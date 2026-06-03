Live TV

Alertă meteo de furtuni și ploi puternice în mai multe regiuni din țară. Cum va fi vremea în București

Data publicării:
furtuna semn galben avertizare ciclon
Foto care are un caracter ilustrativ / Getty Images
Din articol
Vremea în București

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis două atenționări de tip cod galben de instabilitate atmosferică accentuată și cantități de apă însemnate, fiind vizate mai multe regiuni ale țării. Meteorologii anunță vijelii, căderi de grindină și descărcări electrice.

Astfel, primul cod galben este valabil în intervalul 3 iunie, ora 20 - 4 iunie, ora 10, iar afectate sunt județele Timiș, Caraș-Severin, Mehedinți, Gorj, Dolj și sudul județului Hunedoara.

cod galben 3 iunie
Județele aflate miercuri, 3 iunie, sub cod galben. Foto: ANM

„În județele Timiș, Caraș-Severin, Mehedinți, Gorj, Dolj și sudul județului Hunedoara vor fi perioade cu instabilitate atmosferică accentuată ce se va manifesta prin averse torențiale, descărcări electrice, intensificări ale vântului, pe alocuri vijelii (viteze de 50...70 km/h) și căderi de grindină de mici și posibil medii dimensiuni. În intervale scurte de timp (1...3 ore) sau prin acumulare vor fi cantități de apă de 15...25 l/mp și izolat de peste 30...40 l/mp”, au transmis meteorologii.

Cea de-a doua atenționare cod galben intră în vigoare mâine, 4 iunie, la ora 12 și este valabilă până la ora 23. Instabilitatea atmosferică accentuată și cantități de apă însemnate vor fi semnalate în cea mai mare parte a Munteniei, estul Olteniei și sud-vestul Moldovei.

cod galben 4 iunie
Județele aflate joi, 4 iunie, sub cod galben. Foto: ANM

„În cea mai mare parte a Munteniei, estul Olteniei și în sud-vestul Moldovei vor fi perioade cu instabilitate atmosferică accentuată ce se va manifesta prin averse torențiale, descărcări electrice, intensificări ale vântului, pe alocuri vijelii (viteze de 50...70 km/h) și căderi de grindină de mici și medii dimensiuni. În intervale scurte de timp (1...3 ore) sau prin acumulare vor fi cantități de apă de 15...25 l/mp și izolat de peste 30...40 l/mp. Notă: manifestări de instabilitate atmosferică vor fi pe arii restrânse și în restul țării”, a mai precizat ANM.

Vremea în București

În intervalul 3 iunie, ora 20.00 - 04 iunie, ora 09.00, cerul va fi variabil, cu înnorări spre sfârșitul intervalului. Vântul va sufla slab și moderat, iar temperatura minimă va fi de 14 - 16 grade. 

Joi, 4 iunie, vremea va fi în general instabilă. Cerul va avea înnorări temporar accentuate și vor fi averse (15 - 20 l/mp), descărcări electrice, intensificări de scurtă durată ale vântului, vijelii (viteze de 50 - 70 km/h) și posibil grindină. Maxima va fi cuprinsă între 25 și 26 de grade Celsius.

În intervalul 04 iunie, ora 12 - 04 iunie, ora 23, pentru municipiul București va fi în vigoare un mesaj de atenționare meteorologică cod galben pentru instabilitate atmosferică accentuată și cantități de apă însemnate, a precizat ANM.

Citește și:

„Super El Nino” aduce trei luni cu temperaturi de foc. Meteorolog ANM: „Vom avea fenomene la nivel global”. Cum este afectată Europa

Meteorologii anunță o lună iunie cu multe ploi. Prognoza actualizată pe patru săptămâni

Editor : A.M.G.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
maria zaharova sustine o conferinta de presa
1
Rusia amenință direct România după decizia lui Nicușor Dan. „Acțiunile autorităților...
nicusor dan viziteaza apartamentul distrus de drona ruseasca la galati
2
Reacția Kremlinului după ce președintele Nicușor Dan a reconfirmat că drona de la Galați...
BUCURESTI - ASOCIATIA MUNICIPIILOR - DECLARATII - 11 APR 2022
3
Primarul Buzăului, Constantin Toma, și-a dat demisia din conducerea PSD. „Nu mă mai...
Premierul armenian Nikol Pașinian și Vladimir Putin
4
„În mod pașnic, inteligent și reciproc avantajos”. Premierul armean a refuzat direct...
INSTANT_DNA_MILITAR_VLAD_GHEORGHITA_11_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
5
Șeful Armatei Române, generalul Gheorghiță Vlad, a fost pus sub acuzare de DNA. Anunțul...
Pancu i-a lăsat pe toți "mască": "A luat mașina și a plecat! A zis că nu mai vrea să vină la club"
Digi Sport
Pancu i-a lăsat pe toți "mască": "A luat mașina și a plecat! A zis că nu mai vrea să vină la club"
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
femeie care sta in ploaie
Meteorologii anunță o lună iunie cu multe ploi. Prognoza actualizată pe patru săptămâni
vremea primavara termometru caldura
Vreme schimbătoare de la o zi la alta, în următoarele două săptămâni. Prognoza ANM pentru fiecare regiune din țară
nori de furtună
Alerte de furtuni în aproape toată țara: ANM a emis două coduri galbene. HARTA zonelor afectate și cum va fi vremea în București
femeie cu umbrela si pelerina de ploaie pe strada
HARTĂ. Avertizare de furtuni în aproape toată țara: Vânt puternic, ploi şi vijelii. Luni va fi Cod galben
Business people with phones in wind,
Cod galben de vânt în mare parte de ţară. Până când este valabilă avertizarea
Recomandările redacţiei
2026-06-03-4602
Peste 10.000 de angajați din sănătate protestează față de noua lege a...
Nicușor Dan.
Nicușor Dan i-a chemat din nou la discuții pe Bolojan, Grindeanu și...
Sorin Grindeanu
Sorin Grindeanu cere ca generalul Vlad Gheorghiță să plece de la...
BUCURESTI - BNS - PROTEST - MINISTERUL DE FINANTE - 8 IUL 2025
Angajațiii din Finanțe, protest în fața Ministerului. Joi, mii de...
Ultimele știri
Mark Rutte, vizită-surpriză la Kiev: „Un gest de solidaritate şi de sprijin din partea Alianţei față de țara noastră”
India: cel puțin 21 de morți în urma unui incendiu izbucnit într-un hotel din New Delhi
Haos în Japonia din cauza furtunii tropicale Jangmi: 15 răniți, zboruri anulate și sute de mii de sinistrați
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Ce a determinat-o pe prințesa Diana să accepte interviul controversat cu Martin Bashir. Motivul real s-a...
Cancan
Pensii mai mici cu 480 lei, de la 1 ianuarie 2027. Care sunt pensionarii din România afectați și care este...
Fanatik.ro
Dezastrul Aioani: adio, națională pentru gafeurul Rapidului? Ce decizie ia Gică Hagi
editiadedimineata.ro
Pentagonul interzice accesul jurnaliștilor în biroul de presă. Decizia reaprinde dezbaterea despre libertatea...
Fanatik.ro
„N-am văzut dorință la jucători!” Primele critici în mandatul lui Hagi la națională: „Coubiș – fundaș...
Adevărul
Capcanele din vacanța în Spania: un mop lăsat pe balcon sau un castel de nisip prea mare îți pot aduce amenzi...
Playtech
Succesiunea în cazul concubinajului: Ce drepturi are partenerul de viață dacă nu a existat un act de...
Digi FM
A rupt tăcerea după 20 de ani. Florin Chilian, noi declarații în scandalul cu Ana Maria Georgescu: „Nu am...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Gestul făcut de Ion Țiriac, după ce Sorana Cîrstea a fost eliminată în fața sa de la Roland Garros
Pro FM
Cum arată Susan Boyle la 65 de ani, după ce s-a transformat total. În 2009 uimea cu vocea și cu simplitatea ei
Film Now
Actor din „How I Met Your Mother”, condamnat la peste 30 de ani de închisoare după ce și-a înjunghiat fosta...
Adevarul
Miercurea protestelor. Adevăratul motiv pentru care legea salarizării unitare provoacă greve și revoltă în...
Newsweek
Începe un proces uriaș pentru anularea CASS la pensie. Pensionarii pot primi 900.000.000€. Avocat: Avem șanse
Digi FM
Brooke Shields, despre prețul celebrității timpurii, după filmul ce a făcut-o star la 11 ani: "Încercau să-mi...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Un fenomen fără precedent se petrece pe Pământ. Oamenii de știință spun că nu s-a mai întâmplat de 3,6...
Digi Animal World
Mulți români fac această greșeală. Ce trebuie să faci dacă găsești un pui de căprioară singur în pădure
Film Now
Ce s-a întâmplat când Sharon Stone și-a înfruntat tatăl agresiv, la doar 14 ani. "Nu te voi mai iubi...
UTV
Dorian Popa trece prin momente grele după moartea lui Cheluțu. Câinele artistului a murit chiar de ziua lui