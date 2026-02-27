Live TV

Video Cum se anunță vremea în țară și în București în weekend, la debutul primăverii. Anunțul meteorologilor

Data publicării:
peisaj de primavara
FOTO: Shutterstock

Directorul general al ANM, Elena Mateescu, a declarat, vineri, pentru Digi24 că debutul primăverii, duminică, va aduce „o vreme frumoasă, cu temperaturi mai ridicate”. Până atunci, finalul iernii va fi plăcut, cu maxime de 10–14 grade și cu nopți reci în depresiuni, până la -10 grade.

„Duminică, 1 martie, primăvara va debuta cu o vreme frumoasă, cu valori de temperaturi mai ridicate, pentru că ecartul la nivelul maximelor va fi cuprins între 10 până la 16, 17° în partea de vest a țării, chiar și în Capitală 14-15°”, a declarat meteorologul.

Directotul ANM a precizat că „până atunci însă, finalul iernii 2025-2026 va fi caracterizat și el de o vreme frumoasă, mai ales în vestul și în sud-vestul țării, acolo unde în următoarele două zile temperaturile maxime vor avea valori cuprinse între 10 până la 14°C, cu o maximă în Capitală astăzi, între 4 - 5°C, mâine deja 8 - 9°C”. 

De asemenea, Mateescu a mai spus că „nopțile vor mai fi în continuare cel puțin foarte reci în depresiuni, acolo unde minimele vor coborî mâine dimineață spre -10°C și doar 0° pe litoral”. 

„Pe măsură ce masa de aer cald va avansa în zona țării noastre și primăvara va debuta cu valori de temperaturi foarte generoase, și minimele pe parcursul săptămânii viitoare vor crește, astfel încât acestea să se situeze, cu mici variații, de la o zi la alta, între -4 până la 3 - 4° cel mai cald, sau chiar 6° în partea de vest, sud-vest a țării”, a afirmat ea.

Aceasta a mai afirmat că „debutul primăverii va fi caracterizat de o vreme în general frumoasă, cu valori așa cum menționăm, între 4- 5 până la 16 - 17°”.

„De altfel, și actualizarea estimărilor din această dimineață pentru intervalul 2 - 30 martie, prima lună de o primăvară, arată o probabilitate foarte ridicată ca săptămâna 2 - 9 martie, să înregistreze abateri termice mai mari de 3°C în cea mai mare parte a țării, dar cu precădere în jumătatea de vest și o săptămână cu un deficit de precipitații”, a mai adăugat meteorologul. 

