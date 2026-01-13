Cum va fi vremea în următoarele patru săptămâni. ANM anunță perioade cu ger până aproape de jumătatea lui februarie

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis, marți, prognoza meteo actualizată pentru următoarele patru săptămâni, valabilă între 12 ianuarie – 09 februarie. Potrivit meteorologilor, România se va confrunta cu o perioadă mai rece decât în mod obișnuit pentru acest interval de timp, frigul fiind resimțit mai puternic în nord-est, est și sud-est. Precipitațiile vor fi, în mare parte, la niveluri normale pentru sezon, însă în vestul și nord-vestul țării se vor înregistra cantități mai reduse.

Săptămâna 12 – 19 ianuarie 2026

Prima săptămână a intervalului va aduce temperaturi sub valorile obișnuite pentru această perioadă în cea mai mare parte a țării. Răcirea va fi mai pronunțată în nord-est, est și sud-est, unde frigul se va resimți mai intens.

În ceea ce privește precipitațiile, acestea vor fi deficitare în regiunile vestice și sud-vestice, în timp ce în restul teritoriului se vor situa, în general, în jurul valorilor normale pentru mijlocul lunii ianuarie.

Săptămâna 19 – 26 ianuarie 2026

Temperaturile medii vor continua să fie mai coborâte decât normalul climatologic, cu accent pe regiunile nord-estice, unde iarna își va menține caracterul mai aspru.

Cantitățile de precipitații vor fi deficitare în vest, nord și centru, în timp ce în restul țării regimul pluviometric va rămâne apropiat de normal. Nu sunt estimate excese semnificative de precipitații.

Săptămâna 26 ianuarie – 2 februarie 2026

În această săptămână, temperaturile medii ale aerului vor avea valori mai coborâte decât cele normale în toate regiunile țării, cu abateri mai importante în nord-est. Aceasta ar putea fi una dintre cele mai reci perioade ale intervalului analizat.

Precipitațiile vor avea, în schimb, un regim apropiat de cel normal pentru această perioadă, în cea mai mare parte a țării.

Săptămâna 2 – 9 februarie 2026

La început de februarie, mediile valorilor termice se vor situa ușor sub cele specifice săptămânii pe întreg teritoriul României, semn că vremea rămâne rece, chiar dacă fără episoade de frig extrem.

Cantitățile de precipitații vor fi ușor deficitare în regiunile nord-vestice, iar în restul țării se vor menține în jurul valorilor normale pentru această perioadă.

