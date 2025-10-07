Live TV

Cum s-a format ciclonul Barbara care a lovit România. Ce fenomene extreme au declanșat alerta de cod roșu

Ciclon Barbara în România. Foto Getty Images
Ciclon Barbara în România. Foto Getty Images
Meteorologii au emis avertizări pentru România odată cu apropierea ciclonului Barbara, un fenomen activ format deasupra Mării Mediterane, care se îndreaptă către Marea Neagră. Mai multe zone din țară se află deja sub atenționare de cod roșu. Florinela Georgescu, director executiv al Administrației Naționale de Meteorologie (ANM), a precizat pentru Digi24 că în regiunile afectate se pot semnala averse torențiale și descărcări electrice, iar cantitățile însemnate de precipitații vor fi resimțite în special în jumătatea sudică a Munteniei și în Dobrogea, cu intensitate maximă în județele vizate.

Ce este și cum se formează un ciclon

„Un ciclon care se dezvoltă în zona României sau, în sens mai larg, în regiunile situate la latitudini medii, reprezintă o formațiune de presiune atmosferică scăzută. Acesta ia naștere, de regulă, în urma unei perturbări a zonei de contact/apărute la frontiera dintre două mase de aer cu caracteristici diferite: o masa de aer rece și alta de aer cald.

Acest eveniment perturbator determină deplasarea (urcarea) aerului cald către regiunile nordice, în timp ce aerul rece coboară spre zonele inferioare, generând o mișcare aproximativ circulară a maselor de aer în sens invers acelor de ceasornic.  În același timp, pe verticală sunt antrenate mișcări ascendente (se dezvoltă curenți ascendenți de aer) care, prin ridicarea și răcirea masei de aer umed, favorizează formarea norilor și, implicit, apariția precipitațiilor.

La zona de contact dintre masele de aer se formează fronturile atmosferice. Pe de o parte, se dezvoltă frontul rece, care separă masa de aer rece de cea caldă, iar pe de altă parte, frontul cald, care separă masa de aer cald de aerul rece situat mai la nord. Aceste fronturi marchează limitele dinamice ale ciclonului și joacă un rol esențial în evoluția și intensitatea fenomenelor meteorologice asociate.”, a explicat pentru Digi24 Florinela Georgescu, director la Administrația Națională de Meteorologie (ANM).

Diferența de căldură poate fi un factor favorizant al formării unui ciclon mai activ

„Cicloanele prezintă o serie de caracteristici definitorii, însă evoluția și intensitatea lor sunt influențate de anumiți factori favorizanți. Unul dintre aceștia este formarea ciclonului deasupra unei suprafețe întinse de apă, precum o mare sau un ocean, unde umezeala din stratul de aer inferior poate favoriza o dezvoltare mai intensă a ciclonului.

De asemenea, perioadele în care temperatura apei mării este mai ridicată decât cea a uscatului sau pătrunderea unor mase de aer rece în straturile superioare ale atmosferei, pot amplifica activitatea ciclonului. (Ne aflăm chiar într-o astfel de perioadă a anului)”, a mai adăugat sursa Digi24

Ciclonul Barbara în România

„Fenomenul a primit un nume ca urmare a intensității sale deosebite, respectiv rezultatul prezenței tuturor factorilor favorizanți menționați anterior: formarea ciclonului deasupra unei suprafețe marine cu temperaturi mai ridicate decât cele ale uscatului și pătrunderea unor mase de aer mai rece în straturile superioare ale atmosferei.

Denumirea ciclonului „Barbara” a fost atribuită de țările din sud și sud-estul Europei, regiuni afectate de acest fenomen. Ciclonul Barbara reprezintă un sistem meteorologic care se formează în zona Mării Mediterane și se extinde ulterior spre sud-estul Europei, incluzând și teritoriul României.

Acest ciclon, format deasupra Mării Mediterane, se deplasează între Marea Neagră și va evolua în următoarea perioadă deasupra acesteia (între 7 și 9 octombrie). Această poziționare favorizează transportul umezelii și al aerului umed către România, condiții care pot genera precipitații abundente.”, a declarat Florinela Georgescu

Cod roșu de ploi abundente și posibile inundații în mai multe județe din România

Meteorologii au extins codul roșu de ploi puternice și asupra Capitalei și a județelor Ilfov și Giurgiu, după ce anterior avertizarea era valabilă doar pentru județele Constanța, Ialomița și Călărași.

„Fiecare eveniment meteorologic prezintă particularitățile sale, iar în cazul ciclonului Barbara, specificul constă în faptul că precipitațiile abundente se concentrează preponderent în partea de sud a țării, extinzându-se până în zona Capitalei și chiar către vest.

În aceste zile, zonele cele mai afectate vor fi jumătatea sudică a Munteniei și Dobrogea, comparativ cu alte episoade, în care impactul s-a resimțit mai mult în partea de est a Munteniei și jumătatea sudică a Moldovei. De această dată, aceste regiuni sunt vizate de o avertizare de cod portocaliu, însă intensitatea maximă a fenomenelor este așteptată în județele aflate sub cod roșu.

Ținând cont că ne aflăm la jumătatea toamnei, o altă particularitate importantă este că aerul cald și foarte umed provenit dinspre mare poate favoriza, în următoarele trei nopți (7-10 octombrie), apariția fenomenelor convective, precum averse torențiale și descărcări electrice.

Există o probabilitate ridicată ca precipitațiile indicate în avertizările meteorologice (ploi abundente ce pot genera inundații) să se acumuleze pe intervale scurte de timp.”, a adăugat directorul ANM

  • Țările: Italia, Slovenia, Croația, Bosnia și Herțegovina, Muntenegru, Macedonia de Nord și Malta formează Grupul Mediteranean Central pentru atribuirea numelor furtunilor europene. Numele pentru sezonul furtunilor europene 2025-2026 sunt selectate din listele comune ale Met Office (Regatul Unit), Met Éireann (Irlanda) și KNMI (Olanda), deoarece aceste țări fac parte din Grupul Occidental mai larg. (Sursa: MetS/ The Royal Meteorological Society)

România s-a mai confruntat și cu alte cicloane

„Fenomenul se manifestă frecvent, în special spre sfârșitul verii, toamna și în ierni mai blânde. (Totuși, chiar și în iernile severe pot apărea viscole puternice, atunci când un ciclon activ se formează deasupra Mării Negre, generând condiții meteorologice extreme și fenomene de intensitate ridicată)

Ceea ce se întâmplă în prezent nu reprezintă un fenomen izolat (nu este un fenoment meteorologic nou), ci urmează traiectoria bine cunoscută a cicloanelor mediteraneene, care se deplasează rapid către Marea Neagră și se reactivează prin aport de umezeală și aer mai cald decât cel de pe uscat. Acest lucru influențează în mod deosebit regiunile de sud și est ale României.

  • (Fenomenul cicloanelor este monitorizat și analizat de meteorologii români încă de la înființarea Serviciului Meteorologic Român, la sfârșitul secolului XIX)

Astfel de furtuni au fost înregistrate și în anul 2024 (episodul inundațiilor de la Galați din septembrie fiind cauzat tot de un ciclon de acest tip), dar și în iernile trecute a existat cel puțin un episod de precipitații abundente și vânt puternic generate de astfel de cicloane.”, a completat sursa Digi24

Când se mai încălzește vremea în România

„Începând de joi (09 octombrie), se estimează o ameliorare a vremii. Deși există posibilitatea unor ploi în următoarele zece zile, acestea nu vor avea amploarea precipitațiilor înregistrate în prezent.”, conchide Florinela Georgescu, director ANM

