Live TV

HARTĂ. Cod galben de vreme rea în jumătate de ţară. Temperaturile scad accentuat

Data publicării:
umbrele cu ploaie si vant
Foto: Getty Images

Administraţia Naţională de Meteorologie a emis o atenţionare Cod galben de averse şi vijelii valabilă până marţi după-amiaza în Banat, Crişana, Oltenia, Maramureş, vestul Transilvaniei, vestul şi nordul Munteniei şi local în zona de munte.

În aceste regiuni, vor fi perioade cu instabilitate atmosferică, ce se va manifesta prin averse torenţiale, descărcări electrice, pe arii restrânse intensificări ale vântului, vijelii (rafale de 50...70 km/h) şi grindină.

În intervale scurte de timp (3 ore) sau prin acumulare, cantităţile de apă vor fi de 15...25 l/mp şi izolat de 30...40 l/mp.

Cod galben
Sursă: ANM

Meteorologii au emis şi o informare de instabilitate atmosferică şi răcire a vremii valabilă până joi dimineaţa în cea mai mare parte a ţării.

Vor fi averse, în general, moderate cantitativ, descărcări electrice, şi pe arii restrânse grindină. În intervale scurte de timp (3 ore) sau prin acumulare, cantităţile de apă vor fi de 15...30 l/mp şi izolat de peste 40...50 l/mp.

Local şi temporar vântul va avea intensificări, cu viteze în general de 45...50 km/h.

Marţi, valorile de temperatură vor scădea accentuat în vestul şi în nord-vestul ţării, iar miercuri şi în restul teritoriului, astfel încât vremea va deveni mai rece decât în mod obişnuit pentru această perioadă. În zona montană înaltă, în noaptea de miercuri spre joi vor fi precipitaţii mixte.

Editor : B.P.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Ioan Isaiu
1
Actorul Ioan Isaiu, cunoscut din mai multe seriale și telenovele românești, a murit...
george simion si calin georgescu fac declaratii
2
Ludovic Orban: „Dacă AUR îl propune pe Călin Georgescu premier, e marketing politic. Sunt...
simion aur inquam george calin
3
AUR sesizează Avocatul Poporului după ce Bolojan a repus în Guvern o ordonanță de urgență
CGI-Visualisierung: die Strasse von Hormus, ueber die ein grosser Teil des weltweiten Oels verschifft wird, ist nach dem Angriff der USA und Israel au
4
Iranul a transmis răspunsul său la propunerea americană de a pune capăt războiului, prin...
deputata
5
O deputată a depus jurământul în limba română în Parlamentul de la Budapesta. Lider UDMR...
"Nu venea acasă nici cu 50 de lei". Adelina a spus ce făcea, de fapt, Cristi Chivu cu banii câștigați
Digi Sport
"Nu venea acasă nici cu 50 de lei". Adelina a spus ce făcea, de fapt, Cristi Chivu cu banii câștigați
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Universitatea din București
Prognoză meteo specială pentru Bucureşti. Vremea se răcește cu aproape 10 grade
ploaie torentiala, ploi puternice ploaie de vara
Noi date de la ANM: vreme instabilă, cu ploi puternice, temperaturile scad. Care va fi ziua cea mai friguroasă săptămâna viitoare
fulger, furtuna
Alertă meteo: Cod galben furtuni și ploi torențiale în 17 județe, până la ora 22:00. ANM a emis o avertizare și pentru perioada nopții
umbrele cu ploaie si vant
Meteorologii anunță din nou vreme mai rece decât de obicei. Zonele în care e deja cu 10 grade mai frig decât ieri
o persoana merge pe strada in ploaie puternica
Vremea se schimbă radical în weekend. ANM anunță cod galben de ploi, grindină și vânt în mai multe regiuni din țară
Recomandările redacţiei
sorin grindeanu PSD
Sorin Grindeanu discută cu Kelemen Hunor despre formarea unui Guvern...
INSTANT_PNL_DECLARATII ilie bolojan_03_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
PNL somează PSD să pună capăt crizei politice: „România este ținută...
diana buzoianu
Diana Buzoianu spune în ce condiții ar reveni USR la guvernare: „Nu...
panou guvernul romaniei
Daniel Zamfir spune că România va avea un guvern „săptămâna...
Ultimele știri
Surse: Nicușor Dan cheamă partidele la consultări oficiale. Cele patru scenarii ale președintelui
A început exerciţiul de mobilizare în judeţele Alba şi Hunedoara. Rezerviști chemați la unitățile militare
Moldova va introduce sistem digital de detectare a plagiatului lucrărilor de licență și masterat. Softul este din România
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Ea are 26 de ani, el 60, iar regulile din căsnicia lor i-au pus pe gânduri pe mulți: "Unii consideră asta...
Cancan
Săndel Bălan, prima reacție după ce NU a fost invitat la nunta Andreei cu Victor Cornea. De unde a pornit TOT...
Fanatik.ro
Mihai Pintilii, la un pas de revenirea la FCSB! Cine stă pe bancă la barajul cu FC Botoșani
editiadedimineata.ro
Copiii din Marea Britanie au ocolit măsurile de securitate online cu VPN și mustăți false
Fanatik.ro
E gata! Neluțu Varga își caută antrenor la CFR Cluj! Pancu e decis să meargă la Rapid
Adevărul
Vladimir Putin pierde controlul asupra Rusiei: semnal de alarmă din interiorul Kremlinului
Playtech
Ce se întâmplă dacă ții banii cash acasă în perioade de criză. Avertismentul economiștilor pentru români
Digi FM
Ce pensie are Tudorel Stoica, component al legendarei Steaua ’86: „Mi-e şi ruşine!”
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Mbappe a postat un mesaj la 2-0 pentru Barcelona și "ruptura" de fanii lui Real Madrid e TOTALĂ
Pro FM
Săndel Bălan, tatăl Andreei Bălan, marele absent de la nunta grandioasă cu Victor Cornea. Ce mesaj i-a...
Film Now
Din față părea o rochie banală, dar când s-a întors, blițurile au pornit. Kate Hudson și-a pus în valoare...
Adevarul
Primele poduri și viaducte de pe Autostrada Sibiu - Făgăraș au prins formă. Cum a avansat șantierul deschis...
Newsweek
Casa de Pensii, anunț pentru 2.400.000 pensionari. „Banii, transferați”. Când intră pensia, marți, pe card?
Digi FM
20 de imagini de la nunta de poveste a Andreei Bălan. Turn de șampanie, tort superb cu poza mirilor și un...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
5 obiceiuri de dimineață la care un neurolog a renunțat. Cum îți sabotezi creierul fără să-ți dai seama
Digi Animal World
Reacția adorabilă a unui câine când stăpânul lui spune „cuvântul magic”. Imaginile au strâns milioane de...
Film Now
Filmul care conduce box office-ul nord-american, în ciuda lansării a trei noi pelicule importante la Hollywood
UTV
Vezi imaginile de la nunta anului. Andreea Bălan și Victor Cornea s-au căsătorit religios pe malul Lacului...