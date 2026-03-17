Cum va fi vremea în următoarele patru săptămâni. Primele estimări ale meteorologilor pentru Paște

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a actualizat, marți, prognoza meteo pentru următoarele patru săptămâni. Astfel, în intervalul 16 martie - 13 aprilie, sunt anunțate temperaturi în general apropiate de normal, ușor mai ridicate în unele perioade, în timp ce ploile vor fi puține la început, apoi în limite normale, cu șanse mai mari de ploaie spre finalul perioadei.

Săptămâna 16.03.2026 – 23.03.2026

Valorile termice vor fi ușor mai ridicate decât cele specifice pentru această săptămână în regiunile vestice și nord-vestice, iar în rest vor fi apropiate de cele normale.

Regimul pluviometric estimat pentru acest interval va fi deficitar la nivelul întregii țări.

Săptămâna 23.03.2026 – 30.03.2026

Temperaturile medii vor fi ușor mai ridicate decât cele normale pentru această perioadă în toate regiunile, dar mai ales în cele nordice.

Cantitățile de precipații se vor situa în jurul celor normale pentru acest interval, în cea mai mare parte a țării.

Săptămâna 30.03.2026 – 06.04.2026

Temperatura medie a aerului va avea valori apropiate de cele normale pentru această perioadă, în cea mai mare parte a teritoriului.

Regimul pluviometric va fi excedentar în regiunile sudice, estice, precum și la munte, iar în rest va fi în general apropiat de cel normal.

Săptămâna 06.04.2026 – 13.04.2026

Mediile valorilor termice vor fi apropiate de cele specifice pentru această săptămână, pe întreg teritoriul României.

Cantitățile de precipitații vor fi apropiate de cele normale pentru acest interval în majoritatea regiunilor.

