Live TV

Cum va fi vremea în următoarele două săptămâni. Prognoza ANM până pe 26 octombrie, pentru toate regiunile

Data publicării:
vreme, ploaie, toamna, umbrela
Foto: Shutterstock
Din articol
Vremea în Banat Vremea în Crișana Vremea în Transilvania Vremea în Maramureș Vremea în Moldova Vremea în Dobrogea Vremea în Muntenia Vremea în Oltenia Vremea la munte

Urmează două săptămâni cu temperaturi oscilante în întreaga țară, anunță meteorologii. Nici ploile nu vor lipsi, mai ales începând cu sfârșitul primei săptămâni de prognoză, când vor fi posibile cantități de apă însemnate, potrivit prognozei ANM pentru perioada 13 - 26 octombrie.

Vremea în Banat

Valorile termice diurne, cu alternanțe de la o zi la alta, se vor situa în prima săptămână de prognoză în jurul mediilor multianuale, excepție făcând cele de la mijlocul acesteia când vremea va fi rece. În a doua săptămână de anticipație, la început se va răci din nou, apoi treptat se va încălzi. Astfel, media regională a temperaturilor maxime va fi cuprinsă între 16 și 20 de grade, cu cele mai mici valori în jurul datelor de 15 și 20 octombrie. Nopțile vor fi caracterizate de perioade cu temperaturi minime mai scăzute decât în mod obișnuit în luna octombrie (în datele de 15-17, respectiv 20 ale lunii în curs) când media acestora va fi de 2...4 grade, iar în restul perioadei de anticipație valorile termice nocturne vor fi apropiate de cele specifice în acest interval de prognoză, cu o medie regională cuprinsă între 4 și 8 grade.

Temporar va ploua, mai ales începând cu sfârșitul primei săptămâni de prognoză, când vor fi posibile cantități de apă însemnate.

Vremea în Crișana

Temperaturile maxime, cu oscilații de la o zi la alta, se vor situa în primul interval de prognoză în jurul celor specifice perioadei, excepție făcând jumătatea săptămânii când vremea va fi rece. La începutul celei de-a doua săptămâni de anticipație se va răci din nou, apoi treptat se va încălzi. Astfel, media regională a valorilor termice diurne va fi cuprinsă între 14 și 18 grade, cu cele mai mici valori în intervalele 15-16, respectiv 19-20 octombrie. Minimele nocturne vor fi mai scăzute decât în mod obișnuit în această perioadă în datele de 16-17 și 20-21 octombrie, când media temperaturilor nocturne va fi de 2...4 grade, iar în celelalte nopți aceasta va avea valori apropiate de cele normale pentru intervalul de prognoză și va avea valori cuprinse între 4 și 8 grade.

Temporar va ploua, îndeosebi de la finalul primei săptămâni de anticipație, când vor fi posibile cantități de apă însemnate.

Vremea în Transilvania

Valorile termice diurne, cu alternanțe de la o zi la alta, se vor situa în prima săptămână de prognoză în jurul mediilor multianuale, excepție făcând debutul intervalului când vremea va fi rece. În a doua săptămână de anticipație vremea va intra într-un proces de încălzire. Astfel, media regională a temperaturilor maxime va fi cuprinsă între 12 și 17 grade, cu cele mai mici valori în datele de 14-16, respectiv 19-20 octombrie. Nopțile vor fi caracterizate de perioade cu temperaturi minime mai scăzute decât în mod obișnuit în luna octombrie (în datele de 16-18, respectiv 20-21 ale lunii în curs) când media acestora va fi de 0...2 grade și se va putea forma brumă, iar în restul perioadei de anticipație valorile termice nocturne vor fi apropiate de cele specifice în acest interval de prognoză, cu o medie regională cuprinsă între 2 și 6 grade.

Temporar va ploua, în primele zile din perioada de anticipație și mai ales începând cu sfârșitul primei săptămâni de prognoză, când vor fi posibile cantități de apă însemnate.

Vremea în Maramureș

Temperaturile maxime, cu oscilații de la o zi la alta, se vor situa sub cele specifice perioadei până în jurul datei de 21 octombrie, când vremea va intra într-un proces de încălzire. Media regională a valorilor termice diurne va fi cuprinsă între 13 și 17 grade, cu cele mai mici valori în intervalele 14-16, respectiv 19-20 octombrie. Minimele nocturne vor fi mai scăzute decât în mod obișnuit în această perioadă în datele de 15-17 și 20-21 octombrie, când media temperaturilor nocturne va fi de 0...2 grade și se va putea forma brumă, iar în celelalte nopți aceasta va avea valori apropiate de cele normale pentru intervalul de prognoză și va avea valori cuprinse între 3 și 6 grade.

Temporar va ploua, la debutul perioadei de prognoză și îndeosebi de la finalul primei săptămâni de anticipație, când vor fi posibile cantități de apă însemnate.

Vremea în Moldova

Valorile termice diurne, cu alternanțe de la o zi la alta, se vor situa în prima săptămână de prognoză în general sub mediilor multianuale, excepție făcând cele de la finalul acesteia când vremea se va încălzi. În a doua săptămână de anticipație, la început se va răci din nou, apoi treptat se va încălzi. Astfel, media regională a temperaturilor maxime va fi cuprinsă între 13 și 17 grade, cu cele mai mici valori în datele de 13-15 și 19-20 octombrie. Nopțile vor fi caracterizate de perioade cu temperaturi minime mai scăzute decât în mod obișnuit în luna octombrie (în datele de 16-17, respectiv 20-21 ale lunii în curs) când media acestora va fi de 2...3 grade, iar în restul perioadei de anticipație valorile termice nocturne vor fi apropiate de cele specifice în acest interval de prognoză, cu o medie regională cuprinsă între 4 și 8 grade.

Temporar va ploua, în primele zile din perioada de anticipație și mai ales începând cu sfârșitul primei săptămâni de prognoză, când vor fi posibile cantități de apă însemnate.

Vremea în Dobrogea

Valorile termice diurne, cu alternanțe de la o zi la alta, se vor situa în prima săptămână de prognoză în jurul mediilor multianuale, excepție făcând mijlocul intervalului când vremea va fi rece. În a doua săptămână de anticipație, la început se va răci, apoi vremea va intra într-un proces de încălzire. Astfel, media regională a temperaturilor maxime va fi cuprinsă între 14 și 19 grade, cu cele mai mici valori în datele de 14-16, respectiv 19-21 octombrie. Nopțile vor fi caracterizate de perioade cu temperaturi minime mai scăzute decât în mod obișnuit în luna octombrie (în datele de 16-17, respectiv 20-21 ale lunii în curs) când media acestora va fi de 5...7 grade, iar în restul perioadei de anticipație valorile termice nocturne vor fi apropiate de cele specifice în acest interval de prognoză, cu o medie regională cuprinsă între 8 și 11 grade.

Temporar va ploua, în primele zile din perioada de anticipație și mai ales începând cu sfârșitul primei săptămâni de prognoză, când vor fi posibile cantități de apă însemnate.

Vremea în Muntenia

Temperaturile maxime, cu oscilații de la o zi la alta, se vor situa în primul interval de prognoză în jurul celor specifice perioadei, excepție făcând jumătatea săptămânii când vremea va fi rece. La începutul celei de-a doua săptămâni de anticipație se va răci din nou, apoi treptat se va încălzi. Astfel, media regională a valorilor termice diurne va fi cuprinsă între 14 și 20 de grade, cu cele mai mici valori în intervalele 15-16, respectiv în jurul lui 20 octombrie. Minimele nocturne vor fi mai scăzute decât în mod obișnuit în această perioadă în datele de 16-17 și 20-21 octombrie, când media temperaturilor nocturne va fi de 3...5 grade, iar în celelalte nopți aceasta va avea valori apropiate de cele normale pentru intervalul de prognoză și va avea valori cuprinse între 6 și 8 grade.

Temporar va ploua, la debutul perioadei de prognoză și îndeosebi de la finalul primei săptămâni de anticipație, când vor fi posibile cantități de apă însemnate.

Vremea în Oltenia

Valorile termice diurne, cu alternanțe de la o zi la alta, se vor situa în prima săptămână de prognoză în jurul mediilor multianuale, excepție făcând mijlocul intervalului când vremea va fi mai rece decât în mod normal. În a doua săptămână de anticipație, la început se va răci, apoi vremea va intra într-un proces de încălzire. Astfel, media regională a temperaturilor maxime va fi cuprinsă între 15 și 20 de grade, cu cele mai mici valori în datele de 15-17, respectiv 10-21 octombrie. Nopțile vor fi caracterizate de perioade cu temperaturi minime mai scăzute decât în mod obișnuit în luna octombrie (în datele de 16-17, respectiv 20-21 ale lunii în curs) când media acestora va fi de 4...6 grade, iar în restul perioadei de anticipație valorile termice nocturne vor fi apropiate de cele specifice în acest interval de prognoză, cu o medie regională cuprinsă între 6 și 8 grade.

Temporar va ploua, mai ales începând cu sfârșitul primei săptămâni de prognoză, când vor fi posibile cantități de apă însemnate.

Vremea la munte

Regimul termic diurn, cu alternanțe de la o zi la alta, se va situa în prima săptămână de prognoză în general sub cel specific perioadei, excepție făcând mai ales cele de la finalul acesteia când vremea se va încălzi. În a doua săptămână de anticipație, la început se va răci din nou, apoi treptat se va încălzi. Astfel, media temperaturilor maxime din zona montană va fi cuprinsă între 4 și 10 grade, cu cele mai mici valori în datele de 15-16 și 19-20 octombrie. Nopțile vor fi caracterizate de perioade cu temperaturi minime mai scăzute decât în mod obișnuit în luna octombrie până spre data de 22 octombrie când media acestora va fi de -3...1 grad, iar în restul perioadei de anticipație valorile termice nocturne vor fi în creștere și vor deveni apropiate de cele specifice în acest interval de prognoză, cu o medie a zonei montane de 3...5 grade.

Temporar va ploua, în primele zile din perioada de anticipație și mai ales începând cu sfârșitul primei săptămâni de prognoză, când vor fi posibile cantități de apă însemnate. În zona montană înaltă vor fi și precipitații sub formă de lapoviță și ninsoare.

Editor : A.P.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
bogdan ivan
1
Ministrul Energiei anunță că „cineva de la Electrica o să fie responsabil”, după ce...
South Estonia, Estonia–Russia Border, Estonia – May 15, 2024: Estonian border police and border guards inspect advanced border security systems, inclu
2
Estonia își închide un punct de trecere a frontierei cu Rusia, după ce a observat un...
Screenshot 2025-10-11 213821
3
„Situația este mai devastatoare decât am crezut”: niciun supraviețuitor găsit după...
SMARDAN - STEADFAST DART 25 - 19 FEB 2025
4
Șeful Armatei spune că românii ar trebui să aibă provizii în casă: „Toate nenorocirile ne...
ludovic orban si klaus iohannis
5
„Călin Georgescu nu s-a născut din neant.” Ce spune Ludovic Orban despre „cea mai proastă...
Nu există altă variantă: România, sancționată de UEFA după 1-0 cu Austria!
Digi Sport
Nu există altă variantă: România, sancționată de UEFA după 1-0 cu Austria!
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
WhatsApp Image 2025-10-10 at 15.35.11
Un apropiat al lui Călin Georgescu, care a lucrat ani la rând în...
Hostages-prisoners swap deal between Hamas and Israel
Ostaticii care mai erau în viață și se aflau în mâinile Hamas au fost...
sondaj inscop
AUR conduce în preferințele românilor, cu 40% intenție de vot. Ce...
Dorin Recean
Premierul Republicii Moldova renunță la funcție. Recean refuză și...
Ultimele știri
Medvedev îl amenință direct pe Donald Trump: „Poate avea consecințe negative pentru toți, în primul rând, pentru el însuși”
Bolojan, la inaugurarea unei linii de asamblare pentru Mercedes în Alba: „Aceste investiţii înseamnă acces la pieţe mari”
Pîslaru acuză CSM că dezinformează pe tema pensiilor speciale ale magistraților: „Afectează credibilitatea României în UE”
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
femeie frig primavara vreme rece
Vremea se răcește puternic: valul de aer polar aduce temperaturi negative. Unde apar condiții de brumă și îngheț
vânt
Noi alerte de vreme rea. Cod portocaliu de vânt puternic în patru județe din țară. Zonele afectate
one red wind sock and dramatic sky
Cod galben de vânt puternic și viscol, în weekend. Val de aer polar peste România de săptămâna viitoare
parc vreme frumoasa
După ploi, vine un weekend cu vreme blândă. Șefa ANM anunță până la cât vor urca temperaturile în țară
femeie cu o umbrela intoarsa de vant
Cod galben de vânt puternic sâmbătă, în Dobrogea, Moldova și în Carpații Meridionali. Cum va fi vremea la București
Partenerii noștri
Pe Roz
Averea lăsată în urmă de Diane Keaton pentru cei doi copii pe care i-a adoptat după vârsta de 50 de ani. A...
Cancan
Cum a apărut Saveta Bogdan la înmormântarea Marinelei Chelaru? Toate privirile s-au întors către ea
Fanatik.ro
Transfer de urgenţă la FCSB după accidentarea gravă a lui Mihai Popescu!? Gigi Becali: “Le dau 500.000 euro”
editiadedimineata.ro
Există un motiv științific pentru care unele melodii îți rămân blocate în cap
Fanatik.ro
Ce a vorbit Mircea Lucescu cu Gigi Becali cu câteva ore înainte de meciul România – Austria: Dezvăluirile...
Adevărul
Strâmtoarea de la granița NATO care ar putea declanșa al Treilea Război Mondial
Playtech
Locul din Europa care ar putea deveni punctul de declanşare al celui de-al Treilea Război Mondial, conform...
Digi FM
Un tânăr nepalez s-a filmat dansând pe manele cu soția sa, o româncă din București, în țara lui natală...
Digi Sport
Nu s-a ferit! David Alaba a venit la microfon și a dat verdictul despre România, după 1-0 cu Austria
Pro FM
Ce spune Andrea Bocelli despre prestația fiului său, Matteo, la nunta lui Jeff Bezos și Lauren Sanchez: „Am...
Film Now
Dezvăluiri despre ultimele luni din viața actriței Diane Keaton. Prietenă apropiată: „Era foarte, foarte...
Adevarul
Rușii nu mai vin cu tancul. Moscova își schimbă modelul de luptă și ar putea lovi NATO mai devreme decât se...
Newsweek
Sute de mii de pensionari pierd bani la pensie. Care ani munciți nu sunt considerați vechime?
Digi FM
Mireasa vrea o lună de miere de 15.000 de dolari, dar mirele are alte planuri: „Mă face să mă întreb dacă ar...
Digi World
O planetă solitară cu un apetit feroce, în spaţiul interstelar. Înghite până la 6 miliarde de tone de praf şi...
Digi Animal World
O femeie și-a dresat câinele să mârâie la bărbații care i se par periculoși: „Încerc doar să mă mențin în...
Film Now
Fosta soție a lui Woody Allen, Mia Farrow, omagiu pentru Diane Keaton, în ciuda trecutului complicat dintre...
UTV
Mădălina Ghenea și Adelina Pestrițu, apariții de gală la evenimentul Anastasiei Soare. Lansarea cărții...