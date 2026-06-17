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„Cupolă de foc” peste Europa: val de căldură și nopți tropicale. În România temperaturile ar putea urca până la 38 de grade

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caldura mare in oras
FOTO: Shutterstock
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Din articol
Temperaturile ar putea urca până la 38 de grade în România  „Un risc mai mare pentru sănătate”

Europa se confruntă din nou cu un val de căldură intens, cu temperaturi care ar putea urca spre 40 de grade Celsius în mai multe regiuni, la doar câteva săptămâni după un episod canicular soldat cu victime. Experții atrag atenția în special asupra fenomenului de „nopți tropicale”, când temperaturile nu scad sub 20 de grade timp de 24 de ore, ceea ce reduce semnificativ capacitatea organismului de a se recupera, relatează Euronews.

Spania se confruntă deja cu avertizări meteorologice de tip galben în mai multe regiuni, din cauza creșterii semnificative a temperaturilor, în timp ce în nord-est autoritățile au emis un cod portocaliu pentru ploi și furtuni. Meteorologii anunță că orașe precum Sevilla, Zaragoza și Córdoba vor fi cel mai puternic afectate, cu temperaturi ce ar putea urca spre 40 de grade în zilele următoare.

În același timp, sunt așteptate „nopți tropicale”, fenomen în care temperaturile nu scad sub 20 de grade timp de 24 de ore, ceea ce reduce considerabil odihna și capacitatea de refacere a organismului.

În Franța, țară afectată luna trecută de un val de căldură soldat cu mai multe decese, sunt prognozate maxime de până la 39 de grade în sud-vest și în regiunea Bordeaux.

Și Portugalia se pregătește pentru temperaturi ridicate începând de sâmbătă, 20 iunie, care ar putea persista pe parcursul săptămânii viitoare, cu valori de până la 40 de grade sau chiar mai mult în unele zone. Meteorologul Maria Joao Frada precizează că cele mai ridicate temperaturi, între 35 și 40 de grade, vor fi înregistrate în regiunile interioare, precum Valea Douro, Valea Tajo și interiorul Alentejo, în timp ce pe coasta de vest valorile ar putea ajunge la 35 de grade.

În Italia, meteorologii avertizează că aerul fierbinte provenit din nordul Africii va aduce temperaturi extreme în sudul țării, iar Florența ar putea atinge 40 de grade în perioada următoare.

Temperaturile ar putea urca până la 38 de grade în România 

Valul de căldură se extinde și în Europa Centrală și de Est. Potrivit prognozelor timpurii, zonele interioare ale Dunării din Bulgaria și România ar putea ajunge la 38 de grade, iar Budapesta la 36–37, pe măsură ce aerul cald acoperă Bazinul Carpatic.

Experții avertizează că nu este vorba despre un episod izolat, ci despre un tipar atmosferic persistent. „Nu este doar o altă săptămână fierbinte; are amprentele structurale ale unui blocaj atmosferic, nu ale unui episod trecător de căldură”, a explicat Ionna Vergini, fondatoarea wyf24, pentru Euronews Earth.

Ea descrie situația drept un semn al „noii normalități” climatice, în contextul încălzirii globale, și atrage atenția asupra unei „breșe structurale” în modul în care societățile sunt pregătite pentru fenomenele extreme.

Potrivit expertei, Europa de Sud s-a adaptat comportamental la valurile de căldură – prin schimbarea rutinei zilnice, sieste sau utilizarea obloanelor –, însă aceste măsuri nu protejează infrastructura critică.

Rețelele electrice sunt tot mai solicitate din cauza utilizării intense a aparatelor de aer condiționat, iar infrastructura de transport rămâne vulnerabilă, fiind construită pe standarde termice depășite.

„Un risc mai mare pentru sănătate”

Săptămâna trecută, orașul italian Torino a înregistrat pene majore de curent, în contextul suprasolicitării rețelei electrice, iar în Franța operatorul feroviar Transilien a recomandat pasagerilor să verifice orarele trenurilor înainte de deplasare, din cauza posibilelor perturbări.

Creșterea temperaturilor este însoțită și de intensificarea fenomenului de „nopți tropicale” în regiunea mediteraneană, cu impact inclusiv asupra educației, unele școli analizând ajustarea programului de examene din cauza lipsei de somn a elevilor.

„Căldura susținută pe timpul nopții este, probabil, un risc mai mare pentru sănătatea publică decât vârful de temperatură din timpul zilei”, avertizează experții. În cazurile extreme, când temperaturile nu scad sub 25°C, organismul este supus unui stres continuu, iar riscul asupra sistemului cardiovascular crește semnificativ.

Fenomenul este amplificat în mediul urban, unde „insulele de căldură” rețin temperaturile ridicate între clădiri și suprafețele de beton, eliberându-le treptat pe timpul nopții.

Editor : C.S.

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