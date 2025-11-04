Live TV

Cum va fi vremea până la începutul lunii decembrie. Prognoza meteo pentru următoarele patru săptămâni

Data publicării:
copaci-frunze-toamna
Frunze arămii și copaci. Imagine cu caracter ilustrativ. Foto: Profimedia

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis marți, 4 noiembrie, prognoza meteo pentru următoarele patru săptămâni, valabilă între 3 noiembrie - 1 decembrie 2025. 

Săptămâna 3 - 10 noiembrie 2025

Temperaturile vor fi ușor mai ridicate decât cele obișnuite pentru această săptămână în regiunile extracarpatice, iar în rest vor fi apropiate de cele normale.

Regimul pluviometric va fi local excedentar în regiunile sudice și sud-estice, dar și deficitar în cele vestice, nord-vestice și centrale, iar în rest va fi apropiat de cel normal.

Săptămâna 10 - 17 noiembrie 2025

Temperaturile medii vor fi ușor mai ridicate decât cele caracteristice acestui interval, în toată țara. Cantitățile de precipitații vor fi excedentare în extremitatea de sud-est a țării, iar în rest vor fi apropiate de cele normale.

Săptămâna 17 - 24 noiembrie

Temperatura medie a aerului va avea valori ușor mai ridicate decât cele obișnuite pentru acest interval în toate regiunile, dar în special în cele sud-estice. Cantitățile de precipitații vor fi excedentare în regiunile vestice și nord-vestice, iar în rest se vor apropria de cele normale.

Săptămâna 24 noiembrie - 1 decembrie

Mediile valorilor termice se vor situa ușor peste cele caracteristice acestei săptămâni, în toată țara, dar mai ales în jumătatea estică. Regimul pluviometric se va situa în general în jurul celui normal pentru acest interval, în cea mai mare parte a țării.

Citește și:

Vremea se schimbă radical: ANM anunță frig și ploi. Prognoza meteo pentru următoarele două săptămâni, pe regiuni

Noiembrie începe cu temperaturi de vară. Meteorologii anunță cum va fi vremea în următoarele zile

Editor : A.M.G.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
comemorare victime colectiv
1
Ce spune jandarmul care a dat amenda la comemorarea Colectiv: „Nici nu vă imaginați ce...
dominic fritz sustine un discurs
2
Fritz: Reforma pensiilor speciale poate fi deblocată. Nu putem fi șantajați la nesfârșit...
3
O mare fabrică de componente auto de la Arad se închide. Aproximativ 1.000 de oameni vor...
vase de croazieră dezasamblate în "cimitirul de nave" din Aliaga, Turcia
4
„Cimitirul” vaselor de croazieră: Unde au ajuns unele dintre cele mai mari nave de...
ludovic orban digi24
5
Ludovic Orban, despre sutele de milioane de lei încasate de frații Micula de la stat, în...
Numit "trădător" în propria țară, Novak Djokovic a rupt tăcerea! De ce s-a mutat definitiv în Grecia
Digi Sport
Numit "trădător" în propria țară, Novak Djokovic a rupt tăcerea! De ce s-a mutat definitiv în Grecia
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
Credincioși se strâng în fața Catedralei Mântuirii Neamului (Catedrala Națională) înaintea ceremoniei de sfințire, în București, 26 octombrie 2025.
Catedrala Mântuirii Neamului, o provocare pentru Moscova: „Este o...
Torre dei Conti-roma-prabusire
Românul prins sub dârămăturile turnului Torre dei Conti a fost scos...
oameni ghiseu-1
Ce amendă poți lua dacă jignești un angajat al statului. Proiect de...
politisti la perchezitii
Operaţiunea Jupiter 4: peste 200 de percheziții și 68 de persoane...
Ultimele știri
Atacuri rusești la nord de Dunăre. MApN a ridicat patru avioane cu misiunea de „angajare a ţintelor dacă pătrundeau în spaţiul aerian”
Donna Jean Godchaux-MacKay a murit. Solista formaţiei Grateful Dead avea 78 de ani
Cele trei persoane arestate după explozia din Rahova cer eliberarea
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
femeie cu caciula
Vremea se schimbă radical: ANM anunță frig și ploi. Prognoza meteo pentru următoarele două săptămâni, pe regiuni
People walk through the Arboretum park during sunny autumn weather in Zurich
Noiembrie începe cu temperaturi de vară. Meteorologii anunță cum va fi vremea în următoarele zile
vreme de toamna copac cu frunze ruginii
Meteorologii au revizuit estimările pentru următoarele săptămâni. Cum va fi vremea în noiembrie
Peisaj de toamna
Meteorologii anunţă vreme mai caldă și ploi mai puține în noiembrie. Estimările pentru următoarele patru săptămâni
om cu umbrelă și frunze de toamnă
Cum va fi vremea în următoarele două săptămâni, în fiecare regiune din țară. Prognoza ANM până pe 9 noiembrie
Partenerii noștri
Pe Roz
Cum sunt afectate zodiile de Luna Plină din noiembrie 2025. Trei nativi vor fi puși la încercare
Cancan
L-am găsit pe Mario Iorgulescu! Unde trăiește de fapt fiul șefului FRF: s-a retras prin azile de bătrâni și...
Fanatik.ro
Prințul Paul, fără Netflix la București: Digi i-a tăiat cablul la ”palatul regal”. Ce datorie are...
editiadedimineata.ro
De ce a fost şters contul de Instagram al Britney Spears?
Fanatik.ro
Cine este omul care a „trimis-o” pe Simona Halep la Turneul Campioanelor. Fostul lider WTA a dezvăluit cu ce...
Adevărul
Soluția germană pentru medicii de gardă, contestată: „Vă zugrăvește cineva casa din pasiune?” DEZBATERE
Playtech
Salariu minim brut 2025. Câţi bani îţi ia statul la final de lună
Digi FM
"Ca tată, mă gândesc mereu la lumea pe care o vor moșteni copiii mei. Viitorul e în pericol". Prințul...
Digi Sport
L-au filmat când ieșea de la negocieri! Un nume uriaș i-a spus "DA" lui Dan Șucu
Pro FM
Micro-pantaloni, top super mulat și pantofi cu tocuri înalte. Bianca Censori, o nouă apariție controversată...
Film Now
Ce se întâmplă cu procesul de 400 milioane $ intentat de Justin Baldoni contra lui Blake Lively. Adevăratul...
Adevarul
Autostrada Sibiu - Pitești, privită cu pesimism: „Cine mai crede că până în 2028 vor fi gata sectoarele cele...
Newsweek
Pensionar cu grupe a obținut o pensie cu 3.000 lei mai mare în instanță. Punctaje crescute cu 50%
Digi FM
Iubita lui Leonardo DiCaprio, într-o rochie decoltată până la abdomen. Vittoria Ceretti, strălucitoare la...
Digi World
Top cinci plante care purifică aerul și previn mucegaiul din casă. Metodele naturale pentru un interior curat...
Digi Animal World
Ce rasă de câine ți se potrivește în funcție de zodie. Află ce prieten blănos ți-a fost „sortit” de stele
Film Now
Reacția lui Morgan Freeman după ce Diane Keaton a susținut că a avut cel mai bun sărut cu actorul: „Există...
UTV
Andreea și Cabral Ibacka s-au bucurat de o vacanță spectaculoasă în Gibraltar. „Aproape am fost jefuiți...”