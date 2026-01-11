Live TV

Exclusiv „România e azi cel mai mare producător de gaze naturale din întreaga UE”, susține ministrul Energiei. Ce spune despre rezervele de gaze

Data publicării:
Depozit gaz.
Depozit gaz. Imagine ilustrativă. Foto: Profimedia

Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a declarat, duminică seara, la Digi24, că România are suficiente gaze pentru sezonul rece și nu este afectată de ajutorul oferit Republicii Moldova și Ucrainei. „România este astăzi cel mai mare producător de gaze naturale din UE”, a spus Ivan, subliniind că depozitele sunt pline și că țara nu mai importă gaze din Rusia din 2023.

 

Întrebat despre „teza” care a apărut în ultima perioadă în România conform căreia țara noastră nu are suficientă energie și gaze pentru că trebuie să ajutăm Republica Moldova și Ucraina, ministrul a spus: 

„E o teză falsă. România astăzi este cel mai mare producător de gaze naturale din întreaga Uniune Europeană. În momentul de față, noi extragem zilnic între 21 și 23 de milioane de m³ de gaze în 24 de ore și avem depozitele de 3 miliarde de m³ de gaze umplute în proporție de aproximativ 68% astăzi”.

„Suntem la aproximativ 15 procente peste media Uniunii Europene, iar la 1 noiembrie, la începutul sezonului rece, România este singura țară care a avut 100% depozitele de gaze umplute din toată Uniunea Europeană”, a mai afirmat Ivan.

Oficialul a mai precizat că au fost făcute „întâlniri” în care a cerut operatorilor conomici din distribuția de gaze naturale „să facă achiziții încă din vară, când sunt prețuri foarte mici” iar aceștia „au făcut acest lucru, ne-am umplut depozitele și ne-am asigurat că indiferent de condițiile meteo din această perioadă România va avea suficiente gaze pentru a nu fi sub nicio presiune”. 

„Noi nu mai importăm gaze din Federația Rusă din 2023, așa că suntem în afara acestui șantaj energetic pe care ei l-au făcut față de noi”, a declarat ministrul.

„În același timp, România se comportă ca un potențial jucător regional, pentru că noi suntem cei care, pe de o parte importăm și gaze LNG din SUA, le vindem către Republica Moldova, tranzităm și gaze către Ucraina, dar acest lucru într-o formă care ne produce venituri de pe această activitate economică și acest lucru aduce un plus”, a mai adăugat el.

Ivan a mai precziat că „folosim gazele naturale ale altor state pentru a-i ajuta și pe vecinii noștri, făcând profituri prin companiile românești”.

 

Editor : C.S.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Traian Băsescu.
1
Traian Băsescu spune că Nicușor Dan face „o mare greşeală”: E într-o capcană să prezinte...
Avionul apocalipsei. Foto captură video
2
„Avionul apocalipsei”, E-4B Nightwatch, a aterizat pentru prima oară pe un aeroport...
maduro
3
Washington Post: Vaticanul a negociat cu SUA pentru a-i oferi lui Nicolas Maduro o cale...
taxe si impozite
4
Lia Olguţa Vasilescu: Nu acceptăm ca Guvernul să ia banii obţinuţi din majorarea taxelor...
blazonul departamentului de stat al Statelor Unite
5
Departamentul de Stat solicită cetăţenilor americani să părăsească imediat Venezuela
În plin scandal, David Beckham n-a mai răbdat și a decis să acționeze! Ce a urmat l-a lăsat fără cuvinte
Digi Sport
În plin scandal, David Beckham n-a mai răbdat și a decis să acționeze! Ce a urmat l-a lăsat fără cuvinte
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
card factura calculator
Ce se va întâmpla după ce schema de plafonare a prețului la gaze naturale va expira. Bogdan Ivan: „Am pregătit alternativa”
Russia Pussy Riot
Ce înseamnă să fii „extremist” în Rusia de astăzi: opinia unei membre a grupului activist Pussy Riot
platforma de foraj lukoil
„Lovituri directe”. Ucrainenii anunță că au atacat trei platforme de foraj rusești ale Lukoil din Marea Caspică. Imagini cu operațiunea
Autoturismul Range Rover care a încercat să forțeze frontiera ucraineano-română. Foto DPSV Ucraina
Un Range Rover, cu șapte bărbați în el, a lovit un polițist de frontieră în timp ce încerca să forțeze granița ucraineano-română
Noua Geran-5. Foto HUR Telegram
Rusia folosește pentru prima dată noua dronă cu motor cu reacție Geran-5 împotriva Ucrainei, potrivit informațiilor serviciilor secrete
Recomandările redacţiei
Mourning Ceremonies For The Death Of Fatimah Bint Muhammad In Tehran
De ce strategia americană în Venezuela nu va funcționa și în Iran...
Greenland
„Santinela Arctică”. Propunerea Germaniei pentru a reduce tensiunile...
bani monede hartii shutterstock_592834091
Revolta unui sucevean după scumpirea impozitului. Și-a plătit taxele...
proteste in iran
Criză majoră în Iran: peste 500 de oameni au murit în urma...
Ultimele știri
Ce-i așteaptă pe români în 2026, după „balul bugetar” care a dus la un deficit uluitor. Eugen Rădulescu: „Nu există altă soluție”
Influencerii și modelele OnlyFans domină cererile de viză O-1 pentru abilități extraordinare: „Acesta este visul american în prezent”
Efectele vremii severe. Cursurile se vor desfăşura online în şase unităţi de învăţământ din mai multe județe, anunță Min. Educației
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Momente cruciale pentru mai multe zodii. Jupiter retrograd, opoziție cu Venus, Mercur și Marte. Presiuni...
Cancan
Desafio ascunde două mari tragedii: Au murit o concurentă și un asistent de producție, în timpul filmărilor
Fanatik.ro
Scandal total în Giulești, după ultimul amical al Rapidului din Antalya. Suporterii au luat-o razna și îi...
editiadedimineata.ro
Capturarea lui Maduro a declanșat un val de dezinformare online
Fanatik.ro
Doliu în fotbalul românesc! Dublul campion a murit la 84 de ani
Adevărul
Prețul securității pentru România în era Trump: „Ecuația este schimbată”. De ce Polonia rămâne favorită la...
Playtech
Nordicii au un truc genial pentru a împiedica frigul să intre pe la ferestre. Cum ajută folia alimentară în...
Digi FM
Inconfundabilă, seducătoare. Sharon Stone, impresionantă la 67 de ani. A făcut furori la gala Astra Film...
Digi Sport
După divorțul cu scandal de fostul pilot de Formula 1, Cora Schumacher s-a afișat în premieră cu noul partener
Pro FM
Antonia, declarații rare despre experiența cu un medic estetician. Ce i-ar fi sugerat acesta în urmă cu un...
Film Now
Cel mai bun actor la gala Critics Choice Awards în 2026. L-a învins în mod notabil pe Leonardo DiCaprio
Adevarul
Țările din Europa pe care SUA le consideră cele mai sigure în 2026. Unde se clasează România
Newsweek
Băsescu explică de ce pensiile nu se indexează în 2026. Creșterea de la Marea Recalculare, topită de inflație
Digi FM
Sofia Vicoveanca, internată de urgență la Spitalul Județean Suceava
Digi World
Ai mâncat prea mult? Patru băuturi care îți pot calma rapid stomacul
Digi Animal World
A ținut moartea în palmă fără să știe. Momentul inedit în care un turist filmează cea mai otrăvitoare...
Film Now
Cele mai aşteptate filme în 2026. Producții de la regizorii Steven Spielberg, Christopher Nolan şi Denis...
UTV
Rihanna a încins internetul în lenjerie intimă pentru campania de Ziua Îndrăgostiților. Artista arată...