Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a declarat, duminică seara, la Digi24, că România are suficiente gaze pentru sezonul rece și nu este afectată de ajutorul oferit Republicii Moldova și Ucrainei. „România este astăzi cel mai mare producător de gaze naturale din UE”, a spus Ivan, subliniind că depozitele sunt pline și că țara nu mai importă gaze din Rusia din 2023.

Întrebat despre „teza” care a apărut în ultima perioadă în România conform căreia țara noastră nu are suficientă energie și gaze pentru că trebuie să ajutăm Republica Moldova și Ucraina, ministrul a spus:

„E o teză falsă. România astăzi este cel mai mare producător de gaze naturale din întreaga Uniune Europeană. În momentul de față, noi extragem zilnic între 21 și 23 de milioane de m³ de gaze în 24 de ore și avem depozitele de 3 miliarde de m³ de gaze umplute în proporție de aproximativ 68% astăzi”.

„Suntem la aproximativ 15 procente peste media Uniunii Europene, iar la 1 noiembrie, la începutul sezonului rece, România este singura țară care a avut 100% depozitele de gaze umplute din toată Uniunea Europeană”, a mai afirmat Ivan.

Oficialul a mai precizat că au fost făcute „întâlniri” în care a cerut operatorilor conomici din distribuția de gaze naturale „să facă achiziții încă din vară, când sunt prețuri foarte mici” iar aceștia „au făcut acest lucru, ne-am umplut depozitele și ne-am asigurat că indiferent de condițiile meteo din această perioadă România va avea suficiente gaze pentru a nu fi sub nicio presiune”.

„Noi nu mai importăm gaze din Federația Rusă din 2023, așa că suntem în afara acestui șantaj energetic pe care ei l-au făcut față de noi”, a declarat ministrul.

„În același timp, România se comportă ca un potențial jucător regional, pentru că noi suntem cei care, pe de o parte importăm și gaze LNG din SUA, le vindem către Republica Moldova, tranzităm și gaze către Ucraina, dar acest lucru într-o formă care ne produce venituri de pe această activitate economică și acest lucru aduce un plus”, a mai adăugat el.

Ivan a mai precziat că „folosim gazele naturale ale altor state pentru a-i ajuta și pe vecinii noștri, făcând profituri prin companiile românești”.

