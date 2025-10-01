Live TV

Octombrie începe cu temperaturi neobișnuit de reci. Locul din România în care s-au înregistrat minus 7 grade

Iarna a venit mai devreme la munte, iar vremea se anunță deosebit de rece și în restul țării. Temperatura se apropie de pragul gerului, la cea mai înaltă stație meteo din țară. La Vârful Omu au fost minus 7 grade Celsius în această dimineață. Temperaturile maxime se vor opri la 15 grade Celsius, în cea mai mare parte a țării.

Octombrie începe cu frig în toată țara. În nordul Moldovei, temperaturile se vor opri la 7 grade. Mai cald va fi în Lunca Dunării, unde se vor înregistra 20 de grade. Va ploua în aproape toată jumătatea de nord a teritoriului, iar izolat se vor strânge cantități de apă de 20 l/mp. La altitudini de peste 1.400 de metri vor fi precipitații mixte, iar pe creste va continua să ningă și se va depune strat de zăpadă de până la 10 cm. În sud și sud-vest, vântul se va intensifica treptat și va atinge viteze de 45 km/h.

Vremea va fi rece și în zilele următoare. Mâine va ploua în regiunile vestice, centrale și sudice, unde se vor strânge 60 l/mp, iar vântul va sufla cu 60 km/h în sud și sud-est.

Vineri, ploile vor acoperi toată țara și nu vor fi mai mult de 15 grade. Excepție va face doar Dobrogea, unde se vor atinge 20 de grade. În tot acest timp, la munte vor fi precipitații mixte, iar la altitudini mari va ninge.

În weekend, însă, vremea se va ameliora, dar câțiva stropi de ploaie vor mai apărea prin jumătatea nordică.

Vremea se va menține neobișnuit de rece și în București. La aceata ora sunt doar 6 grade Celsius la stația meteo de la Băneasa, dar mai târziu, temperaturile vor urca până la 18 grade în centrul orașului. În plus, vântul va sufla cu 40 km/h și va amplifica senzația de frig. Din orele serii, norii se vor aduna și vor aduce ploi slabe la noapte.

