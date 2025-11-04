Live TV

Video Schimbări bruște ale vremii în România: meteorologii anunță ploi și ninsori. Care sunt zonele vizate

Data actualizării: Data publicării:
oameni pe stradă și ploaie
FOTO: Inquam Photos

Florinela Georgescu, director de prognoză al Administrației Naționale de Meteorologie (ANM), a declarat marți, la Digi24, că vremea se răcește de astăzi, iar temperaturile vor fi cuprinse între 9 și 18 grade Celsius. Meteorologul a precizat că în weekend sunt posibile mai multe ploi și temperaturi ușor mai scăzute. De la jumătatea lunii, în zonele montane sunt așteptate ninsori și „nu este exclus ca în sud și est să apară și precipitații mixte”, a spus Georgescu.

„Se răcește vremea de astăzi. Maximele se vor încadra între 9 și 18 grade, 9 grade de așteptat în depresiunile din estul Transilvaniei, în nordul Moldovei, 16-18 în Oltenia. În rest, maximele se vor opri la 12 - 14 garde, inclusiv în zona Capitalei”, a declarat meteorologul. 

Potrivit meteorologului, va fi „un regim similar al temperaturilor pentru zilele viitoare, până spre weekend, când este posibil ca mai multe ploi, o influență dinspre Marea Mediterană, să aducă temperaturi chiar ușor mai scăzute”. Georgescu a mai precizat că „pe măsură ce ne apropiem de jumătatea lunii, temperaturile să mai scadă și în aceste condiții precipitațiile, chiar dacă nu vor fi însemnate cantitativ în următoarele zile, în zona montană înaltă vor fi și sub formă de lapoviță și ninsoare”.

Aceasta a mai afirmat că la munte, până spre sfârșitul acestei săptămâni, sunt așteptate ninsori. Georgescu a menționat că în zonele joase vor fi „ploi slabe, în special în Muntenia, în Dobrogea, jumătatea sudică a Moldovei”.

„O vreme mai frumoasă va fi în partea de vest, nord-vest, centru a teritoriului. Este posibil însă ca săptămâna viitoare să aducă din nou temperaturi chiar mai scăzute decât cele din zilele acestea, dar și precipitații pe arii extinse. Vom urmări ceea ce ar putea să se întâmple spre jumătatea săptămânii viitoare, adică poate o coborâre a zonei de ninsoare spre regiuni mai joase”, a mai declarat ea. 

Întrebată dacă putem să ne așteptăm la ninsori în partea de sud a țării și în zonele de câmpie în următoarea perioadă, aceasta a spus: 

„Nu ar fi cu totul exclus ca pe la jumătatea lunii sau în a doua decadă a acestei luni să avem scurt episoade cu precipitații mixte și în zonele mai joase, în special în partea de sud și de est a teritoriului, sub influența pătrunderii unei mase de aer rece dinspre Câmpia Rusă, un aer mai umed dinspre Marea Mediterană, care să garanteze apariția precipitațiilor”, a precizat Georgescu. 

Citește și: Cum va fi vremea până la începutul lunii decembrie. Prognoza meteo pentru următoarele patru săptămâni

Editor : C.S.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
1
O mare fabrică de componente auto de la Arad se închide. Aproximativ 1.000 de oameni vor...
dominic fritz sustine un discurs
2
Fritz: Reforma pensiilor speciale poate fi deblocată. Nu putem fi șantajați la nesfârșit...
ludovic orban digi24
3
Ludovic Orban, despre sutele de milioane de lei încasate de frații Micula de la stat, în...
vase de croazieră dezasamblate în "cimitirul de nave" din Aliaga, Turcia
4
„Cimitirul” vaselor de croazieră: Unde au ajuns unele dintre cele mai mari nave de...
Alexander Lukașenko
5
Refugiul unui dictator. Aleksandr Lukașenko își construiește o reședință de lux în Rusia...
Dați afară imediat! Ce făceau doi jurnaliști în direct la TV, chiar în spatele prezentatorului
Digi Sport
Dați afară imediat! Ce făceau doi jurnaliști în direct la TV, chiar în spatele prezentatorului
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
5AC-eIef
Accident între un autobuz și un tramvai în București. Opt persoane...
bandă de polișie „nu treceți”
Un bărbat a fost găsit mort într-un parc din Constanţa. Poliţiştii au...
Credincioși se strâng în fața Catedralei Mântuirii Neamului (Catedrala Națională) înaintea ceremoniei de sfințire, în București, 26 octombrie 2025.
Catedrala Mântuirii Neamului, o provocare pentru Moscova: „Este o...
Avion F-16
Atacuri rusești la nord de Dunăre. MApN a ridicat patru avioane cu...
Ultimele știri
Încep lucrările pentru reluarea alimentării cu gaze în blocurile afectate de explozia din Rahova. Anunțul Distrigaz
Astronauţii de pe stația spațială chineză au primt un cuptor, iar acum gătesc aripioare de pui şi fripturi
Corupția, principala problemă a Ucrainei în procesul de aderare la UE, arată în raport al Comisie Europene
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
copaci-frunze-toamna
Cum va fi vremea până la începutul lunii decembrie. Prognoza meteo pentru următoarele patru săptămâni
femeie cu caciula
Vremea se schimbă radical: ANM anunță frig și ploi. Prognoza meteo pentru următoarele două săptămâni, pe regiuni
Peisaj de toamna
Meteorologii anunţă vreme mai caldă și ploi mai puține în noiembrie. Estimările pentru următoarele patru săptămâni
om cu umbrelă și frunze de toamnă
Cum va fi vremea în următoarele două săptămâni, în fiecare regiune din țară. Prognoza ANM până pe 9 noiembrie
fete care stau jos si peisaj de toamnă
Cum va fi vremea în țară în acest weekend. Anunțul meteorologilor
Partenerii noștri
Pe Roz
Cum sunt afectate zodiile de Luna Plină din noiembrie 2025. Trei nativi vor fi puși la încercare
Cancan
L-am găsit pe Mario Iorgulescu! Unde trăiește de fapt fiul șefului FRF: s-a retras prin azile de bătrâni și...
Fanatik.ro
Ireal! Pe ce super fotbalist a pus ochii Meme Stoica în Portugalia: “Bravo, mă, ai ochi!”
editiadedimineata.ro
De ce a fost şters contul de Instagram al Britney Spears?
Fanatik.ro
„E adevărat că ați fost lucrat la CFR Cluj?”. Cristi Balaj, reacție neașteptată în direct: „Am întors și...
Adevărul
Soluția germană pentru medicii de gardă, contestată: „Vă zugrăvește cineva casa din pasiune?” DEZBATERE
Playtech
Care sunt orele de linişte în România, în 2025? Nu contează dacă stai la bloc sau la casă
Digi FM
"Ca tată, mă gândesc mereu la lumea pe care o vor moșteni copiii mei. Viitorul e în pericol". Prințul...
Digi Sport
Numit "trădător" în propria țară, Novak Djokovic a rupt tăcerea! De ce s-a mutat definitiv în Grecia
Pro FM
Thalia, imaginile care au stârnit controverse printre fani: „Ce ți-ai făcut de ești așa frumoasă?” Cum arată...
Film Now
Ce se întâmplă cu procesul de 400 milioane $ intentat de Justin Baldoni contra lui Blake Lively. Adevăratul...
Adevarul
Autostrada Sibiu - Pitești, privită cu pesimism: „Cine mai crede că până în 2028 vor fi gata sectoarele cele...
Newsweek
Ce sumă uriașă a strâns statul după introducerea CASS la pensie? Fiecare pensionar a pierdut 200 lei
Digi FM
Iubita lui Leonardo DiCaprio, într-o rochie decoltată până la abdomen. Vittoria Ceretti, strălucitoare la...
Digi World
Top cinci plante care purifică aerul și previn mucegaiul din casă. Metodele naturale pentru un interior curat...
Digi Animal World
Ce rasă de câine ți se potrivește în funcție de zodie. Află ce prieten blănos ți-a fost „sortit” de stele
Film Now
George Clooney spune că nu s-a certat nici măcar o dată cu Amal, în 11 ani de mariaj: "Toată lumea se...
UTV
Andreea și Cabral Ibacka s-au bucurat de o vacanță spectaculoasă în Gibraltar. „Aproape am fost jefuiți...”