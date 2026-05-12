Meteorologii anunță o săptămână cu vreme mai rece și ploi mai multe decât de obicei. Estimări pentru următoarele patru săptămâni

Săptămâna 11.05.2026 – 18.05.2026 Săptămâna 18.05.2026 – 25.05.2026 Săptămâna 25.05.2026 – 01.06.2026 Săptămâna 01.06.2026 – 08.06.2026

Temperaturile vor fi mai reci decât în mod obișnuit și va ploua mai mult până pe 18 mai, potrivit ANM, care a actualizat estimările meteo pentru următoarele patru săptămâni. Apoi, temperaturile vor fi apropiate de mediile multianuale, iar cantitățile de precipitații vor fi deficitare în unele zone.

Săptămâna 11.05.2026 – 18.05.2026

Valorile termice vor fi ușor mai coborâte decât cele normale pentru această săptămână în majoritatea regiunilor, dar mai ales în cele vestice și sud-vestice.

Regimul pluviometric va fi excedentar în regiunile vestice, nordvestice, sudice și local în cele centrale și la munte, dar și deficitar în cele nord-estice.

Săptămâna 18.05.2026 – 25.05.2026

Temperaturile medii vor fi apropiate de cele normale pentru acest interval, la nivelul întregii țări.

Cantitățile de precipitații vor fi excedentare în jumătatea estică a țării, dar și deficitare în cele vestice, sud-vestice și nord-vestice.

Săptămâna 25.05.2026 – 01.06.2026

Temperatura medie a aerului va avea valori apropiate de cele normale pentru această perioadă, posibil ușor mai ridicate în regiunile sud-vestice.

Regimul pluviometric va fi ușor deficitar în regiunile sud-vestice, iar în rest va fi în general apropiat de cel normal pentru acest interval.

Săptămâna 01.06.2026 – 08.06.2026

Mediile valorilor termice vor fi apropiate de cele normale pentru această săptămână, pe întreg teritoriul României.

Cantitățile de precipitații vor fi local deficitare în regiunile nordvestice, iar în rest vor fi apropiate de cele normale pentru această perioadă.

Estimările meteorologice pentru patru săptămâni sunt realizate de către ECMWF - Centrul European pentru Prognoze pe Medie Durată. Este estimată media săptămânală a abaterilor temperaturii aerului și a cantităților de precipitații față de media perioadei 2006-2025.

Fenomenele extreme cu o durată scurtă de manifestare nu sunt incluse.

