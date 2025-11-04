Florinela Georgescu, director de prognoză al Administrației Naționale de Meteorologie (ANM), a declarat marți, la Digi24, că vremea se răcește de astăzi, iar temperaturile vor fi cuprinse între 9 și 18 grade Celsius. Meteorologul a precizat că în weekend sunt posibile mai multe ploi și temperaturi ușor mai scăzute. De la jumătatea lunii, în zonele montane sunt așteptate ninsori și „nu este exclus ca în sud și est să apară și precipitații mixte”, a spus Georgescu.

„Se răcește vremea de astăzi. Maximele se vor încadra între 9 și 18 grade, 9 grade de așteptat în depresiunile din estul Transilvaniei, în nordul Moldovei, 16-18 în Oltenia. În rest, maximele se vor opri la 12 - 14 garde, inclusiv în zona Capitalei”, a declarat meteorologul.

Potrivit meteorologului, va fi „un regim similar al temperaturilor pentru zilele viitoare, până spre weekend, când este posibil ca mai multe ploi, o influență dinspre Marea Mediterană, să aducă temperaturi chiar ușor mai scăzute”. Georgescu a mai precizat că „pe măsură ce ne apropiem de jumătatea lunii, temperaturile să mai scadă și în aceste condiții precipitațiile, chiar dacă nu vor fi însemnate cantitativ în următoarele zile, în zona montană înaltă vor fi și sub formă de lapoviță și ninsoare”.

Aceasta a mai afirmat că la munte, până spre sfârșitul acestei săptămâni, sunt așteptate ninsori. Georgescu a menționat că în zonele joase vor fi „ploi slabe, în special în Muntenia, în Dobrogea, jumătatea sudică a Moldovei”.

„O vreme mai frumoasă va fi în partea de vest, nord-vest, centru a teritoriului. Este posibil însă ca săptămâna viitoare să aducă din nou temperaturi chiar mai scăzute decât cele din zilele acestea, dar și precipitații pe arii extinse. Vom urmări ceea ce ar putea să se întâmple spre jumătatea săptămânii viitoare, adică poate o coborâre a zonei de ninsoare spre regiuni mai joase”, a mai declarat ea.

Întrebată dacă putem să ne așteptăm la ninsori în partea de sud a țării și în zonele de câmpie în următoarea perioadă, aceasta a spus:

„Nu ar fi cu totul exclus ca pe la jumătatea lunii sau în a doua decadă a acestei luni să avem scurt episoade cu precipitații mixte și în zonele mai joase, în special în partea de sud și de est a teritoriului, sub influența pătrunderii unei mase de aer rece dinspre Câmpia Rusă, un aer mai umed dinspre Marea Mediterană, care să garanteze apariția precipitațiilor”, a precizat Georgescu.

