Cod galben de caniculă și disconfort termic ridicat în vestul țării: temperaturile ajung la 37°C. Prognoza pentru București

Meteorologii au emis o atenționare cod galben de caniculă și disconfort termic ridicat pentru județele Timiș, Arad și Bihor, valabilă vineri între orele 12:00 și 21:00. Temperaturile maxime vor urca până la 37°C, iar indicele temperatură-umezeală va depăși pragul critic de 80 de unități. În același interval, în București vremea va fi călduroasă, cu maxime de 32–33°C.

Vestul țării, sub cod galben

Potrivit Administrației Naționale de Meteorologie, în județele Timiș, Arad și Bihor vor fi temperaturi deosebit de ridicate și disconfort termic accentuat.

Cod galben de caniculă. Foto. ANM

Vineri, 29 august, maximele se vor situa între 34 și 37 de grade Celsius, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) va trece pe arii restrânse de pragul critic de 80 de unități.

Prognoza pentru București

Pentru Capitală, meteorologii au emis o prognoză specială, valabilă în același interval, între orele 12:00 și 21:00. Valorile termice vor crește ușor, iar temperatura maximă va fi de 32–33 de grade. Cerul va fi mai mult senin, iar vântul va sufla slab până la moderat.

Municipiul București nu se află însă sub incidența vreunei atenționări meteorologice.

Editor : Ș.A.