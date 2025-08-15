Live TV

HARTĂ Alertă de caniculă în peste jumătate de ţară: ANM a emis cod portocaliu și galben pentru weekend. Care sunt zonele afectate

Data actualizării: Data publicării:
Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: GettyImages

Mai mult de jumătate de ţară se află vineri sub atenţionare cod galben de caniculă, iar sâmbătă, judeţele Bihor, Arad şi Timiş se vor afla sub avertizre cod portocaliu de caniculă, cu temperaturi de până la 38 de grade. Pentru mai multe judeţe din jumătatea de vest a ţării va fi emisă avertizare cod galben de caniculă, însă zonele afectate de temperaturile ridicate se restrâng.

O atenţionare cod galben a fost emisă pentru 15 august, interval orar 12 – 21, fiind anunţate val de căldură, temperaturi deosebit de ridicate, caniculă şi disconfort termic ridicat în Maramureş, Crişana, Banat, Oltenia, în cea mai mare parte a Transilvaniei, în vestul, centrul şi sudul Munteniei.

„Vineri (15 august), valul de căldură se va manifesta în Maramureş, Crişana, Banat, Oltenia, în cea mai mare parte a Transilvaniei, precum şi în vestul, centrul şi sudul Munteniei unde vor fi temperaturi deosebit de ridicate, caniculă şidisconfort termic ridicat. Indicele temperatură-umezeală (ITU) va depăşi uşor pragul critic de 80 de unităţi în regiunile vestice şi nord-vestice şi izolat în cele sudice şi sud-estice. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 33 şi 37 de grade, cu cele mai ridicate valori vestul şi sud-vestul ţării”, transmit meteorologii.

haaaarta
Foto: ANM

În 16 august va fi în vigoare o avertizare cod portocaliu, valabilă în intervalul orar 12 – 21, când sunt anunţate temperaturi deosebit de ridicate, caniculă şi disconfort termic accentuat în judeţele Bihor, Arad, Timiş.

„Sâmbătă (16 august), valul de căldură va persista, iar canicula se va intensifica în judeţele Bihor, Arad şi Timiş, unde disconfortul termic va fi accentuat şi indicele temperatură-umezeală (ITU) va depăşi pragul critic de 80 de unităţi. Temperaturile maxime vor fi de 37...38 de grade”, potrivit ANM.

În acelaşi interval, este valabilă sâmbătă şi o avertizare cod galben pentru Maramureş, nordul Crişanei, sudul Banatului, cea mai mare parte a Transilvaniei, vestul şi sudul Olteniei.

„Valul de căldură se va menţine în Maramureş, nordul Crişanei, sudul Banatului, cea mai mare parte a Transilvaniei, vestul şi sudul Olteniei, unde va ficaniculă şidisconfort termic ridicat, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) va depăşi uşor pragul critic de 80 de unităţi. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 33 şi 37 de grade, cu cele mai ridicate valori în sud-vestul ţării”, informează meteorologii.

Foto: ANM

Editor : C.S.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
sorin grindeanu face declaratii la guvern
1
Grindeanu, după ce ministrul Finanțelor a anunțat modificări în privința taxării...
Village, Wallachia, Romania
2
Amenzi de până la 100.000 de lei pentru cei care construiesc fără autorizație, în propria...
Colosseum
3
Avertisment pentru turiștii care au vizitat Italia: Zeci de mii de acte de identitate...
ilie bolojan guvern
4
Concluziile discuției dintre Ilie Bolojan și primarii comunelor: „Rea-credință! Parcă...
ilie bolojan face declaratii
5
Mesajul lui Ilie Bolojan pentru profesori: „Statul român nu mai poate continua abordările...
Neverosimil! Au început returul de la 0-3 și au luat roșu în minutul 18. Ce a urmat va rămâne în istorie
Digi Sport
Neverosimil! Au început returul de la 0-3 și au luat roșu în minutul 18. Ce a urmat va rămâne în istorie
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
Ziua Marinei 2025. Foto: Inquam Photos/Costin Dinca
Parada navală, ceremonii militare și spectacole la Constanța, de Ziua...
profimedia-0188760105
Summitul din Alaska și riscul de radicalizare a Ucrainei: națiunile...
ID315723_INQUAM_Photos_Miruna_Turbatu
Ilie Bolojan, huiduit la Constanța, înaintea discursului de Ziua...
colaj cu Vladimir Putin, Donald Trump și harta regiunii arctice
Summitul din Alaska: întâlnire între Trump și Putin cu mize majore...
Ultimele știri
Sumele de 500 de lei virate pe cardurile educaţionale pentru anul şcolar 2024 - 2025 pot fi cheltuite până la data de 31 august 2025
Președintele sud-coreean anunță că vrea să stabilească o „încredere militară” cu regimul de la Phenian al lui Kim Jong-un
Un fost gardian la o închisoare pentru femei din California a fost condamnat la 224 de ani de închisoare. De ce a fost acuzat
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
ROMANIA BUCHAREST vreme meteo HOT WEATHER
Vremea în următoarele patru săptămâni. Ce schimbări meteo aduce începutul lunii septembrie
termometru în soare care indică temperaturi ridicate
Alertă meteo: canicula persistă și se extinde în mai multe județe. Vor fi temperaturi de 37°C la umbră. Vremea în București
umbrela si soare
Alertă de caniculă în jumătate de țară: a fost emis cod galben. Temperaturile urcă până la 37 de grade. Cum va fi vremea în București
un om care varsa o sticla de apa pe cap din cauza caniculei
Alertă meteo: caniculă în Maramureş, Crişana, Banat, vestul Transilvaniei şi sud-vestul Olteniei
un om care varsa o sticla de apa pe cap din cauza caniculei
Val de căldură extremă în Franța, autoritățile sunt în alertă. Seceta severă crește riscul incendiilor de vegetație
Partenerii noștri
Pe Roz
Priscilla Presley, acuzată că a deconectat aparatele care-i țineau fiica în viață. Lisa Marie ar fi fost...
Cancan
Se schimbă anotimpurile? Vreme bizară în septembrie 2025, anunțată de climatologi
Fanatik.ro
Cât a recuperat ANAF după falimentul Blue Air. Ministerul Finanțelor a ajuns să plătească ratele la...
editiadedimineata.ro
Aerul condiționat poate crește riscul aparției „sindromului clădirii bolnave”
Fanatik.ro
I s-a stricat mașina în pădure și a fost nevoit să trăiască singur fără apă și fără mâncare timp de 9 zile...
Adevărul
15 august, Sfânta Maria Mare. Tradiții și ce nu este bine să faci de Adormirea Maicii Domnului. Ce semnifică...
Playtech
Unde se ascunde Klaus Iohannis în timp ce ANAF îi cere 1 milion de euro. Fostul președinte a stârnit furie cu...
Digi FM
De ce nu își găsește David Pușcaș, fiul adoptiv al Luminiței Anghel, un job: „Mai bine mă nășteam într-o...
Digi Sport
Cea mai radioactivă țară din lume a jucat primul său meci din istorie! Cât a fost scorul
Pro FM
Bianca Censori, imaginile provocatoare care i-au adus noi critici: „Pentru nimeni și nimic nu merită să-ți...
Film Now
Halle Berry a fost Miss World USA. Cum arăta în 1986
Adevarul
Popa sfințește sportul. Un profesor cu 33 de operații și cu un picior tăiat ține în viață, de 29 de ani...
Newsweek
Poate fi pusă poprire pe pensie sau pe salariu minim? În ce condiții executorul poate lua banii
Digi FM
Cea mai mică pensie din România. Câți bani ia o persoană care a lucrat doar o singură zi
Digi World
Un reputat astrofizician de la Harvard avertizează: o navă extraterestră „ostilă” ar putea lovi Pământul în...
Digi Animal World
Câinele format de români pentru români, dat uitării: Mioriticul a ajuns la doar 70 de pui pe an
Film Now
Sharon Stone, apariție rară pe covorul roșu cu cei trei fii. Au strălucit împreună la premiera „Nobody 2”
UTV
Adela Popescu, despre începutul relației cu Radu Vâlcan. „Mi-a luat puțin timp până m-am lămurit că...