Meteorologii anunță o lună iunie cu multe ploi. Prognoza actualizată pe patru săptămâni

Luna iunie începe cu un regim pluviometric excedentar la nivelul întregii ţări, mai ales la munte, în timp ce temperaturile se vor menţine, în general, în jurul valorilor specifice acestei perioade, relevă estimările meteorologice pentru patru săptămâni, actualizate marţi de Administraţia Naţională de Meteorologie (ANM).

Săptămâna 01.06.2026 – 08.06.2026

Valorile termice se vor situa în jurul celor specifice pentru această săptămână în majoritatea regiunilor, posibil ușor mai coborâte în extremitatea de est a țării.

Regimul pluviometric va fi excedentar la nivelul întregii țări, dar mai ales în zonele montane.

Săptămâna 08.06.2026 – 15.06.2026

Temperaturile medii vor fi ușor mai coborâte decât cele specifice pentru acest interval în regiunile sudice, estice și sud-estice, iar în rest vor fi în general apropiate de cele normale.

Cu excepția regiunile vestice și nord-vestice, unde regimul pluviometric va fi deficitar, cantitățile de precipitații vor fi excedentare.

Săptămâna 15.06.2026 – 22.06.2026

Temperatura medie a aerului va avea valori apropiate de cele normale pentru această perioadă, posibil ușor mai ridicate în regiunile vestice și nord-vestice.

Regimul pluviometric va fi ușor excedentar, local, în regiunile sudestice, dar și deficitar în cele intracarpatice, iar în rest va fi apropiat de cel normal.

Săptămâna 22.06.2026 – 29.06.2026

Mediile valorilor termice vor fi apropiate de cele normale pentru această săptămână în regiunile sud-estice, iar în rest vor fi ușor mai ridicate decât cele specifice, mai ales în vestul teritoriului.

Cantitățile de precipitații vor fi ușor excedentare în regiunile extracarpatice, iar în rest vor fi apropiate de cele normale.

