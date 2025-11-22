Administrația Națională de Meteorologie a emis o informare meteorologică valabilă de sâmbătă, 22 noiembrie, ora 10:00, până luni, 24 noiembrie, ora 10:00, privind precipitații însemnate, intensificări ale vântului și o răcire accentuată a vremii. Pentru zona montană din mai multe județe a fost emis și un cod galben de ploi importante cantitativ.

„Temperaturile ridicate de astăzi mai rămân doar pentru partea de sud-est a țării, unde depășim 15 grade Celsius. Însă de mâine se răcește și în sudul teritoriului, unde nu se vor mai depăși valori termice de 12-13 grade. Doar pe litoral ar putea rămâne ceva mai ridicate, până la 15 grade Celsius”, a declarat la Digi24 Iris Răducanu, meteorolog ANM.

În cea mai mare parte a țării vor fi precipitații, iar cantitățile de apă vor atinge 20-30 l/mp, izolat chiar peste 40 l/mp. Cele mai afectate zone vor fi nordul Olteniei, nord-vestul Munteniei și vestul Carpaților Meridionali.

Lapoviță, ninsoare și polei în weekend

Începând de sâmbătă noaptea (22/23 noiembrie), în Câmpia de Vest, Transilvania și nord-vestul Moldovei vor apărea precipitații mixte, ploaie, lapoviță și ninsoare, iar izolat se pot forma depuneri de polei. Ulterior, în cursul zilei de duminică, va ninge slab în aceste regiuni.

La munte, ninsorile vor deveni predominante, iar pe creste se va depune un strat consistent de zăpadă.

Vânt puternic în mai multe regiuni

Vântul va sufla cu intensificări în sud-estul țării pe parcursul zilei de sâmbătă, atingând viteze de 45-50 km/h. Noaptea, vântul se va intensifica și în nord-vestul și centrul țării. În zona înaltă a Carpaților Meridionali, rafalele vor depăși 80-90 km/h.

Vremea se va răci semnificativ sâmbătă în vestul, nordul și nord-estul țării, iar duminică și în restul regiunilor. Duminică spre luni, temperaturile minime vor coborî sub 0°C în special în jumătatea vestică a țării.

Cod galben de precipitații abundente în zona montană

ANM a emis și o atenționare Cod Galben valabilă de vineri, 22 noiembrie, ora 10:00, până sâmbătă, 23 noiembrie, ora 10:00, pentru zona montană a județelor Gorj, Vâlcea, Argeș, Hunedoara, Alba și Sibiu.

sursa foto: ANM

În aceste zone vor fi ploi abundente care se vor transforma treptat, spre seară și noaptea, în lapoviță și ninsoare. Cantitățile de apă vor ajunge la 25-30 l/mp, iar local se pot depăși 40 l/mp.

