Temperaturile vor crește în termometre, cu maxime însă sub mediile multianuale în special în părțile de nord, centru, est ale României. Maximele de miercuri se vor încadra în general între -6 și 6 grade, urmând ca noaptea temperaturile minime să rămână sub 0 grade Celsius în mare parte a țării. De asemenea, vor fi condiții pentru formarea poleiului. Florinela Georgescu, director de prognoză al ANM, spune că în noaptea de joi spre vineri se va răci din nou, iar temperaturile vor scădea pe parcursul următoarelor zile, ajungând în weekend ca ziua să fie ger în anumite regiuni. De la jumătatea săptămânii viitoare însă se va încălzi din nou.

„Ne așteptăm ca procesul de încălzire să continue. Temperaturile de peste noapte au marcat o creștere, dar încă au mai fost zone cu ger. De interes au fost de data aceasta partea de nord a țării, mai ales Maramureș, partea de nord a Moldovei, dar și regiuni sudice, precum Oltenia și Muntenia. De altfel, în sud au fost înregistrate de dimineață cele mai coborâte temperaturi.

Chiar dacă peste zi temperaturile vor crește, vor crește mai simțitor față de ziua de ieri. Încă se vor menține sub mediile multianuale, în special în părțile de nord, centru, est a teritoriului, astfel încât maximele pe care le așteptăm se vor încadra în general între -6 și 6 grade, cele mai scăzute valori cel mai probabil în partea de nord a Moldovei, cele mai ridicate în Banat, iar noaptea care urmează va fi și ea una cu temperaturi mai ridicate decât noaptea care a trecut.

Rămân însă sub 0 grade temperaturile minime în mare parte a țării, probabil iarăși la limita gerului în jumătatea de nord a Moldovei, poate izolat și în partea de sud a țării, în condițiile acestea ale unui proces de încălzire.

Atenția maximă pe care trebuie să o acordăm astăzi și mâine este referitoare la condițiile de formare a polei-ului, pentru că precipitațiile nu vor fi importante cantitativ, dar vor fi mixte, în special în partea de vest, de centru, de sud a teritoriului și deci vor fi condiții de formare a poleiului”, a afirmat Florinela Georgescu, director de prognoză al ANM.

Aceasta spune că urmează o nouă răcire a vremii, după episodul de încălzire.

„O vom resimți deja din noaptea de joi spre vineri. Deci mâine noapte, începând din partea de est a țării, din Moldova. Apoi, nopțile următoare vor aduce temperaturi tot mai scăzute în toate regiunile țării.

Zilele de weekend, deși vor fi lipsite de precipitații, vor fi cu temperaturi din ce în ce mai scăzute, temperaturi sub –10 grade Celsius, urmând să înregistrăm și pe parcursul zilelor, de data aceasta fiind expusă cu precădere partea de est a teritoriului, Moldova, de exemplu, cu maxime pe cursul zilelor sub –10 grade Celsius, mai ales în partea de nord a acestei regiuni. Va fi ger și ziua. Mai ales nopțile trebuie să fim foarte atenți la temperaturile minime, pentru că vor fi caracteristice gerului, deci valori sub –10 grade Celsius în toate regiunile țării.

Aceasta va dura până spre jumătatea săptămânii viitoare.

După care Urmează o mică încălzire. Sunt alternanțe foarte importante în valorile de temperatură, generate de o circulație atmosferică mai activă. Suntem atenți ce se întâmplă și în bazinul Mării Mediterane, pentru că acolo formațiuni ciclonice vor aduce precipitații bogate, dar încă departe de țara noastră. Dar urmărim cu interes dacă cumva acea activitate ciclonică va ajunge să ne influențeze și pe noi”, mai explică meteorologul.

