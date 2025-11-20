România, sub un nor de praf saharian. ANM anunță că depunerile vor fi vizibile în mai multe regiuni

România va fi traversată, în perioada 21 – 23 noiembrie, de o masă de aer încărcată cu praf saharian, potrivit ANM. Depunerile vor deveni vizibile în special în zonele unde va ploua, pe măsură ce norul de particule se va extinde deasupra țării.

Administrația Națională de Meteorologie anunță că acest fenomen este determinat de circulația aerului din sector sud-vestic.

Potrivit ANM, această circulație favorizează avansul particulelor de praf provenite din nordul Africii către partea sud-estică și central-sud-estică a Europei, iar România se va afla pe traseul norului de particule.

Depunerile de praf vor fi vizibile în mai multe etape. La început, acestea se vor observa în vestul, nord-vestul și nordul țării, urmând ca ulterior, pe măsură ce masa de aer avansează, praful să fie transportat și către regiunile estice. Fenomenul va fi mai evident în intervalele cu ploaie, când particulele se vor depune odată cu precipitațiile.

Editor : Ș.A.