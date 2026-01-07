Live TV

Video România, între două anotimpuri: O masă de aer rece schimbă temperaturile

Data publicării:
Snowman wait spring. Snowman is melting on spring day. Winter and spring, warm winter. Melted snow, winter weather, anomaly weather concept. Spring
O masă de aer rece va cuprinde treptat România. Sursa foto: Profimedia Images

România traversează o perioadă meteo contrastantă, pe care directorul Administrației Naționale de Meteorologie, Elena Mateescu, o descrie drept manifestarea a două anotimpuri simultane, dacă sunt luate în calcul regimul termic și fenomenele de iarnă active.

Potrivit șefei ANM, Banat, Crișana, Maramureș, nordul și vestul Transilvaniei, munții Banatului, Carpații Meridionali și Carpații de Curbură se află sub influența manifestărilor de iarnă, în aria avertizată prin cod galben. În același timp, în sud-estul țării, vremea are un aspect aproape de primăvară, cu maxime de 14 - 15°C, posibil chiar peste 15°C, în cursul zilei de marți. Răcirea va ajunge însă și în această regiune începând de miercuri, când o masă de aer rece va cuprinde treptat România, inițial în vest, centru și nord, unde temperaturile vor coborî sub valorile normale pentru început de ianuarie.

În vestul și nordul țării, maximele nu vor mai depăși -5 până la -7°C, valori apropiate de cele care ar fi, în mod normal, specifice nopților. Episodul de frig se va accentua în noaptea de joi spre vineri, când minimele vor scădea la -1°C în toată țara, inclusiv în zona litoralului.

Până la instalarea completă a aerului rece, precipitațiile vor continua, predominant sub formă de ninsoare, în special la munte, unde stratul de zăpadă se va putea îngroșa, inclusiv local în zone mai joase de relief. Poleiul rămâne un risc semnificativ: ANM menține o avertizare cod galben până miercuri la prânz pentru centrul, sudul și estul Transilvaniei, precum și Moldova, din cauza precipitațiilor mixte, care favorizează depunerile de gheață.

În ultimele zile, cantitățile de precipitații au variat între 5 și 20 l/m², iar la munte au contribuit la formarea unui strat consistent de zăpadă, de 15 - 20 cm, în unele zone. În regiunile montane, este consemnată cea mai mare grosime a stratului de zăpadă din această iarnă, cu valori de peste 150 cm. La Vârful Omu se înregistrează 98 cm, iar la Bâlea Lac, stratul atinge aproape 100 cm. În zonele deluroase, local, zăpada măsoară peste 50 cm, în timp ce în vest, centru și est, stratul de zăpadă este de 3–10 cm.

ANM avertizează că evoluția vremii va rămâne rece în zilele următoare, dar fără precipitații semnificative, chiar dacă ninsoarea și poleiul pot apărea local.

Editor : M.I.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Recep Tayyip Erdogan
1
Recep Tayyip Erdogan, către Donald Trump după capturarea lui Maduro: „Venezuela nu...
Viktor Orban și Donald Trump, la Casa Albă.
2
După ce a criticat inițial intervenția SUA, Viktor Orban spune acum că preluarea...
Russian President, Vladimir Putin, meets with President, Nicolas Maduro, of the Bolivarian Republic of Venezuela at the Kremlin, Russia, Russian Federation - 07 May 2025
3
Odată cu plecarea lui Maduro, Putin riscă să fie îndepărtat din emisfera vestică: care va...
The nuclear icebreaker Yakutiya has set out for sea trials in the Gulf of Finland from St. Petersburg, Russia - 3 Jan 2025
4
Visul arctic al Rusiei se clatină: Spionajul ucrainean susține că Moscova nu-și poate...
Radoslaw Sikorski
5
„Numai atunci Rusia va accepta că acest război a fost o greșeală strategică”. Ministrul...
Nu s-a abținut: care va fi ”următoarea oprire” a Statelor Unite, după ce ”jefuiesc” Venezuela
Digi Sport
Nu s-a abținut: care va fi ”următoarea oprire” a Statelor Unite, după ce ”jefuiesc” Venezuela
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
oameni in zapada
Vreme rea în aproape toată țara. ANM a emis cod galben de ninsori, vânt puternic și polei. Care sunt zonele vizate de noile avertizări
lapovita si ninsoare
Prognoza meteo pe două săptămâni. Cum va fi vremea în fiecare regiune a țării
Ninsoare în București, 17 februarie 2025.
Ministerul de Interne a convocat Comandamentul de iarnă. Autoritățile acționează pentru deszăpezire și remedierea avariilor
vreme, meteo, ger
Urmează două zile cu ninsori și viscol, anunță meteorologii. Cum va fi vremea în București
fgvaefgvef
„O iarnă autentică.” Urmează zile cu ninsori, viscol și polei, se depune strat gros de zăpadă. Cât mai ține vremea rea
Recomandările redacţiei
nicusor dan
Nicușor Dan, blocat pe aeroportul din Paris. Avionul nu poate decola...
marco rubio
Groenlanda și Danemarca solicită „cu insistență” o întâlnire cu Marco...
Vladimir Putin
„Armata invizibilă” care va ataca Rusia dacă Ucraina va fi forțată de...
Patru piese de tezaur dacic a fost furate de la Muzeul Drents
Furtul tezaurului dacic. Fostul director al Muzeului Național de...
Ultimele știri
Curtea Supremă a Braziliei respinge cererea lui Bolsonaro de a merge la spital după ce s-a lovit la cap
În primul mandat al lui Trump, Rusia ar fi propus un „troc” cu SUA: Venezuela contra Ucraina, spune o fostă consilieră de la Casa Albă
Calendarul inaugurărilor de autostrăzi din 2026. Pro Infrastructură: „Balul poate fi deschis cu A7 Adjud Nord-Răcăciuni”
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Cine e tatăl unicului copil al lui Brigitte Bardot. Și el a murit tot anul acesta
Cancan
Michael Schumacher a murit la 75 de ani. Vestea a fost confirmată de fiica lui
Fanatik.ro
Cum a petrecut Gică Hagi de Revelion! Regele a ales o locație specială și s-a întâlnit cu un cunoscut...
editiadedimineata.ro
Bulgaria, ținta unei campanii de dezinformare ruse înainte de adoptarea euro
Fanatik.ro
Jaqueline Cristian a semnat cu un celebru brand! Reacția companiei la scurt timp după decizia sportivei...
Adevărul
Meseriile care nu pot fi înlocuite de AI. Ce are omul și nu va avea niciodată inteligența artificială
Playtech
Ce salariu are un preot în 2026: condiţiile pentru a lua mai mulţi bani
Digi FM
Până când se ia Agheasma Mare, apa sfințită de Bobotează. Ce spune rânduiala Bisericii Ortodoxe
Digi Sport
"Sub nicio formă". Patronii barului din Elveția au decis să rupă tăcerea, la cinci zile de la tragedie
Pro FM
Britney Spears, moment viral pe Instagram. La un pas de un accident vestimentar în timp ce dansa îmbrăcată...
Film Now
"E umilitor. Nu aș face asta niciodată". Mickey Rourke, reacție după ce au început să se strângă bani pentru...
Adevarul
Venezuela, țara bogată care a plătit scump pentru petrol și putere
Newsweek
Cum se face calculul la pensie pentru persoanele care se pensionează în 2026? Iau punctaj în plus
Digi FM
Manuela Hărăbor, revoltată după ce a aflat câte mii de lei are de plătit impozit în 2026 pentru un...
Digi World
Cum te pregătești pentru analizele de sânge. Ai voie să bei apă în ziua recoltării?
Digi Animal World
Momentul când un șarpe se strecoară în mașină unui bărbat care aștepta la un drive-thru în Florida. Imaginile...
Film Now
James Cameron, omul recordurilor. Avatar 3 a depășit 1 miliard de dolari la box office, al patrulea lui film...
UTV
Antonia rupe tăcerea după un coșmar medical. O procedură de mărire a feselor făcută acum opt ani a dus la...