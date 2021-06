De la furtuni la valuri de caniculă. Bogdan Antonescu: Temperatura globală crește, iar fenomenele meteo extreme vor fi mai intense

Meteorologii au emis primul cod roșu de caniculă din această vară și spun că temperaturile vor atinge recordurile absolute ale perioadei. Bogdan Antonescu, expert în fenomene meteo extreme, a explicat la Digi24 care este cauza trecerii de la perioadele de furtuni la valurile de căldură din aceste zile și cât de intense vor fi ele în această vară.

"În atmosferă, la altitudine de 10 – 11 km, există un curent de aer numit curent jet. Dacă ar fi perfect circular am avea o mișcare continuă de la vest către est și acest curent ar bloca aerul rece dinspre regiunea polară de aerul cald de la latitudini mai joase.

Lucrurile nu stau însă așa în atmosferă. În general pe acest curent jet apar o serie de ondulații, care înseamnă transport de aer rece dinspre Pol către regiunile mai joase și invers, dinspre sud spre nord. Asta am avut noi săptămâna trecută și avem și acum. La început am fost sub influența pătrunderii de aer rece, iar acum avem o masă de aer cald care urcă dinspre sud spre nord.

Putem trece dintr-o perioadă de instabilitate și furtuni la o perioadă cu presiune ridicată și temperaturi ridicate", a declarat Bogdan Antonescu.

El a explicat că aceste fenomene sunt o consecință a schimbărilor climatice, iar aceste efecte se văd asupra zilelor cu temperaturi ridicate.

"Legat de ondulațiile de-a lungul curentului jet nu avem o imagine clară despre ce se va întâmplă, sunt naturale în atmosferă, se repetă, dar ele nu sunt mereu perfecte.

Știm însă că temperatura medie globală crește și ne așteptăm la ce observăm zilele astea, la valuri de căldură care se vor desfășura pe mai multe zile consecutive și vor fi mai intense", a afirmat Bogdan Antonescu.

