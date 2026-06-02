Live TV

Meteorologii anunță o lună iunie cu multe ploi. Prognoza actualizată pe patru săptămâni

Data publicării:
femeie care sta in ploaie
Estimări meteo până pe 29 iunie. Foto: Profimedia
Din articol
Săptămâna 01.06.2026 – 08.06.2026 Săptămâna 08.06.2026 – 15.06.2026 Săptămâna 15.06.2026 – 22.06.2026 Săptămâna 22.06.2026 – 29.06.2026

Luna iunie începe cu un regim pluviometric excedentar la nivelul întregii ţări, mai ales la munte, în timp ce temperaturile se vor menţine, în general, în jurul valorilor specifice acestei perioade, relevă estimările meteorologice pentru patru săptămâni, actualizate marţi de Administraţia Naţională de Meteorologie (ANM).

Săptămâna 01.06.2026 – 08.06.2026

Valorile termice se vor situa în jurul celor specifice pentru această săptămână în majoritatea regiunilor, posibil ușor mai coborâte în extremitatea de est a țării.

Regimul pluviometric va fi excedentar la nivelul întregii țări, dar mai ales în zonele montane.

Săptămâna 08.06.2026 – 15.06.2026

Temperaturile medii vor fi ușor mai coborâte decât cele specifice pentru acest interval în regiunile sudice, estice și sud-estice, iar în rest vor fi în general apropiate de cele normale.

Cu excepția regiunile vestice și nord-vestice, unde regimul pluviometric va fi deficitar, cantitățile de precipitații vor fi excedentare.

Săptămâna 15.06.2026 – 22.06.2026

Temperatura medie a aerului va avea valori apropiate de cele normale pentru această perioadă, posibil ușor mai ridicate în regiunile vestice și nord-vestice.

Regimul pluviometric va fi ușor excedentar, local, în regiunile sudestice, dar și deficitar în cele intracarpatice, iar în rest va fi apropiat de cel normal.

Săptămâna 22.06.2026 – 29.06.2026

Mediile valorilor termice vor fi apropiate de cele normale pentru această săptămână în regiunile sud-estice, iar în rest vor fi ușor mai ridicate decât cele specifice, mai ales în vestul teritoriului.

Cantitățile de precipitații vor fi ușor excedentare în regiunile extracarpatice, iar în rest vor fi apropiate de cele normale.

Editor : C.S.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
maria zaharova sustine o conferinta de presa
1
Rusia amenință direct România după decizia lui Nicușor Dan. „Acțiunile autorităților...
photo-collage.png - 2026-06-01T005240.556
2
Criză politică la Budapesta. Președintele Tamas Sulyok refuză să demisioneze după...
nicusor dan viziteaza apartamentul distrus de drona ruseasca la galati
3
Reacția Kremlinului după ce președintele Nicușor Dan a reconfirmat că drona de la Galați...
photo-collage.png - 2026-05-31T195822.720
4
Nicușor Dan a spus că drona căzută în Galați a fost deviată deasupra Ucrainei. Ministrul...
Iceland flag reykjavik
5
Una din cele mai puternice democrații ale lumii redeschide problema aderării la UE, cu...
Total neașteptat: Sorana Cîrstea a spus cine este "GOAT"-ul din tenis, fără să stea pe gânduri
Digi Sport
Total neașteptat: Sorana Cîrstea a spus cine este "GOAT"-ul din tenis, fără să stea pe gânduri
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
vremea primavara termometru caldura
Vreme schimbătoare de la o zi la alta, în următoarele două săptămâni. Prognoza ANM pentru fiecare regiune din țară
nori de furtună
Alerte de furtuni în aproape toată țara: ANM a emis două coduri galbene. HARTA zonelor afectate și cum va fi vremea în București
femeie cu umbrela si pelerina de ploaie pe strada
HARTĂ. Avertizare de furtuni în aproape toată țara: Vânt puternic, ploi şi vijelii. Luni va fi Cod galben
Business people with phones in wind,
Cod galben de vânt în mare parte de ţară. Până când este valabilă avertizarea
oameni la fantani de apa
Urmează o lună fierbinte: ANM anunță temperaturi peste normal. Estimări meteo pe patru săptămâni
Recomandările redacţiei
F-35 Jets accompany the plane carrying Russian President Vladimir Putin ahead of Trump - Putin summit in Alaska
Statele Unite poartă discuții privind extinderea desfășurării de arme...
ambasadorul rus la ONU, vassili nebenzia
Cum a apărat reprezentantul Rusiei la ONU retorica lui Putin în cazul...
benjamin netanyahu - donald trump
Discuție telefonică tensionată între Trump și Netanyahu. Liderul SUA...
Netanyahu Ben-Gvir
Ben-Gvir îl îndeamnă pe Netanyahu să nu țină cont de Trump și să...
Ultimele știri
Șeful Armatei Române, generalul Gheroghiță Vlad, este audiat la DNA într-un dosar de corupție
Au început înscrierile la Bacalaureat 2026: Actele necesare și termenul-limită pentru depunerea dosarelor
Efectul atacurilor ucrainene: La Moscova unele stații de carburant au început să limiteze vânzările
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
4 zodii care atrag norocul și bogăția în fiecare zi din iunie 2026. Leii intră într-una dintre cele mai bune...
Cancan
Lucian Viziru a cerut ordin de protecție! Decizia luată de instanță după conflictul violent care i-a dat...
Fanatik.ro
Un club de Serie A, pe urmele lui Andrei Borza! Giovanni Becali, contactat pentru transfer: “Se interesează...
editiadedimineata.ro
Observatorul European pentru Media Digitală avertizează asupra creșterii dezinformării bazate pe identitate
Fanatik.ro
Triplu campion în SuperLiga, chemat la bătaie în RXF: „A fost de cascadorii râsului! Lupt cu oricine mă...
Adevărul
Tipurile de cancer strâns legate de consumul de alcool. Nu există o „cantitate sigură”, iar mitul „unui pahar...
Playtech
Ai cumpărat teren ieftin lângă oraș? Problema ascunsă care poate bloca orice construcție
Digi FM
A atras toate privirile. Salma Hayek a făcut spectacol la Roland Garros alături de soțul ei miliardar
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Berrettini s-a dezbrăcat la Roland Garros și o mămică a scos telefonul. Fiul ei a distrus instant momentul
Pro FM
Dua Lipa și Callum Turner s-au căsătorit! Cântăreața a fost imaginea eleganței la cununia civilă din Londra
Film Now
Doliu în familia lui Jamie Lee Curtis: sora ei, actrița Kelly Curtis, a murit la 69 de ani. Mesajul sfâșietor...
Adevarul
Scandal la cel mai mare angajator din Maramureș. Tăieri masive de salarii și un fenomen toxic: muncitorii se...
Newsweek
Pensia ta depinde de aceste acte! Ghid complet pentru dosarul de pensionare fără greșeli și întârzieri
Digi FM
Țara care îndeamnă părinţii să lase deoparte telefoanele în prezenţa copiilor. Agenția de sănătate publică...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Un fenomen fără precedent se petrece pe Pământ. Oamenii de știință spun că nu s-a mai întâmplat de 3,6...
Digi Animal World
Cum arată un păianjen verde neon. Are un desen neobișnuit pe abdomen care seamănă cu o față zâmbitoare
Film Now
"Credeam că sunt privilegiat”. Declarația sfâșietoare a lui Christopher Reeve după tragedia care l-a lăsat...
UTV
Theo Rose și Anghel Damian au postat imagini romantice de la Cannes. „Te iubesc, omule!”