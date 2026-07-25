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O stagiară la NATO a fost arestată pentru spionaj, la cartierul general strategic din Belgia

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drapelul nato langa steaguri nationale
Foto: Profimedia
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O cetăţeană canadiană de origine chineză, stagiară la NATO, a fost arestată joi de poliţia judiciară federală belgiană pentru suspiciuni de „spionaj în beneficiul unei ţări terţe”, a anunţat sâmbătă parchetul federal belgian.

Stagiara lucra la cartierul general strategic al Puterilor Aliate în Europa ale NATO (SHAPE), la Mons.

„Ea este suspectată că făcea spionaj în profitul unei ţări terţe şi de participare la o organizaţie criminală”, a indicat parchetul federal într-un comunicat citat de AFP, potrivit Agerpres.

„Suspecta atrăsese atenţia serviciilor de securitate ale SHAPE, care au denunţat faptele la Serviciul General de Informaţii şi Securitate (SGRS)”, a continuat parchetul, fără alte precizări despre natura faptelor.

După deschiderea dosarului, parchetul a încredinţat ancheta poliţiei judiciare federale din Charleroi, care a efectuat joi percheziţii la domiciliul suspectei, precum şi la locul său de muncă.

Judecătorul de instrucţie a plasat-o vineri pe suspectă sub mandat de reţinere.

Editor : B.P.

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