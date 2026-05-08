Vremea se schimbă radical. Meteorologii au emis alerte de ploi, grindină, descărcări electrice și vânt în mai multe județe. În Capitală, spre seară și în cursul nopții sunt așteptate precipitații și posibil descărcări electrice, a spus la Digi24 Florinela Georgescu, director de prognoză ANM.

„Un episod de instabilitate atmosferică vom avea în acest weekend. Deja a debutat cu averse, descărcări electrice, scurte intensificări ale vântului în această după-amiază în jumătatea de nord a Moldovei, în zona Carpaților Orientali și Meridionali. Spre seară posibil să apară astfel de manifestări și în regiunile sudice și mai degrabă spre dimineață vor fi de amploare ceva mai mare în Oltenia, partea de vest și de nord a Munteniei”, a spus meteorologul.

„Pe durate scurte de timp, pentru că vorbim de averse care pot avea și caracter torențial, se pot acumula cantități mai importante de apă care să ajungă la 25l/m² , poate izolat 40 l/m².

Va continua instabilitatea atmosferică și pe parcursul următoarelor zile. Mâine, în mare parte a țării, poate mai ferite regiunile vestice, urmând ca duminică mai afectată să fie jumătatea de est a țării”, a adăugat ea.

„În aceste condiții, sigur că și temperaturile sunt mai scăzute. Deja, Moldova înregistrează valori cu chiar mai mult de 10 grade mai scăzută temperatura față de ziua de ieri și temperaturi mai scăzute, mâine-poimâine vor fi în toată țara, probabil nu mai mari de 22-24 de grade.

O ușoară creștere a temperaturilor va fi luni, marți. Din păcate, însă, la jumătatea săptămânii așteptăm o nouă răcire, una care să facă temperaturile maxime să coboare sub norma acestei perioade, adică să se încadreze undeva între 12 și 18 grade. Și acest episod, cu vreme ceva mai rece, ar putea dura până spre sfârșitul săptămânii viitoare”, a mai spus Georgescu.

Editor : M.B.