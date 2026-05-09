Alertă meteo: Cod galben furtuni și ploi torențiale în 17 județe, până la ora 22:00. ANM a emis o avertizare și pentru perioada nopții

Meteorologii au emis, pentru sâmbătă, o atenţionare Cod galben de ploi torenţiale, descărcări electrice, intensificări ale vântului şi grindină, valabilă în 17 judeţe din Oltenia, Transilvania, nord-vestul Munteniei, nordul şi vestul Moldovei şi în Carpaţii Meridionali şi Orientali. Pe parcursul nopţii de sâmbătă spre duminică, un alt Cod galben de ploi însemnate cantitativ va viza judeţele Botoşani, Suceava, Neamţ, Iaşi, Bacău şi, parţial, Harghita. În Bucureşti, vremea se răceşte şi va ploua slab. Raul Ilea, meteorolog ANM, a spus la Digi24 că vor urma astfel de episoade de vreme rea și pe arcursul săptămânii viitoare.

ACTUALIZARE 11:40 Raul Ilea, meteorolog ANM, a explicat la Digi24 că în acest weekend „temperaturile vor scădea majoritatea zonelor, însă în partea de vest, nord-vest și centru a țării se vor menține peste cel obișnuite perioadei. La nivel național vor fi temperaturi maxime, pe parcursul acestei zile, între 15 și 25°, iar și pe parcursul următoarelor zile se vor menține cam în jurul acestor valori, după care de marți încolo, în partea de vest, nord-vest a țării să resimtă ușoară răcire, care să se facă resimțită ulterior și în restul teritoriului”.

Meteorologul ANM a mai declarat că „manifestări de instabilitate atmosferică pe arii restrânse vor fi posibile și în restul țării, în special pe partea de sud-sud-est a țării, unde o atenționare meteorologică de tip nowcasting nu este exclusă. Mâine dimineață, în regiunile estice vor mai fi ploi slabe cantitativ. De asemenea, mâine după-amiază, în zonele montane, submontane și izolat prin Muntenia vor mai fi manifestări de instabilitate atmosferică, însă nu la intensitatea celor din aceste zile.

Ne vom aștepta la astfel de episoade și pe parcursul săptămânii viitoare. În majoritatea zonelor țării și după cum am menționat, de marți se va face resimțită o răcire a vremii în zona montană, înaltă. Astfel, vor fi și precipitații sub formă de lapoviță și ninsoare, a mai spus meteorologul Raul Ilea.

Știrea inițială.

Administraţia Naţională de Meteorologie (ANM) a emis o atenţionare Cod galben privind cantităţi de apă însemnate şi instabilitate atmosferică, valabilă sâmbătă, între orele 10.00 şi 22.00, în judeţele Botoşani, Suceava, Neamţ, Bacău, Bistriţa-Năsăud, Mureş, Harghita, Covasna, Braşov, Sibiu, Argeş, Vâlcea, Gorj, Mehedinţi, Dolj şi parţial în judeţele Hunedoara şi Alba.

”În cea mai mare parte a Olteniei şi a Transilvaniei, nord-vestul Munteniei, nordul şi vestul Moldovei şi local în Carpaţii Meridionali şi Orientali vor fi perioade cu instabilitate atmosferică, ce se va manifesta prin averse torenţiale, descărcări electrice, izolat intensificări ale vântului (rafale de 40...50 km/h) şi grindină. În intervale scurte de timp (3 ore) sau prin acumulare cantităţile de apă vor fi de 15...25 l/mp şi izolat de 30...50 l/mp”, au transmis meteorologii.

Fenomene de instabilitate atmosferică se vor semnala şi în restul zonelor, dar pe arii restrânse.

Un alt Cod galben va fi în vigoare de sâmbătă, de la ora 22.00, până duminică, la ora 10.00, în judeţele Botoşani, Suceava, Neamţ, Iaşi, Bacău şi parţial în Harghita.

”În nordul şi vestul Moldovei şi local în Carpaţii Orientali vor fi averse ce vor acumula cantităţi de apă de 20...40 l/mp”, a arătat ANM.

În zona municipiului Bucureşti, sâmbătă vremea se va răci. Cerul va fi mai mult noros şi temporar va ploua slab. Vântul va sufla slab şi moderat. Temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 19 grade, iar cea minimă va fi de 12...13 grade.

