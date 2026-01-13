Live TV

Cum va fi vremea în următoarele patru săptămâni. ANM anunță perioade cu ger până aproape de jumătatea lui februarie

Data publicării:
ger frig termometru gettyimages
Foto: GettyImages
Din articol
Săptămâna 12 – 19 ianuarie 2026 Săptămâna 19 – 26 ianuarie 2026 Săptămâna 26 ianuarie – 2 februarie 2026 Săptămâna 2 – 9 februarie 2026

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis, marți, prognoza meteo actualizată pentru următoarele patru săptămâni, valabilă între 12 ianuarie – 09 februarie. Potrivit meteorologilor, România se va confrunta cu o perioadă mai rece decât în mod obișnuit pentru acest interval de timp, frigul fiind resimțit mai puternic în nord-est, est și sud-est. Precipitațiile vor fi, în mare parte, la niveluri normale pentru sezon, însă în vestul și nord-vestul țării se vor înregistra cantități mai reduse.

Săptămâna 12 – 19 ianuarie 2026

Prima săptămână a intervalului va aduce temperaturi sub valorile obișnuite pentru această perioadă în cea mai mare parte a țării. Răcirea va fi mai pronunțată în nord-est, est și sud-est, unde frigul se va resimți mai intens.

În ceea ce privește precipitațiile, acestea vor fi deficitare în regiunile vestice și sud-vestice, în timp ce în restul teritoriului se vor situa, în general, în jurul valorilor normale pentru mijlocul lunii ianuarie.

Săptămâna 19 – 26 ianuarie 2026

Temperaturile medii vor continua să fie mai coborâte decât normalul climatologic, cu accent pe regiunile nord-estice, unde iarna își va menține caracterul mai aspru.

Cantitățile de precipitații vor fi deficitare în vest, nord și centru, în timp ce în restul țării regimul pluviometric va rămâne apropiat de normal. Nu sunt estimate excese semnificative de precipitații.

Săptămâna 26 ianuarie – 2 februarie 2026

În această săptămână, temperaturile medii ale aerului vor avea valori mai coborâte decât cele normale în toate regiunile țării, cu abateri mai importante în nord-est. Aceasta ar putea fi una dintre cele mai reci perioade ale intervalului analizat.

Precipitațiile vor avea, în schimb, un regim apropiat de cel normal pentru această perioadă, în cea mai mare parte a țării.

Săptămâna 2 – 9 februarie 2026

La început de februarie, mediile valorilor termice se vor situa ușor sub cele specifice săptămânii pe întreg teritoriul României, semn că vremea rămâne rece, chiar dacă fără episoade de frig extrem.

Cantitățile de precipitații vor fi ușor deficitare în regiunile nord-vestice, iar în restul țării se vor menține în jurul valorilor normale pentru această perioadă.

Citește și:

Când se încălzește vremea și scăpăm de ger. Prognoza meteo pentru următoarele patru săptămâni

Editor : C.A.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
nicusor dan maia sandu
1
Maia Sandu, declarație surpriză: „Aș vota pentru reunirea cu România, dacă s-ar organiza...
Rep. Jeff Landry
2
Trimisul lui Donald Trump pentru Groenlanda a acuzat Danemarca că a ocupat insula...
Oana Gheorghiu:
3
Guvernul vrea curățenie în politica de proprietate a statului. Gheorghiu: Circa 185 de...
Miguel Diaz-Canel și Donald Trump
4
Reacția dură a preşedintelui Cubei, după ce Trump l-a amenințat să încheie un acord cu...
powell si trump
5
Conflict deschis la Washington. Trump amenință că-l va da în judecată pe șeful Rezervei...
A evadat, a bătut un om pe stradă și s-a dus să bea. Mario Iorgulescu, scene desprinse din filme: unde se află acum
Digi Sport
A evadat, a bătut un om pe stradă și s-a dus să bea. Mario Iorgulescu, scene desprinse din filme: unde se află acum
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
experimente apa pe ger
Ger cumplit peste România. Experiment la -15 grade Celsius: Cum poți transforma instant apa în cristale de gheață
baie la copca
Baie la copcă, la -7° Celsius, minute în șir. Mai mulți tineri din Timiș au acceptat provocarea: „La un moment dat, ți se pare caldă”
ger frig termometru gettyimages
Val de frig în toată țara. Alertă de ger până marți: în București, temperaturile vor scădea până la minus 14 grade Celsius
iarna-zapada-bucuresti-trafic-parc_INQUAM_Photos_Octav_Ganea2
Prognoză specială pentru București. Meteorologii anunță ger și strat de zăpadă de 15 centimetri
cpd gablen de viscol si vant
Meteorologii anunță ninsori, ger și vânt puternic: „Senzația de rece va fi mult amplificată”
Recomandările redacţiei
Vladimir Putin și Ali Khamenei
Iranul se apropie de o revoluție care ar remodela lumea. Putin ar...
interviu angajare job shutterstock_485076070
Din iunie 2026, salariile vor fi afișate în anunțurile de angajare...
Diosdado Cabello, Delcy Rodriguez, Nicolas Maduro și Vladimir Padrino
Frații machiavelici și „spărgătorul de cranii”. Care sunt cele „patru...
oameni care protesteaza in iran
Opțiunile militare ale lui Donald Trump împotriva Iranului: de la...
Ultimele știri
Casa Albă: „Nimeni nu știe ce va face președintele Trump”. Criza din Iran pune presiune pe SUA
SUA au denunțat la ONU o „escaladare periculoasă şi inexplicabilă” prin atacul cu rachetă Oreșnik al Rusiei în Ucraina
Acțiune Salvamont în condiții extreme, pentru salvarea unui ucrainean rătăcit în munți : zăpadă de un metru, minus 20 de grade
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Horoscop săptămânal 12-18 ianuarie: energii favorabile pe linie. Berbecii strălucesc la muncă, Săgetătorii au...
Cancan
Cum l-au 'executat' șefii de la ProTV pe Cătălin Măruță Manevra din spatele concedierii
Fanatik.ro
Emil Hossu-Longin, de la dragostea pentru Craiova Maxima la Real Madrid și Manchester United. Legătura...
editiadedimineata.ro
Alphabet a atins evaluarea de 4 trilioane de dolari, pe fondul încrederii generate de modele AI ale companiei
Fanatik.ro
Nici măcar BNR nu scapă de șocul impozitelor. Banca centrală a dat în judecată Primăria Sectorului 5 și...
Adevărul
Teroare în estul Indiei. Un elefant sălbatic a ucis 20 de persoane în nouă zile. „Este o situație fără...
Playtech
Ce valoare au voucherele de vacanță 2026 pentru profesori: Ce schimbări au apărut
Digi FM
Factură halucinantă primită de o femeie care a născut prematur în SUA. Ea și soțul ei se gândeau să-și vândă...
Digi Sport
Asasinat la înmormântarea mamei lui! Adrian Mutu: ”Era un om extraordinar”
Pro FM
Cum s-a inspirat Beyonce când a ales numele fiicei sale, Blue Ivy. Mama cântăreței rupe tăcerea: „Erai o...
Film Now
Macaulay Culkin, prima apariție la Globurile de Aur după 35 de ani: „E ciudat să mă vedeți în afara sezonului...
Adevarul
Ce se ascunde în spatele protestului anunțat de George Simion. Politolog: „Este lumea cealaltă, paralelă cu a...
Newsweek
Ministrul muncii spune cine ia bani în plus la pensie în 2026. „Vom avea grijă de pensionari”
Digi FM
Noi detalii despre starea de sănătate a Sofiei Vicoveanca. Cum se simte artista la o zi de când a suferit un...
Digi World
Un obiect ceresc nou descoperit ar putea dezvălui secretele materiei întunecate, una dintre cele mai mari...
Digi Animal World
Ce au făcut angajații unui zoo din Japonia după ce au rămas fără urșii panda. Vizitatorii au fost cei mai...
Film Now
Owen Cooper, adolescentul care a cucerit toate vedetele de la Globurile de Aur 2026. Faima, emoția și...
UTV
Rihanna a încins internetul în lenjerie intimă pentru campania de Ziua Îndrăgostiților. Artista arată...