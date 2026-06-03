Alertă meteo de furtuni și ploi puternice în mai multe regiuni din țară. Cum va fi vremea în București

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis două atenționări de tip cod galben de instabilitate atmosferică accentuată și cantități de apă însemnate, fiind vizate mai multe regiuni ale țării. Meteorologii anunță vijelii, căderi de grindină și descărcări electrice.

Astfel, primul cod galben este valabil în intervalul 3 iunie, ora 20 - 4 iunie, ora 10, iar afectate sunt județele Timiș, Caraș-Severin, Mehedinți, Gorj, Dolj și sudul județului Hunedoara.

Județele aflate miercuri, 3 iunie, sub cod galben. Foto: ANM

„În județele Timiș, Caraș-Severin, Mehedinți, Gorj, Dolj și sudul județului Hunedoara vor fi perioade cu instabilitate atmosferică accentuată ce se va manifesta prin averse torențiale, descărcări electrice, intensificări ale vântului, pe alocuri vijelii (viteze de 50...70 km/h) și căderi de grindină de mici și posibil medii dimensiuni. În intervale scurte de timp (1...3 ore) sau prin acumulare vor fi cantități de apă de 15...25 l/mp și izolat de peste 30...40 l/mp”, au transmis meteorologii.

Cea de-a doua atenționare cod galben intră în vigoare mâine, 4 iunie, la ora 12 și este valabilă până la ora 23. Instabilitatea atmosferică accentuată și cantități de apă însemnate vor fi semnalate în cea mai mare parte a Munteniei, estul Olteniei și sud-vestul Moldovei.

Județele aflate joi, 4 iunie, sub cod galben. Foto: ANM

„În cea mai mare parte a Munteniei, estul Olteniei și în sud-vestul Moldovei vor fi perioade cu instabilitate atmosferică accentuată ce se va manifesta prin averse torențiale, descărcări electrice, intensificări ale vântului, pe alocuri vijelii (viteze de 50...70 km/h) și căderi de grindină de mici și medii dimensiuni. În intervale scurte de timp (1...3 ore) sau prin acumulare vor fi cantități de apă de 15...25 l/mp și izolat de peste 30...40 l/mp. Notă: manifestări de instabilitate atmosferică vor fi pe arii restrânse și în restul țării”, a mai precizat ANM.

Vremea în București

În intervalul 3 iunie, ora 20.00 - 04 iunie, ora 09.00, cerul va fi variabil, cu înnorări spre sfârșitul intervalului. Vântul va sufla slab și moderat, iar temperatura minimă va fi de 14 - 16 grade.

Joi, 4 iunie, vremea va fi în general instabilă. Cerul va avea înnorări temporar accentuate și vor fi averse (15 - 20 l/mp), descărcări electrice, intensificări de scurtă durată ale vântului, vijelii (viteze de 50 - 70 km/h) și posibil grindină. Maxima va fi cuprinsă între 25 și 26 de grade Celsius.

În intervalul 04 iunie, ora 12 - 04 iunie, ora 23, pentru municipiul București va fi în vigoare un mesaj de atenționare meteorologică cod galben pentru instabilitate atmosferică accentuată și cantități de apă însemnate, a precizat ANM.

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Editor : A.M.G.