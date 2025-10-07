Live TV

News Alert ANM a actualizat prognoza: cod roșu de ploi puternice în București și în cinci județe. Explicațiile Elenei Mateescu. HARTĂ

Meteorologii au extins marți codul roșu de ploi puternice și asupra Capitalei și a județelor Ilfov și Giurgiu, după ce anterior avertizarea era valabilă doar pentru județele Constanța, Ialomița și Călărași. Ciclonul mediteranean va aduce ploi foarte puternice, care pot ajunge la 140 de litri pe metru pătrat. Și în restul județelor din sudul și estul țării se vor semnala ploi puternice și intensificări ale vântului.

ACTUALIZARE 10:40 Șefa Administrației Naționale de Meteorologie (ANM), Elena Mateescu, a venit cu precizări privind extinderea codului roșu de ploi, în direct la Digi24.

„Am extins avertizarea meteorologică de cod roșu la nivelul județelor Constanta, Călărași,  Ialomița, Giurgiu, Ilfov și municipiul București având în vederea probabilitatea să înregistram precipitații torențiale abundente. E vorba de intervale scurte de timp sau prin acumulare în care cantitățile de apa pot fi cuprinse între 80 și 100 de litri pe metru pătrat și izolat 120-140 de litri pe metru pătrat. În același timp, avertizarea de cod portocaliu a fost extinsa ca arie incluzând, comparativ cu ziua de ieri, și județele Olt, Bacău și Vaslui.  Din aceasta seară, de la ora 21, până mâine, la seara la ora 23, vorbim de cantități de apă de 60-90 de litri pe metru pătrat, izolat 100 de litri pe metru pătrat”, a explicat Elena Mateescu.

Șefa ANM a mai spus că „la nivelul avertizării de cod galben nu s-au înregistrat modificări. Rămân, în acest ecart al intervalului de valabilitate, fenomenele vizate: ploi însemnate cantitativ, intensificări ale vântului , ninsori viscolite la altitudini de peste 1.700 de m, ținând cont de rafalele de 60-90 de km pe oră și stratul de zăpadă care vă putea fi cuprins între 10 până la 30 de cm”.

Mateescu a vorbit despre un episod de vreme neobișnuit. „Este într-adevăr o situație de excepție luând în considerare că pentru o luna octombrie, la un interval de 5 zile, iată, a fost emis al doilea cod roșu pentru areale din partea de sud-est a tarii, după episodul anterior din sud vestul tarii , unde am avut un cod roșu. Acum avem un ciclon mediteranean alimentat și cu umezeală din bazinul vestic al Mării Negre care generează cantități importante de precipitații și vorbim de valori care pot depăși, cel puțin pentru zona afectata, de trei ori cât ar trebui să plouă în octombrie în această perioada”.

Legat de ce urmează după vremea rea, Mateescu a declarat că „după expirarea codului portocaliu, de altfel de mâine seara de la ora 23, și galben, va mai rămâne joi după amiaza la ora 18 o atenționare de cod galben pentru centrul și sudul Moldovei, estul Munteniei și Dobrogea pentru intensificări ale vântului. Joi vom observa o ameliorare în ceea ce privește aria precipitațiilor, astfel încât și din punct de vedere termic în aceste zile să contam pe temperaturi ușor în creștere, mai ales la finalul săptămânii, de la maxime astăzi de la 15-16 grade, în weekend să ajungă la 20-21 de grade în lunca Dunării”.

Știrea inițială.

Cod galben de ploi în sud-estul țării


Un cod galben de ploi însemnate cantitativ și intensificări ale vântului va fi valabil marți, de la ora 10 la ora 21. În Dobrogea, cea mai mare parte a Munteniei și în jumătatea de sud a Moldovei, precum și în Carpații de Curbură va ploua însemnat cantitativ și se vor acumula 20...25 l/mp și izolat 40 l/mp. În județele Vrancea, Galați, Buzău, Brăila, Ialomița, Călărași și pe litoral, vântul va avea intensificări cu rafale de 50...70 km/h

Coduri galbene, portocalii și roșii în sud, est și sud-est

Un alt cod galben de ploi însemnate cantitativ, intensificări ale vântului, ninsori viscolite la altitudini de peste 1.700 m intră în vigoare marți seară la ora 21, până miercuris eară la ora 23. Atfel, local în nordul Moldovei, sudul Transilvaniei, estul și sudul Olteniei și în vestul Carpaților Meridionali va ploua însemnat cantitativ și se vor acumula 25...30 l/mp și izolat 40...50 l/mp.

În județele Vaslui, Bacău, Vrancea, Galați, Buzău, Prahova, Brăila, Ialomița, Călărași, Constanța, Tulcea, Ilfov și în municipiul București, vântul va avea intensificări cu rafale de 50...70 km/h.

În Carpații Meridionali, la altitudini de peste 1700 m va ninge temporar viscolit (rafale de 60...90 km/h) și se va depune strat de zăpadă (10...30 cm).

Un cod portocaliu de ploi importante cantitativ este valabil în intervalul 7 octombrie, ora 21 – 8 octombrie, ora 23. Potrivit avertizării, în Muntenia, în jumătatea sudică a Moldovei, Dobrogea, sud-estul Transilvaniei și al Oltenieiva ploua
important cantitativ și se vor acumula cantități de apă de 60...90 l/mp și izolat de 100 l/mp.

Cod roșu extins

Codul roșu a fost extins marți, iar ANM anunță acum că în intervalul 7 octombrie, ora 21:00 – 8 octombrie, ora 15:00, se vor înregistra ploi torențiale și abundente în județele Constanța, Călărași, Ialomița, Giurgiu, Ilfov și în municipiul București.

Astfel, conform ANM, în județele Constanța, Călărași, Ialomița, Giurgiu, Ilfov și în municipiul București va ploua torențial și abundent, izolat se vor semnala descărcări electrice, iar în intervale scurte de timp sau prin acumulare vor fi
cantități de apă de 80...100 și izolat 120...140 l/mp.

Un cod galben de vânt va fi valabil în intervalul 8 octombrie, ora 23 – 9 octombrie, ora 18, vizând intensificări ale vântului. În centrul și sudul Moldovei, în estul Munteniei și în Dobrogea, vântul va avea intensificări cu viteze de
50...70 km/h, iar în Carpații de Curbură și în estul Carpaților Meridionali, îndeosebi la altitudini de peste 1700 m vor fi rafale în general de 80...90 km/h.

Prognoza meteo specială pentru București

Prognoză meteo de marți, ora 10:00 - până miercuri, ora 09:00: Vremea va fi închisă și deosebit de rece. Va ploua, mai important cantitativ seara și noaptea și se vor acumula 40...50 l/mp. Temporar, vântul va avea intensificări, cu viteze mai mari noaptea când vor fi rafale de 50...65 km/h.

Temperatura maximă, mai scăzută decât în ziua precedentă, va fi de 12...14 grade, iar cea minimă de 9...10 grade.

Vremea miercuri, de la ora 10:00, până joi dimineață la ora 9:00, va fi închisă și rece. Temporar va mai ploua, în special pe parcursul zilei, și se vor acumula cantități de apă de 30...40 l/mp. Vântul va avea unele intensificări în prima parte a zilei cu viteze de 50...60 km/h.

Temperatura maximă va fi de 15...16 grade, iar cea minimă de 8...10 grade.

Prognoză pentru joi, de la ora 10:00 la ora 18:00: vremea se va ameliora sub aspectul precipitațiilor. Cerul va fi temporar noros și vor fi condiții pentru ploi slabe. Vântul va sufla slab până la moderat. Temperatura maximă, mai ridicată față de zilele precedente va fi de 18...19 grade, valori apropiate de mediile multianuale.

EXCLUSIV Măsuri de urgență în județele sub cod roșu și cod portocaliu. Raed Arafat: „Activați mesajele RO-ALERT”. Recomandări pentru români

