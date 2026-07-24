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Meteorologii anunță când vine din nou canicula, după zilele cu vreme neobișnuit de rece. ANM a actualizat estimările până pe 24 august

Data publicării:
oameni la fantana arteziana
FOTO: INQUAM PHOTOS - Octav Ganea
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Din articol
Săptămâna 27.07.2026 – 03.08.2026 Săptămâna 03.08.2026 – 10.08.2026 Săptămâna 10.08.2026 – 17.08.2026 Săptămâna 17.08.2026 – 24.08.2026

Vremea se încălzește, după valul de aer rece care a trecut zilele acestea peste România. Începând din 3 august, temperaturile vor fi mai ridicate decât în mod obișnuit în aproape toate zonele țării, arată estimările ANM actualizate pentru perioada 27 iulie – 24 august.

Săptămâna 27.07.2026 – 03.08.2026

Valorile termice vor fi mai coborâte decât cele specifice pentru această săptămână în regiunile sud-estice, iar în rest vor fi în general apropiate de cele normale.

Regimul pluviometric va fi deficitar în vestul și sud-vestul teritoriului, precum și la munte, iar în rest va fi în general apropiat de cel normal.

Săptămâna 03.08.2026 – 10.08.2026

Temperaturile medii vor fi apropiate de cele normale pentru acest interval în regiunile sud-estice, iar în rest se vor situa peste cele specifice, cu o abatere termică pozitivă mai accentuată în cele vestice.

Cantitățile de precipitații vor fi deficitare la nivelul întregii țări, dar mai ales în regiunile intracarpatice.

Săptămâna 10.08.2026 – 17.08.2026

Temperatura aerului va avea valori mai ridicate decât cele normale pentru această perioadă în regiunile nordice, centrale, sud-vestice, dar mai ales în cele vestice și nord-vestice.

Regimul pluviometric va fi deficitar în zonele montane, iar în rest va fi în general apropiat de cel normal.

Săptămâna 17.08.2026 – 24.08.2026

Mediile valorilor termice se vor situa peste cele specifice pentru această perioadă în majoritatea regiunilor, dar mai ales în cele vestice.

Cantitățile de precipitații vor fi apropiate de cele normale pentru acest interval, la nivelul întregii țări.

Estimările meteorologice pentru patru săptămâni sunt realizate de către ECMWF - Centrul European pentru Prognoze pe Medie Durată. Este estimată media săptămânală a abaterilor temperaturii aerului și a cantităților de precipitații față de media perioadei 2006-2025.

Fenomenele extreme cu o durată scurtă de manifestare nu sunt incluse.

Editor : M.B.

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