Live TV

Cum va fi vremea până la începutul lunii ianuarie. Estimările meteorologilor pentru următoarele patru săptămâni

Data publicării:
pisica care se uita pe geam la frig
Foto: Shutterstock
Din articol
Săptămâna 08.12.2025 – 15.12.2025 Săptămâna 15.12.2025 – 22.12.2025 Săptămâna 22.12.2025 – 29.12.2025 Săptămâna 29.12.2025 – 05.01.2026

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis, marți, prognoza meteo actualizată pentru următoarele patru săptămâni, valabilă în intervalul 8 decembrie - 5 ianuarie. Potrivit meteorologilor, vor fi temperaturi mai ridicate decât cele obișnuite pentru această perioadă din calendar pe tot parcursul perioadei menționate. 

Săptămâna 08.12.2025 – 15.12.2025

Valorile termice vor fi mai ridicate decât cele specifice pentru această săptămână, pe întreg teritoriul României, dar cu o abatere termică pozitivă mai accentuată în zonele montane.

Regimul pluviometric estimat pentru acest interval va fi deficitar la nivelul întregii țări.

Săptămâna 15.12.2025 – 22.12.2025

Temperaturile medii vor fi mai ridicate decât cele normale pentru acest interval în toate regiunile, dar mai ales în zonele montane.

Cantitățile de precipitații estimate pentru această perioadă vor fi deficitare în toate regiunile.

Săptămâna 22.12.2025 – 29.12.2025

Temperatura medie a aerului va avea valori ușor mai ridicate decât cele normale pentru acest interval la nivelul întregii țări, dar mai ales în zonele montane.

Regimul pluviometric va fi apropiat de cel normal pentru această perioadă, în cea mai mare parte a țării.

Săptămâna 29.12.2025 – 05.01.2026

Mediile valorilor termice se vor situa ușor peste cele specifice pentru această săpătămână în cea mai mare parte a țării.

Cantitățile de precipitații vor fi apropiate de cele normale pentru acest interval în toate regiunile.

Editor : C.S.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
2025-12-07-3981
1
Rezultate oficiale alegeri București 2025. S-a încheiat numărătoarea voturilor. Ciprian...
Alegeri locale București 2025, pentru funcția de primar general.
2
Alegeri București 2025: Primarul Capitalei, decis de o treime din bucureștenii cu drept...
barajul paltinu a fost golit, femeie face poze
3
Apele Române a reacționat la imaginile apărute cu barajul Paltinu: „Nu există nicio...
candidati alegeri primaria capitalei 2025
4
Rezultate exit-poll, alegeri București 2025. Ciucu e pe primul loc, cu aproape 7 procente...
traian basescu pe strada
5
Băsescu: Scorul Ancăi Alexandrescu a pus la punct partidul AUR. Drulă, executat de...
K.O. în runda a 4-a! Cum arată Ronald Gavril, după meci. Anamaria Prodan l-a filmat: "Stă ascuns, așa!"
Digi Sport
K.O. în runda a 4-a! Cum arată Ronald Gavril, după meci. Anamaria Prodan l-a filmat: "Stă ascuns, așa!"
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
ceata masini - captura 1
Cod galben de ceață în mai multe județe: vizibilitate sub 200 de metri în Transilvania, Moldova și Muntenia
femeie cu geaca pe strada
Vremea se încălzește câteva zile, apoi urmează un nou val de răcire. Prognoza meteo pentru următoarele două săptămâni, pe regiuni
Ploi, ceață și temperaturi de până la 17°C la final de ianuarie. Cum va fi vremea la început de februarie
Cum va fi vremea duminică, în ziua votului: Ploi în sudul țării și temperaturi mai ridicate în vest
ploi si vant femei cu umbrele
Alerte de vânt puternic în mai multe regiuni ale țării. Care sunt zonele afectate și cum va fi vremea de alegeri
Cod galben de vânt puternic la munte și temperaturi record de 18 grade în sud-estul țării. Cum va fi vremea în weekend
Efectele activității ciclonilor din trei mări asupra României: Vremea se schimbă „cam din trei în trei zile”
Recomandările redacţiei
donald trump
Trei teme ies în evidență în strategia de securitate a SUA. Cum vede...
pupitru psd
Şedinţă a conducerii PSD, după înfrângerea lui Daniel Băluță în...
Royal Navy track Russian submarine
Londra, pe marginea prăpastiei: Marea Britanie este pe punctul de a...
Taxa de cogenerare. Foto Getty Images
Ce este taxa de cogenerare: Cât costă și cum vor crește facturile la...
Ultimele știri
Vânzările de mașini din China, în picaj: Cel mai slab nivel din ultimele 10 luni
Donald Trump avertizează Europa: Trebuie să fie „foarte atentă”, deoarece „o ia în direcţii greşite”
Record climatic: Planeta ar putea depăși pragul de 1,5 grade Celsius pentru prima dată, avertizează Copernicus
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Horoscop săptămânal 8–14 decembrie 2025. O zodie are parte de tensiuni, altele descoperă succesul și se...
Cancan
Delia nu a mai cântat, scandalul a explodat! S-a semnalat și o dispariție misterioasă. Românii din Diaspora...
Fanatik.ro
Ce buget va avea la dispoziție Marcel Ciolacu la CJ Buzău. Contractele pentru care a renunțat la funcția din...
editiadedimineata.ro
„Efectul Batman”: prezența unui supererou în metrou crește numărul celor care ajută un străin
Fanatik.ro
Bani de concediu, acordați preferențial unor angajați ai Casei de Sănătate. Prejudiciu de sute de mii de lei...
Adevărul
CTP a făcut bilanțul activității președintelui Nicușor Dan, la 200 de zile de la preluarea mandatului...
Playtech
Zi liberă pentru părinți în prima zi de școală. Legea a fost adoptată de Senat
Digi FM
Oana Roman, declarații despre fiica ei, care se confruntă cu probleme de sănătate înainte de Crăciun...
Digi Sport
Ionel Ganea a luat decizia, la 6 luni după ce copilul său de 2 ani a murit. Mesajul transmis de fostul...
Pro FM
Alina Sorescu, despre coșmarul trăit în căsnicia cu Alexandru Ciucu: „Eram prizonieră și nu credeam că mai...
Film Now
Michael Caine, premiu onorific la 92 de ani, la Red Sea Festival. Vin Diesel: Unul dintre cei mai buni actori...
Adevarul
Patru soldați ruși, condamnați la închisoare după ce au ucis un american care lupta alături de ei. L-au...
Newsweek
Se schimbă calculul vechimii în muncă la pensie în 2026. Casa de Pensii liniștește pensionarii
Digi FM
Un antrenor de fitness din Rusia a murit după un "maraton" de mâncare nesănătoasă. Ce a vrut să demonstreze...
Digi World
Ce se ascunde în spatele salutului însoțitorilor de bord. Fiecare pasager e atent analizat din mai multe...
Digi Animal World
Misterul câinilor „albaștri” de la Cernobîl, demontat de un om de știință. Explicația surprinzătoare nu are...
Film Now
Sylvester Stallone a stârnit îngrijorare după ce s-a ajutat de un baston, la o gală în Washington. Frumoasa...
UTV
Andra și Eva Măruță au emoționat publicul cu un duet surpriză. Cele două au interpretat melodia „Colindăm...