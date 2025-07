Elena Mateescu, directorul Administrației Naționale de Meteorologie (ANM) a avertizat, în direct la Digi24, că fenomenele meteo periculoase vor continua până joi dimineață, cu vijelii și ploi torențiale în mai multe zone din țară. Meteorologul a explicat și de ce se manifestă atât de intens aceste fenomene.

Meteorologul ANM precizează că fenomenele meteorologice de furtuni „vor fi de interes până mâine dimineață, la ora 2:00”: „Vorbim de avertizări meteorologice generale de cod galben și portocaliu până în această seară, la ora 22.00, privind fenomenele de instabilitate atmosferică accentuată”, a afirmat Elena Mateescu.

Aceasta a spus că este vorba despre „vijelii, având în vedere vitezele la rafală care pot să depășească 70-90km/h și pe intervale scurte de timp, cantități de apă de 25-40l/m² pe arii restrânse de peste 60l/m², cu precădere în jumătate estică a țării”.

Directorul ANM a declarat că „se impune o atenție maximă” privind acest tip de fenomene meteorologice pentru următoarele ore.

„Atunci când o masă de aer foarte cald, așa cum a fost în ultimele 72 de ore, este înlocuită de o masă de aer mai rece, agresivitatea și intensitatea acestor tipuri de fenomene este mai mare”, a explicat meteorologul.

Citește și: VIDEO Haos în Sinaia după o furtună puternică: 11 persoane duse la spital, copaci căzuți, acoperișuri smulse. Traficul pe DN1, restricționat

Mateescu a menționat că toată aria aflată sub avertizare cod potocaliu „trebuie monitorizată atent”.

„Pentru Prahova, sub cod galben general, s-a intervenit cu avertizare de tip nowcasting, având în vedere dinamica explozivă a fenomenelor de acest fel specifice, dacă luăm în considerare perioada în care ne aflăm”, a mai declarat ea.

Este în vigoare un cod portocaliu și pentru Constanța, Călărași, Ialomița, dar și pentru o parte din Moldova.

„Codul portocaliu este valabil până la ora 22, vizând fenomene de instabilitate atmosferică accentuată și nu în ultimul rând codul galben în restul țării, exceptând de această dată partea de vest, acolo unde fie vorbim de vijelii pentru județele Mehedinți, Dolj, Olt, Teleorman și Giurgiu - viteze la rafală de 50-70km/h - fie vorbim de instabilitate atmosferică pentru Muntenia, Dobrogea continentală, Moldova, Transilvania, sudul Banatului și Maramureș, dar și cea mai mare parte a zonei montane”, a explicat meteorologul.

Directorul ANM a mai afirmat și că viteza vântului a fost mult mai agresivă: „Și sub incidența contextului anterior, când ieri, în partea de vest a țării am avut o atenționare meteologică de cod roșu, am înregistrat viteze care au depășit 100-110 km/h și și acum, în acest context, în care masa de rece înlocuiește masa de aer foarte cald preexistentă”.

Editor : C.S.