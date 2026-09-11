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Exclusiv După codul portocaliu de caniculă, vremea se schimbă brusc. Directorul ANM: „Duminică vom resimți răcirea accentuată în întreaga țară”

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Imagine cu caracter ilustrativ. Foto: Shutterstock
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Vremea trece de la o extremă la alta în acest sfârșit de săptămână. Dacă pe parcursul zilei de vineri va fi caniculă și atmosferă sufocantă, în weekend, ploile vor acoperi mare parte din țară și atmosfera se va răci simțitor. Astfel, după temperaturi de până la 36 de grade Celsius și cod portocaliu de caniculă în mai multe județe, o masă de aer rece, care pătrunde în țară, va aduce o scădere semnificativă a temperaturilor, în special în vest, centru și nord-vest.

Elena Mateescu, directorul Administrației Naționale de Meteorologie, a explicat, la Digi24, că vineri este ultima zi în care temperaturile vor caracteriza o vreme deosebit de caldă pentru perioada în care ne aflăm.

„Cel puțin la acest moment, așa cum arată informațiile meteorologice, vorbim de ultima zi în care temperaturile vor caracteriza o vreme deosebit de caldă pentru perioada în care ne aflăm. Temperaturi deosebit de ridicate, caniculă și disconfort termic în cele opt județe aflate sub incidența codului portocaliu”, a declarat Elena Mateescu.

Potrivit directorului ANM, temperaturile maxime vor ajunge vineri la 33-36 de grade Celsius în zonele aflate sub cod portocaliu. În aria aflată sub cod galben, care vizează zone din sudul, centrul și nord-vestul țării, temperaturile vor fi cuprinse între 30 și 35 de grade.

În restul țării, valorile termice vor fi mai scăzute, în special în jumătatea estică, unde se vor înregistra între 25 și 30-31 de grade Celsius.

Schimbarea vremii va începe însă chiar de sâmbătă, când o masă de aer foarte rece va ajunge și în zona țării noastre.

„Deja mâine, masa de aer foarte rece care va aborda și zona țării noastre va aduce diferențe de temperaturi, cel puțin în partea de vest, centru, nord-vest a țării, în special în regiunile intracarpatice, de numai 19 până la 23 de grade, în contextul în care astăzi, în vestul țării, așteptăm valori de 30-31 de grade”, a explicat Elena Mateescu.

În sudul țării, temperaturile vor rămâne mai ridicate și sâmbătă, când sunt așteptate valori de până la 30-31 de grade Celsius.

Răcirea se va accentua însă duminică și va fi resimțită în întreaga țară.

„De duminică vom resimți masa de aer mai rece în întreaga țară, pentru că maximele se vor situa cel mult între 20 și 27 de grade, cu doar 23-25 de grade în Capitală”, a precizat directorul ANM.

Totodată, ANM a emis o informare meteorologică valabilă de vineri, de la ora 12:00, până duminică seara, la ora 20:00, pentru fenomene de instabilitate atmosferică.

În cursul zilei de vineri și în noaptea care urmează, în partea de vest, nord și centru a țării sunt așteptate averse care pot avea și caracter torențial. Cantitățile de apă pot ajunge la 15-25 de litri pe metru pătrat și, izolat, pot depăși 30 de litri pe metru pătrat.

În zilele de sâmbătă și duminică, fenomenele de instabilitate se vor manifesta cu precădere în sud-estul și centrul țării.

Întrebată despre scăderea bruscă a temperaturilor prognozată pentru București, Elena Mateescu a confirmat că diferențele vor fi importante de la o zi la alta.

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„Da, exact ce vă spuneam, și diferențele la început, pe parcursul zilei de sâmbătă, mai ales în regiunile intracarpatice, după care duminică să resimțim răcirea accentuată în întreaga țară”, a spus aceasta.

Astfel, dacă vineri temperaturile vor ajunge până la 33-36 de grade în vestul țării, sâmbătă maximele din această regiune vor coborî la 19-23 de grade.

În sud, sâmbătă se vor mai înregistra valori de până la 30-31 de grade, însă duminică temperaturile vor scădea și aici, până la 23-25 de grade Celsius.

„Astăzi menționăm valori de până la 33-36 de grade în vestul țării, mâine doar 19-23 de grade. Mâine mai contăm în sud pe valori de până la 30-31 de grade, pentru ca ziua de duminică și în zona de sud a țării, inclusiv, să aducă valori de doar 23-25 de grade”, a încheiat Elena Mateescu.

Editor : C.A.

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