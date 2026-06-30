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Canicula nu dispare. ANM: Iulie aduce temperaturi peste normal și secetă. Estimări meteo pentru următoarele patru săptămâni

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termometru care indica temperaturi ridicate
Foto: Guliver/ GettyImages
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Din articol
Săptămâna 29 iunie - 6 iulie Săptămâna 6 - 13 iulie Săptămâna 13 - 20 iulie Săptămâna 20 - 27 iulie

România va traversa, în următoarele patru săptămâni, o perioadă în care temperaturile vor fi, în general, peste valorile obișnuite ale sezonului, potrivit celei mai noi estimări publicate de Administrația Națională de Meteorologie (ANM). Dacă începutul intervalului aduce precipitații mai consistente în vest și sud, a doua parte a lunii iulie va fi dominată de vreme caldă și de un deficit accentuat de ploi în cea mai mare parte a țării.

Săptămâna 29 iunie - 6 iulie

Prima săptămână a intervalului va aduce temperaturi mai ridicate decât cele specifice perioadei în toată România. Cele mai mari abateri pozitive sunt estimate în regiunile nordice și nord-estice.

În ceea ce privește precipitațiile, regimul pluviometric va fi excedentar în vestul și sudul țării, precum și local în regiunile centrale. În restul teritoriului, cantitățile de ploaie vor fi sub valorile normale.

Săptămâna 6 - 13 iulie

În acest interval, temperaturile medii vor reveni în jurul valorilor climatologice specifice perioadei, la nivelul întregii țări.

În schimb, precipitațiile vor deveni deficitare în cea mai mare parte a României, iar lipsa ploilor va fi mai pronunțată în regiunile intracarpatice.

Săptămâna 13 - 20 iulie

În a doua jumătate a lunii iulie, vremea se încălzește din nou. ANM estimează temperaturi peste normal în toate regiunile țării, cu cele mai mari abateri pozitive în vest, nord-vest și centru.

În același timp, regimul ploilor va fi deficitar la nivelul întregii țări, ceea ce indică o perioadă mai uscată decât în mod obișnuit pentru această perioadă.

Săptămâna 20 - 27 iulie

Ultima săptămână analizată de meteorologi păstrează același tipar. Valorile termice vor rămâne peste cele normale în toată țara, cu cele mai ridicate temperaturi estimate în regiunile vestice și centrale.

Cantitățile de precipitații vor continua să fie sub normal în cea mai mare parte a României, în special în regiunile intracarpatice, ceea ce sugerează menținerea unei perioade secetoase spre sfârșitul lunii iulie.

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Editor : C.A.

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