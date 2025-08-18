Cod roșu de furtuni puternice, grindină și vijelii. Zonele vizate de avertizarea ANM

Meteorologii au emis, luni, o avertizare cod roşu de furtună, valabilă în localităţi din judeţele Olt şi Teleorman, unde se vor înregistra averse torenţiale, grindină şi vijelii.

ANM precizează că luni, în intervalul 18:42 – 19:30, este în vigoare un cod roșu în județul Olt, pentru localitățile Mihăești și Seaca.

De asemenea, sunt vizate localităţi din judeţul Teleorman, respectiv: Roşiorii de Vede, Peretu, Măldăeni, Scrioaştea, Troianul, Vedea, Călmăţuiu de Sus, Rădoieşti, Drăgăneşti de Vede, Drăcşenei, Sfinţeşti şi Stejaru.

Potrivit ANM, se vor semnala „grindină de medii şi posibil mari dimensiuni (peste 4 cm), vijelie puternică cu viteze de peste 80...90 km/h, averse torenţiale (25...40 l/mp), frecvente descărcări electrice”.

