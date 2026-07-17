HARTĂ Val de căldură peste România: temperaturi de până la 37°C, nopţi tropicale şi furtuni cu grindină în mai multe regiuni

România intră sub influenţa unui nou val de căldură, care se va extinde şi intensifica în următoarele zile, aducând temperaturi de până la 37 de grade, disconfort termic accentuat şi nopţi tropicale în mai multe regiuni ale ţării. În acelaşi timp, meteorologii au emis avertizări Cod galben de caniculă şi de instabilitate atmosferică, cu averse torenţiale, vijelii şi grindină. Meteorologii anunţă că Bucureştiul va traversa un episod de caniculă persistentă în următoarele zile, cu temperaturi de până la 36 de grade, disconfort termic accentuat şi nopţi tropicale. Spre seară şi în cursul nopţii sunt posibile, însă, şi averse, descărcări electrice şi intensificări temporare ale vântului.

Cum va fi vremea în Bucureşti

ACTUALIZARE 11.23 Potrivit Administraţiei Naţionale de Meteorologie (ANM), în intervalul 17 iulie, ora 12:00 - 18 iulie, ora 09:00, „vremea va fi caniculară, cu disconfort termic ridicat și indice temperatură-umezeală (ITU) ce va depăși pragul critic de 80 de unități”.

Meteorologii precizează că cerul va fi în general senin, însă după-amiaza şi seara vor apărea înnorări temporare, fiind posibile „averse (în general 2...4 l/mp), descărcări electrice și intensificări de scurtă durată ale vântului (rafale de 35...45 km/h)”. Temperatura maximă va ajunge la 34-35 de grade, iar minima va coborî până la 19-21 de grade, „caracterizând o noapte tropicală”.

Canicula va persista şi sâmbătă. Pentru intervalul 18 iulie, ora 09:00 - 19 iulie, ora 09:00, ANM anunţă că „vremea se va menține caniculară, iar disconfortul termic ridicat (indicele temperatură-umezeală va depăși pragul critic de 80 de unități)”.

Şi în acest interval sunt posibile „averse (2...5 l/mp), descărcări electrice și intensificări de scurtă durată ale vântului (rafale de 35...40 km/h)”, în special spre seară şi la începutul nopţii. Temperatura maximă va urca la 35-36 de grade, iar minima va rămâne între 19 şi 21 de grade, menţinând caracterul de noapte tropicală.

Duminică, 19 iulie, canicula se va menţine în Capitală, însă instabilitatea atmosferică se va accentua spre finalul zilei.

„Instabilitatea atmosferică se va accentua spre sfârșitul intervalului când vor fi perioade cu înnorări accentuate, averse (5...10 l/mp), descărcări electrice și intensificări ale vântului (rafale de 45...55 km/h)”, arată ANM. Temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 35 de grade.

Pentru municipiul Bucureşti este în vigoare, în intervalul 17 iulie, ora 12:00 - 19 iulie, ora 22:00, o informare meteorologică ce vizează „val de căldură, disconfort termic, caniculă și nopți tropicale”.

Totodată, până sâmbătă, 19 iulie, la ora 10:00, Capitala se află sub o atenţionare meteorologică Cod galben de „caniculă, disconfort termic ridicat și nopți tropicale”.

Știrea inițială

Potrivit Administraţiei Naţionale de Meteorologie (ANM), informarea meteorologică este valabilă în intervalul 17 iulie, ora 12:00 - 19 iulie, ora 22:00.

„Valul de căldură se va extinde și se va intensifica, iar disconfortul termic va fi accentuat în regiunile vestice, sudice și sud-estice, unde indicele temperatură-umezeală (ITU) va atinge și va depăși pragul critic de 80 de unități”, au transmis meteorologii.

Temperaturi de până la 37 de grade şi nopţi tropicale

ANM anunţă că vineri canicula va afecta Crişana, Banatul şi vestul Olteniei, iar sâmbătă aria fenomenelor se va extinde către sudul Olteniei şi mare parte din Muntenia.

„Va fi caniculă, vineri (17 iulie) în Crișana, Banat și vestul Olteniei, sâmbătă (18 iulie) și în sudul Olteniei, sudul, centrul și estul Munteniei, iar duminică (19 iulie) local în Oltenia și Muntenia, temperaturile maxime vor fi de 35...37 de grade”, precizează ANM.

Meteorologii avertizează că în vestul şi sudul ţării nopţile vor deveni tropicale.

„În vestul și sudul țării nopțile vor fi tropicale, iar temperaturile minime vor fi de 20...21 de grade”, potrivit sursei citate.

Cod galben de caniculă pentru Bucureşti şi nouă judeţe

În paralel, ANM a emis un Cod galben de caniculă şi disconfort termic ridicat, valabil în intervalul 17 iulie, ora 10:00 - 19 iulie, ora 10:00, pentru municipiul Bucureşti şi judeţele Ilfov, Giurgiu, Teleorman, Dolj, Mehedinţi, Caraş-Severin, Timiş, Arad şi Bihor.

„Temperaturile maxime vor fi de 34...37 de grade, iar nopțile vor fi tropicale cu minime în general de 20...22 de grade”, au transmis meteorologii.

De asemenea, „indicele temperatură-umezeală (ITU) va depăși pragul critic de 80 de unități”, ceea ce va amplifica senzaţia de sufocare, în special în zonele urbane.

Furtuni, vijelii şi grindină în mai multe zone

Pe lângă caniculă, mai multe regiuni ale ţării vor fi afectate de episoade de instabilitate atmosferică accentuată.

Pentru ziua de vineri, 17 iulie, între orele 12:00 şi 21:00, este în vigoare un Cod galben de furtuni pentru nordul Olteniei, nordul şi nord-vestul Munteniei, sud-vestul Transilvaniei şi local în Munţii Apuseni.

„Vor fi perioade cu instabilitate atmosferică ce se va manifesta prin averse torențiale, descărcări electrice, intensificări ale vântului (viteze la rafală de 50...70 km/h) și pe arii restrânse vijelii și grindină de mici și posibil medii dimensiuni (1...3 cm)”, avertizează ANM.

Meteorologii precizează că „în intervale scurte de timp (1...3 ore) cantitățile de apă vor fi de 15...25 l/mp și izolat de peste 30 l/mp”.

Un nou Cod galben de instabilitate atmosferică va intra în vigoare sâmbătă, 18 iulie, între orele 12:00 şi 22:00, pentru cea mai mare parte a zonei montane, vestul Transilvaniei, sudul Banatului, nord-estul Olteniei şi nord-vestul Munteniei şi Moldovei.

„Vor fi perioade cu instabilitate atmosferică ce se va manifesta prin averse torențiale, descărcări electrice, intensificări ale vântului, vijelii (viteze la rafală de 50...70 km/h) și grindină de mici și medii dimensiuni (1...3 cm)”, au transmis meteorologii.

În aceste zone, „cantitățile de apă vor fi de 20...30 l/mp și izolat de peste 40...50 l/mp”, mai arată ANM.

Editor : Ș.A.