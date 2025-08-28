Live TV

Cod galben de caniculă și disconfort termic ridicat în vestul țării: temperaturile ajung la 37°C. Prognoza pentru București

Data publicării:
un om care varsa o sticla de apa pe cap din cauza caniculei
Foto: Getty Images
Din articol
Vestul țării, sub cod galben Prognoza pentru București

Meteorologii au emis o atenționare cod galben de caniculă și disconfort termic ridicat pentru județele Timiș, Arad și Bihor, valabilă vineri între orele 12:00 și 21:00. Temperaturile maxime vor urca până la 37°C, iar indicele temperatură-umezeală va depăși pragul critic de 80 de unități. În același interval, în București vremea va fi călduroasă, cu maxime de 32–33°C.

Vestul țării, sub cod galben

Potrivit Administrației Naționale de Meteorologie, în județele Timiș, Arad și Bihor vor fi temperaturi deosebit de ridicate și disconfort termic accentuat.

Screenshot 2025-08-28 102251
Cod galben de caniculă. Foto. ANM

Vineri, 29 august, maximele se vor situa între 34 și 37 de grade Celsius, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) va trece pe arii restrânse de pragul critic de 80 de unități.

Prognoza pentru București

Pentru Capitală, meteorologii au emis o prognoză specială, valabilă în același interval, între orele 12:00 și 21:00. Valorile termice vor crește ușor, iar temperatura maximă va fi de 32–33 de grade. Cerul va fi mai mult senin, iar vântul va sufla slab până la moderat.

Municipiul București nu se află însă sub incidența vreunei atenționări meteorologice.

Editor : Ș.A.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Avion Iak-52
1
Un avion cu elice IAK-52 a doborât 120 de drone rusești. „Se luptă ca în Primul Război...
soldat
2
Cazul miraculos al unui soldat ucrainean, care a supraviețuit după ce rușii i-au tăiat...
cseke attila face declaratii
3
Ministrul Cseke Attila anunță desființarea a zeci de mii de posturi din administrația...
Drona
4
Sentinele CCTV. O dronă rusească, de recunoaștere, a aterizat în Ucraina, pentru...
o persoana are in mana mai multe bancnote
5
Interzicerea cumulării pensiei cu salariul la stat, amânată. Reforma s-a dovedit greu de...
"Cea mai frumoasă jurnalistă sportivă" a răspuns, după decizia prin care "și-a pus în cap" tot internetul
Digi Sport
"Cea mai frumoasă jurnalistă sportivă" a răspuns, după decizia prin care "și-a pus în cap" tot internetul
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
Curtea Constituțională a României
Planurile Guvernului, date peste cap de pensiile speciale ale...
livrator politist
„Eu sunt Poliția”: Marian Godină și-a prezentat colegul care a apărat...
ue kiev
Rusia a bombardat „în mod intenționat” reprezentanța UE de la Kiev...
masini in trafic
Guvernul crește taxele pe proprietăți. Impozite mai mari pe locuințe...
Ultimele știri
Bătaie cu pumni în Senatul Mexicului, în timpul imnului. Momentul în care liderul opoziției se năpustește asupra președintelui camerei
JD Vance spune că cearta din Biroul Oval cu Zelenski a fost „utilă”: A scos la iveală adevăratele dezacorduri
Cenzură pe străzile Crimeei: muzicienii, opriți de ruși să cânte melodiile „agenților străini”
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
ARH N20 PISTOLAR TURC ARESTAT-BETA_00332
Trei cetățeni turci, reținuți după atacul armat din Centrul Vechi. Printre ei s-ar afla liderul grupării
tramvai 32
Tinere bătute într-un tramvai din București. Una dintre victime a avut nevoie de îngrijiri medicale
pompieri 112
Incendiu puternic în Arad. Doi copii și un adult au ajuns la spital după ce casa lor a fost cuprinsă de flăcări
mașină de poliție pe strada dupa accident
Accident cu o mașină a poliției, la Arcul de Triumf din București. O polițistă a fost rănită și dusă la spital
Aer toxic în București după incendiul de la Dragonul Roșu: limitele de poluare, depășite de până la patru ori. Ce spune Garda de Mediu
Partenerii noștri
Pe Roz
Ce planuri are Elizabeth Hurley cu averea sa. Fiul actriței ar putea rămâne fără moștenire: „Viața e pentru a...
Cancan
Fostul ministru al Agriculturii, Petre Daea, divorţează la 76 de ani, după ce și-a bătut soția și a...
Fanatik.ro
Administrația Prezidențială lămurește misterul absenței lui Nicușor Dan: ”Nu a fost în concediu”...
editiadedimineata.ro
Mișcările ochilor ar putea ascunde semne ale unei slăbiciuni a memoriei
Fanatik.ro
Ce bunuri exportă, pe ascuns, România către Federația Rusă. Scandal după ce numele țării noastre a apărut pe...
Adevărul
De ce avem farmacii la fiecare colț de stradă? România, pacientul anxios cu geanta plină de pastile
Playtech
Klaus Iohannis și-a făcut o operație estetică. Un chirurg plastician a explicat schimbările vizibile de pe...
Digi FM
Victor Ponta, primele declarații despre noua parteneră, la câteva luni de la divorțul de Daciana Sârbu...
Digi Sport
Umilință istorică în Europa: la pauză scorul era 5-0, în play-off-ul pentru UEFA Champions League!
Pro FM
Enrique Iglesias, din nou tată, a patra oară, la 50 de ani. Viața de părinte îi priește: "Sunt relaxat acasă...
Film Now
Cum reușește Patrick Duffy, Bobby din „Dallas”, să se mențină în formă la 76 de ani: „Linda mi-a schimbat...
Adevarul
Cum a fost construită cea mai dificilă cale ferată din România. Defileul Jiului, șantierul unde au muncit...
Newsweek
După CASS la pensie, o nouă lovitură. Care români nu mai sunt coasigurați de săptămâna viitoare?
Digi FM
Părinții ei sunt multimilionari, dar ea a ales simplitatea. Fiica lui Tom Cruise, impresionantă pe străzile...
Digi World
VIDEO Statui vechi de milenii, avariate de un turist, la un muzeu din China. A sărit de la 5 m înălțime...
Digi Animal World
Panică pe o plajă din Spania. Turiștii au fost evacuați după apariția unei creaturi marine extrem de...
Film Now
Soția lui Bruce Willis dezvăluie cea mai grea decizie după diagnosticul actorului: ”Nu mai e omul pe care...
UTV
Andi Moisescu a divorțat de Olivia Steer, după 22 de ani de căsnicie