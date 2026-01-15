Prognoza meteo actualizată: cinci zile cu vreme foarte rece, nopți geroase, ploaie și polei, vânt puternic

Administrația Națională de Meteorologie a emis joi o informare de vreme rea, valabilă de la ora 20:00 până marți, 20 ianuarie, la ora 10:00. Meteorologii anunță vreme deosebit de rece, ger îndeosebi în timpul nopților și dimineților, precipitații mixte și polei, intensificări ale vântului. De asemenea, ANM a emis un cod galben de ger, valabil de joi seara până vineri la ora 20, în câteva județe din nordul și estul Moldovei.

Informare de vreme rea la nivelul întregii țări

Potrivit anunțului ANM, noaptea de joi spre vineri (15/16 ianuarie) va fi geroasă cu temperaturi minime între -13 și -8 grade în nordul și estul Moldovei. Vineri (16 ianuarie), vremea se va răci mai ales în regiunile sudice și estice, iar în nordul și estul Moldovei local va fi ger, cu temperaturi în jurul valorii de -10 grade. În noaptea de vineri spre sâmbătă (16/17 ianuarie) va fi ger în Moldova și în cea mai mare parte a Munteniei, Dobrogei Transilvaniei și Maramureșului.

Până marți (20 ianuarie) vor fi nopți și dimineți geroase în majoritatea zonelor, astfel că temperaturile minime se vor situa în general între -16 și -8 grade, iar în nordul Moldovei gerul va persista și pe parcursul zilelor, cu temperaturi între -12 și -10 grade.

În noaptea de joi spre vineri (15/16 ianuarie) și vineri (16 ianuarie), temporar vor fi precipitații, predominant sub formă de ploaie în Banat și Crișana, mixte local la munte, în Transilvania, Moldova și izolat în Maramureș și Dobrogea și predominant ninsori în Oltenia și Muntenia, favorizând pe alocuri depuneri de polei.

Vântul va avea intensificări temporare în sudul Banatului și în regiunile sud-estice, cu viteze în general de 40...50 km/h.

Cod galben de ger în nordul și estul Moldovei, la noapte

Foto: Meteoromania.ro

ANM a emis un cod galben temperaturi deosebit de scăzute și local ger, valabil în intervalul 15 ianuarie, ora 20:00 – 16 ianuarie, ora 20:00.

Astfel, în nordul și estul Moldovei vor fi temperaturi deosebit de scăzute și local ger, îndeosebi în cursul nopții când se vor înregistra minime termice cuprinse între -13 și -8 grade. Temperaturi în jurul valorii de -10 grade se vor menține și pe parcursul zilei de vineri.

Vremea la București

Prognoză meteorologică pentru intervalul 15 ianuarie, ora 20:00 - 16 ianuarie, ora 08:00

Cerul va avea înnorări și spre sfârșitul intervalului va crește probabilitatea de ninsoare slabă. Vântul va sufla slab și moderat. Temperatura minimă va fi de -4...-3 grade.

Prognoză meteorologică pentru intervalul 16 ianuarie, ora 08:00 - 17 ianuarie, ora 08:00

Vremea se va răci, iar noaptea va fi ger. Pe parcursul zilei cerul va fi noros și va ninge slab, apoi treptat se va degaja. Vântul va sufla slab și moderat. Temperatura maximă va fi de -3...-2 grade, iar cea minimă de -12...-10

grade.

Prognoză meteorologică pentru intervalul 17 ianuarie, ora 08:00 - 18 ianuarie, ora 08:00

Vremea va fi deosebit de rece, geroasă dimineața. Cerul va fi variabil, iar vântul va sufla slab și moderat. Temperatura maximă va fi de -3...-2 grade, iar cea minimă se va situa în jurul valorii de -9 grade.

Prognoză meteorologică pentru intervalul 18 ianuarie, ora 08:00 - 19 ianuarie, ora 08:00

Vremea va fi în continuare deosebit de rece, geroasă noaptea. Cerul va avea înnorări temporare, iar vântul va sufla slab și moderat. Temperatura maximă se va situa în jurul valorii de -6 grade, iar cea minimă va fi de -10...-8

grade, posibil mai scăzută în zona preorășenească.

Prognoză meteorologică pentru intervalul 19 ianuarie, ora 08:00 - 20 ianuarie, ora 10:00

Vremea se va menține deosebit de rece, geroasă dimineața și dimineața. Cerul va fi variabil, iar vântul va sufla slab și moderat. Temperatura maximă se va situa în jurul a -3 grade, iar cea minimă va fi de -10...-8 grade.

