România traversează o perioadă meteo contrastantă, pe care directorul Administrației Naționale de Meteorologie, Elena Mateescu, o descrie drept manifestarea a două anotimpuri simultane, dacă sunt luate în calcul regimul termic și fenomenele de iarnă active.

Potrivit șefei ANM, Banat, Crișana, Maramureș, nordul și vestul Transilvaniei, munții Banatului, Carpații Meridionali și Carpații de Curbură se află sub influența manifestărilor de iarnă, în aria avertizată prin cod galben. În același timp, în sud-estul țării, vremea are un aspect aproape de primăvară, cu maxime de 14 - 15°C, posibil chiar peste 15°C, în cursul zilei de marți. Răcirea va ajunge însă și în această regiune începând de miercuri, când o masă de aer rece va cuprinde treptat România, inițial în vest, centru și nord, unde temperaturile vor coborî sub valorile normale pentru început de ianuarie.

În vestul și nordul țării, maximele nu vor mai depăși -5 până la -7°C, valori apropiate de cele care ar fi, în mod normal, specifice nopților. Episodul de frig se va accentua în noaptea de joi spre vineri, când minimele vor scădea la -1°C în toată țara, inclusiv în zona litoralului.

Până la instalarea completă a aerului rece, precipitațiile vor continua, predominant sub formă de ninsoare, în special la munte, unde stratul de zăpadă se va putea îngroșa, inclusiv local în zone mai joase de relief. Poleiul rămâne un risc semnificativ: ANM menține o avertizare cod galben până miercuri la prânz pentru centrul, sudul și estul Transilvaniei, precum și Moldova, din cauza precipitațiilor mixte, care favorizează depunerile de gheață.

În ultimele zile, cantitățile de precipitații au variat între 5 și 20 l/m², iar la munte au contribuit la formarea unui strat consistent de zăpadă, de 15 - 20 cm, în unele zone. În regiunile montane, este consemnată cea mai mare grosime a stratului de zăpadă din această iarnă, cu valori de peste 150 cm. La Vârful Omu se înregistrează 98 cm, iar la Bâlea Lac, stratul atinge aproape 100 cm. În zonele deluroase, local, zăpada măsoară peste 50 cm, în timp ce în vest, centru și est, stratul de zăpadă este de 3–10 cm.

ANM avertizează că evoluția vremii va rămâne rece în zilele următoare, dar fără precipitații semnificative, chiar dacă ninsoarea și poleiul pot apărea local.

Editor : M.I.