...
indicator vama douane
Trecerea cu bacul între Isaccea şi Orlovka a fost oprită în urma...
Ultimele știri
„Eu dansez rumba”: Maduro sfidează SUA în fața studenților venezueleni
Vara ar putea dura opt luni pe an în Europa, până la sfârșitul secolului
Un nepalez de 25 de ani a fost accidentat mortal în Capitală de o mașină condusă de un tânăr de 18 ani
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
A început sezonul Săgetătorului. Nativii acestor zodii vor avea noroc garantat și câștiguri financiare în...
Cancan
S-a terminat pentru Andrei Zaharescu! După 12 ani, a primit lovitura de grație
Fanatik.ro
Ea este miliardara care controlează cele mai râvnite minerale din lume. Investește anual milioane de dolari...
editiadedimineata.ro
EU DisinfoLab lansează ghidul „The Disinformation Landscape in Romania”, o radiografie a ecosistemului...
Fanatik.ro
Românul care a ajuns să fie desemnat cel mai bogat sportiv din lume. Are o avere uriașă, dar „puțini l-ar...
Adevărul
Cum poți să îți protejezi banii de inflație. Nici titlurile de stat nu mai sunt suficiente
Playtech
Unde nu trebuie pus termostatul nici ziua, nici noaptea: locurile care dau citiri greșite și pornesc centrala...
Digi FM
Dana Rogoz, dor și durere în ziua în care tatăl ei ar fi împlinit 72 de ani: "M-am trezit cu ochii lipiți de...
Digi Sport
Americanii, ”șocați” de decizia luată de Simona Halep
Pro FM
Mădălina Ghenea, apariție ca la Hollywood. Rochia mulată și decoltată a devenit translucidă în blițurile...
Film Now
Cel mai vesel covor roșu. Kate Hudson, într-o rochie transparentă, toată un zâmbet la brațul cuceritorului...
Adevarul
De la încasări fabuloase la pierderi masive: Averea lui Cristi Chivu, făcută praf de investițiile...
Newsweek
Ministerul muncii pedepsește 800.000 de pensionari. Au pensia înghețată încă 2 ani. În ce domenii au muncit?
Digi FM
Dana Rogoz, dor și durere în ziua în care tatăl ei ar fi împlinit 72 de ani: "M-am trezit cu ochii lipiți de...
Digi World
Adevărul din spatele unuia dintre cele mai "sănătoase" cocktailuri. Opțiunea mai ușoară pentru organism dacă...
Digi Animal World
Crocodil uriaș, filmat cu un câine în gură într-un canal din Florida: „Cea mai mare teamă s-a adeverit”
Film Now
Jane Fonda, mărturisiri tulburătoare: „Am crezut că o să mor înainte de 30 de ani din cauza drogurilor și a...
UTV
Cât câștigă Mariah Carey din „All I Want for Christmas Is You”. Piesa a ajuns la 2 miliarde de ascultări pe...