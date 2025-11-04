Cum va fi vremea până la începutul lunii decembrie. Prognoza meteo pentru următoarele patru săptămâni

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis marți, 4 noiembrie, prognoza meteo pentru următoarele patru săptămâni, valabilă între 3 noiembrie - 1 decembrie 2025.

Săptămâna 3 - 10 noiembrie 2025

Temperaturile vor fi ușor mai ridicate decât cele obișnuite pentru această săptămână în regiunile extracarpatice, iar în rest vor fi apropiate de cele normale.

Regimul pluviometric va fi local excedentar în regiunile sudice și sud-estice, dar și deficitar în cele vestice, nord-vestice și centrale, iar în rest va fi apropiat de cel normal.

Săptămâna 10 - 17 noiembrie 2025

Temperaturile medii vor fi ușor mai ridicate decât cele caracteristice acestui interval, în toată țara. Cantitățile de precipitații vor fi excedentare în extremitatea de sud-est a țării, iar în rest vor fi apropiate de cele normale.

Săptămâna 17 - 24 noiembrie

Temperatura medie a aerului va avea valori ușor mai ridicate decât cele obișnuite pentru acest interval în toate regiunile, dar în special în cele sud-estice. Cantitățile de precipitații vor fi excedentare în regiunile vestice și nord-vestice, iar în rest se vor apropria de cele normale.

Săptămâna 24 noiembrie - 1 decembrie

Mediile valorilor termice se vor situa ușor peste cele caracteristice acestei săptămâni, în toată țara, dar mai ales în jumătatea estică. Regimul pluviometric se va situa în general în jurul celui normal pentru acest interval, în cea mai mare parte a țării.

Editor : A.M.G.