Live TV

România, sub un nor de praf saharian. ANM anunță că depunerile vor fi vizibile în mai multe regiuni

Data actualizării: Data publicării:
cer portocaliu din cauza prafului saharian
Nor de praf saharian. Foto: Profimedia Images

România va fi traversată, în perioada 21 – 23 noiembrie, de o masă de aer încărcată cu praf saharian, potrivit ANM. Depunerile vor deveni vizibile în special în zonele unde va ploua, pe măsură ce norul de particule se va extinde deasupra țării.

Administrația Națională de Meteorologie anunță că acest fenomen este determinat de circulația aerului din sector sud-vestic.

Potrivit ANM, această circulație favorizează avansul particulelor de praf provenite din nordul Africii către partea sud-estică și central-sud-estică a Europei, iar România se va afla pe traseul norului de particule.

Depunerile de praf vor fi vizibile în mai multe etape. La început, acestea se vor observa în vestul, nord-vestul și nordul țării, urmând ca ulterior, pe măsură ce masa de aer avansează, praful să fie transportat și către regiunile estice. Fenomenul va fi mai evident în intervalele cu ploaie, când particulele se vor depune odată cu precipitațiile.

Editor : Ș.A.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
piata rosie din moscova
1
„A fost doborât un record la Moscova”. Temperaturi cum nu au mai existat în ultimii de 85...
ID295316_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
2
CSM respinge și noua variantă privind pensiile magistraților: „Noi am spus 65% din brut”
trafic in bucuresti aglomeratie masini bara la bara
3
Mașinile, impozitate în funcție de capacitatea motorului, dar și de norma de poluare...
dr flavia grosan
4
Flavia Groșan a murit. Medicul cunoscut pentru răspândirea teoriilor conspirațiilor...
microbuz scolar supraaglomerat cu elevi
5
Un microbuz şcolar care transporta 31 de copii, dublu faţă de capacitatea maximă admisă...
Selecționerul Turciei l-a descris în 3 cuvinte pe Mircea Lucescu, după ce a aflat că-l va înfrunta la baraj
Digi Sport
Selecționerul Turciei l-a descris în 3 cuvinte pe Mircea Lucescu, după ce a aflat că-l va înfrunta la baraj
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
intrarea in sala CCR
CCR amâna pentru 21 ianuarie 2026 contestația AUR privind majorarea...
Horațiu Potra.
Horațiu Potra a fost adus sub escortă în România, împreună cu fiul și...
România fotbal
Barajul pentru CM 2026:  S-a stabilit adversara României pentru...
ministrii in sedinta de guvern cu ilie bolojan
Tăierea salariilor în instituții. Explicații venite de la Guvern: „E...
Ultimele știri
Noua prognoză meteo pentru această iarnă. Climatolog: „Începutul lui decembrie nu mai este atât de cald cum arăta”
Dezvăluire despre planul de pace al lui Donald Trump: Rusia ar putea plăti chirie Ucrainei pentru Donbas (The Telegraph)
„Scandal diplomatic care depăşeşte o altă linie”. Ambasadorul Poloniei în Rusia a fost atacat pe stradă
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
Meteorologii anunță cod portocaliu de ninsori și vânt puternic în ziua de Crăciun. Care sunt zonele afectate de cod portocaliu
Zăpadă și vânt puternic la munte. Cât va dura valul de frig și ninsori. Anunțul ANM: vremea se schimbă radical
Ninsoare în București,
Urmează cea mai rece zi din această săptămână, temperaturile scad brusc. Zonele în care sunt așteptate ninsori
două persoane îmbrăcate în haine groase de iarnă merg prin ceață pe o stradă umedă.
Prognoza meteo până la jumătatea lunii decembrie. Noi date de la ANM. Cum va fi vremea în următoarele patru săptămâni
Femeie cu umbrelă roșie, ninsoare, alee în parc, București.
A nins la Suceava: unde se așteaptă ca stratul de zăpadă să atingă 6 - 12 cm
femeie cu umbrela care o fereste de ninsoare
Val de ploi și ninsori în toată țara. Temperaturile scad chiar și cu 13 grade Celsius. Când se îmbunătățește vremea: anunțul ANM
Partenerii noștri
Pe Roz
Mercur retrograd se suprapune cu Uranus retrograd. Doua zodii sunt zguduite și sunt așteptate răsturnări de...
Cancan
Ce boală a avut Sara înainte să meargă la dentist. Medicamentul dat de părinți i-a mărit ficatul. Ce...
Fanatik.ro
Gică Hagi, reacţie războinică despre Turcia – România: “Să avem curaj pentru că nu avem nimic de pierdut”
editiadedimineata.ro
EU DisinfoLab lansează ghidul „The Disinformation Landscape in Romania”, o radiografie a ecosistemului...
Fanatik.ro
Mircea Lucescu, prima reacţie după tragerea la sorţi: “Ştim totul despre Turcia! Meciul trebuie pregătit de...
Adevărul
Animalul readus din Alpi care a cucerit Carpații. Dispărut în secolul XIX, este acum vedeta lacurilor glaciare
Playtech
Pensia anticipată pentru persoanele care au lucrat în grupa I și II. Cum se calculează reducerea vârstei
Digi FM
Ce daune cere familia tinerei însărcinate care a murit în explozia din Rahova: "Am aflat după 11 ore că mi-a...
Digi Sport
Ion Țiriac, mesaj direct pentru Ilie Bolojan, după ce s-a văzut nevoit să renunțe la un super proiect
Pro FM
Amândouă au dus o luptă crâncenă cu cancerul. Prințesa Kate, îmbrățișare caldă și emoționantă cu Jessie J
Film Now
Jennifer Lawrence, fascinată de un film al lui Leonardo DiCaprio: „Cel mai bun film pe care l-am văzut...
Adevarul
Moștenirea toxică a industriei miniere a României. Iazurile de decantare părăsite, pline de pericole ascunse
Newsweek
De ce judecătorii CCR nu analizează dosare de pensii depuse pe noua lege a pensiilor? Cine pierde sume uriașe
Digi FM
Ce daune cere familia tinerei însărcinate care a murit în explozia din Rahova: "Am aflat după 11 ore că mi-a...
Digi World
Dovezi ale existenţei vieţii pe Pământ în urmă cu 3,3 miliarde de ani, descoperite de cercetători americani
Digi Animal World
Crocodil uriaș, filmat cu un câine în gură într-un canal din Florida: „Cea mai mare teamă s-a adeverit”
Film Now
Îi leagă 35 de ani de prietenie. Billy Bob Thornton, fascinat de „frumoasa” Demi Moore: O iubesc pe fata...
UTV
Eva Măruță are o apariție emoționantă în podcastul tatălui ei. Confesiuni despre familie care i-au făcut pe...