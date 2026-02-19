Live TV

Exclusiv Climatologii nu exclud un nou episod cu ninsori și viscol: „Iarna încă nu s-a terminat. Și martie este o lună capricioasă”

pomi cu zapada
Foto: Guliver/Getty Images

După cel mai sever episod de iarnă din acest an, ninsorile se retrag din țara noastră. În zilele următoare precipitațiile vor fi puține, dar se vor înregistra diferențe mari de temperatură. În vestul țării termometrele vor arăta 14 grade Celsius astăzi, însă în două zile vor scădea cu 10 grade, iar sâmbătă noapte va fi ger. Roxana Bojariu, șefa departament Climatologie din ANM, a spus la Digi24 că astfel de episoade, cu ninsori și viscol, mai pot avea loc în România în acest sezon rece.

„Și martie este o lună capricioasă, iar în 2017 - e adevărat, un fenomen rar - am avut viscol în partea a doua a lunii aprilie. Pe măsură ce ne îndreptăm spre sezonul cald, probabilitatea de a avea astfel de episoade scade. Însă să fim totuși atenți în săptămânile următoare, chiar dacă se vede o schimbare la scară mai mare, pentru că ciclonii atlantici încep să-și facă și simțită prezența și trecem de pe o fază negativă a oscilație arctice, la o fază care înseamnă mai ales transport de aer dinspre ocean și continentul european, deci un transport care ne avantajează din punct de vedere al regimului termic”, a spus Bojariu.

Ea a vorbit și despre faptul că în această iarnă au fost înregistrate în România mai multe episoade de ninsori, în comparație cu anii trecuți.

„Statistic vorbind, în ultimii ani, episoadele acestea de ninsori cu strat de zăpadă, mai ales în zonele zonele joase, au fost rare și asta e tendința și în viitor. Numai că asta nu exclude prezența unor evenimente ca acestea pe care l-am avut anul acesta în ianuarie și februarie, chiar în condițiile încălzirii globale. Pot fi perioade limitate în timp în care să avem condiții severe de iarnă și, chiar dacă ele sunt mai rare, pot să aibă o intensitate destul de mare. Dar încă o dată, iarna aceasta încă nu s-a terminat. Pe de altă parte, decembrie 2025, începutul iernii, a fost mai cald decât în mod obișnuit. Ba chiar luna decembrie a fost a cincea cea mai caldă din intervalul de referință.

Evident că tot iarna aceasta s-a remarcat prin mai multe episoade mai reci comparativ cu iernile trecute. Și ceea ce a fost deosebit a fost trecea foarte bruscă, în care avem diferențe de 10 grade, poate și mai mult, în regimul termic. Și lucrul acesta este într-adevăr remarcabil”, a mai spus Bojariu.

Ea avertizat și că există risc de inundații, după topirea zăpezii.

„Au fost astfel de estimări și atenționări din partea colegilor noștri hidrologi și probabil că vor mai fi, pe măsură ce zăpada topită se va cupla cu precipitații. Va trebui să fim atenți la informațiile meteo și hidro actualizate, inclusiv la cele cu anticipație imediată cu câteva ore înainte, așa numitele nowcasting-uri, cele care pot preciza mult mai bine unde se pot produce fenomenele extreme și care este intervalul lor de timp mult mai eficient”, a explicat ea.

