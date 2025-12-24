Șeful DSU, Raed Arafat, a declarat miercuri, la Digi24, în contextul avertizărilor de vreme rea emise de ANM, că „până la acest moment, nu sunt probleme deosebite”, dar că autoritățile au activat planurile de intervenție. El a făcut și apel la populație să fie prudentă, avertizând că „este ceață în foarte mare parte din țară” și a afirmat că șoferii ar trebui „să fie foarte atenți” la drum în această perioadă.

„Până la acest moment, probleme deosebite nu sunt. Astăzi, după o discuție cu domnul ministru Predoiu, am organizat o videoconferință cu prefecții, cu inspectoratele pentru situații de urgență, cu doamna Mateescu de la ANM și cu instituțiile care au rol în gestionarea efectelor în cazul în care se vor agrava”, a declarat Arafat.

Acesta a precizat că „s-a dispus aplicarea tuturor planurilor pentru astfel de situații, stabilirea modalității de reacție în cazul în care apar situații deosebite, în mod deosebit acolo unde vom avea temperaturi negative, mai ales în zona București, unde se prevede să se ajungă chiar și la -7°”.

Șeful DSU a menționat că niciun județ din zonele afectate de avertizarea cod galben de ninsori nu a raportat situații deosebite, spunând că „toată lumea este pregătită în cazul în care apare ceva”.

Arafat a venit și cu câteva recomandări pentru persoanele care vor să plece la drum în această perioadă, având în vedere vremea rea.

„Să se informeze despre condițiile traficului, condițiile drumului în zona în care merg. În al doilea rând, atenție mare pentru că este ceață în foarte mare parte din țară, așa că oricine este pe drumuri trebuie să fie foarte atent. Respectarea regulilor, atenție la depășiri, atenție la viteză. Este posibil să fie unele zone cu polei, așa că asta este încă un aspect”, a avertizat el.

De asemenea, șeful DSU a mai adăugat: „Atenție la pomul de Crăciun, la instalația electrică, să nu fie lăsată nesupravegheată, să nu fie lăsată să meargă în lipsă unei persoane în casă, iar noaptea să fie închisă”.

„Cei care nu au pot să monteze alarme pentru fum, care sunt de sine stătătoare, nu sunt scumpe și pot avertiza familia dacă este un început de incendiu în casă”, a mai precizat el.

El a mai avertizat și asupra condusului sub influența băuturilor alcoolice: „Asta este un lucru care duce la accidente și bineînțeles, dacă filtrele de poliție te prind, clar că se ajunge în alte situații”.

Editor : C.S.