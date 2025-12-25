Sunt active un cod galben și o informare meteo de ninsori, vânt și polei, plus un cod portocaliu de vânt puternic în județul Caraș-Severin. Ce urmează în zilele de Crăciun și în perioada următoare a explicat la Digi24 meteorologul Oana Păduraru.

Potrivit specialistului ANM Oana Păduraru, și în perioada următoare vor mai fi ninsori, însă vor fi în restrângere ca arie către partea de sud-vest a țării, adică în special zona Olteniei, care, de altfel, așa cum prevede și codul galben, va avea cel mai consistent strat de zăpadă pe intervalul de atenționare și vom ajunge chiar până în jurul a 20, izolat posibil 25 de centimetri de strat.

În ultimele 24 de ore, aici s-au înregistrat și cele mai însemnate cantități de precipitații, până în jurul a 30 de litri/m².

În ceea ce privește intensificările vântului, acestea vor mai fi prezente în continuare pe parcursul zilei de astăzi, în special în sudul Banatului, dar și în Oltenia, Muntenia și în zona Dobrogei, însă în orele serii, orele nopții, vântul va mai slăbi treptat în intensitate.

În zilele următoare ne așteptăm ca ponderea ninsorilor să fie mai mare, în zonele montane, în special în zona Carpaților Meridionali. Nu vor fi ninsori consistente, însă va continua să se depună strat de zăpadă.

Pe măsură ce ne apropiem de ultima zi a anului și de noaptea dintre ani, vor mai fi precipitații predominant sub formă de ninsoare, în special în regiunile din jumătatea nordică a țării și pe arii mai restrânse în celelalte zone, dar vorbim de cantități mici de apă în acest interval.

În același timp, de interes este regimul termic, pentru că masa de aer rece se va instala în zona țării noastre. Vor mai fi ușoare alternanțe de la o zi la alta, dar în cursul nopților, zonele depresionare și nordul Moldovei vor avea temperaturi chiar sub pragul de ger, sub -10° până în jurul a -12°, însă tendința este ca pe parcursul nopților și chiar și în noaptea de Revelion temperaturile să fie negative în toată țara.

Ninsoare în București

În București a nins pe parcursul nopții, dar pe majoritatea străzilor asfaltul este negru, asta și datorită faptului că au intervenit utilajele - circa 500 în toate cele 6 sectoare. Aproximativ 2.500 de angajați ai primăriilor sunt pregătiți, în cazul în care stratul de zăpadă devine consistent, potrivit jurnalistului Digi24 Sebastian Boldea.

Temperaturile sunt destul de scăzute, motiv pentru care sunt zone în care se formează ghețuș pe șosele. Și pietonii trebuie să fie atenți, pentru că pe majoritatea trotuarelor încă este zăpadă la această oră.

În zona Gării de Nord, un copac a căzut peste mai multe mașini. Condițiile meteo fac probleme și pe aeroporturi, unde pistele trebuie deszăpezite și gheața îndepărtată de pe avioane. Până în acest moment nu au fost curse întârziate sau anulate pe aeroportul din Otopeni.

Citește și:

EXCLUSIV Vreme severă în România. Raed Arafat a convocat o ședință de urgență cu prefecții din țară. Ce măsuri au fost luate

Editor : Ș.R.