A fost cod roșu de furtuni în Dâmbovița. În Târgoviște, ploaia torențială a blocat străzile. Astfel de fenomene sunt izolate astăzi, în zona de deal și de munte, dar în zilele următoare sunt așteptate ploi, vijelii și grindină în mai multe zone ale țării, a spus la Digi24 meteorologul Robert Manta.

Un acoperiş a căzut peste o persoană pe o stradă din Târgovişte. Pompierii au intervenit şi au scos-o, apoi au dus-o la spital.

Ploaia şi vântul puternic au desprins bucăţi de acoperiş, au dărâmat mai mulţi copaci şi stâlpi de curent.

Foto: ISU Dâmbovița Deschide galeria foto

„Am avut parte de o furtună destul de severă la Târgoviște, a fost cod roșu, vijelie cu peste 70k m/h grindină și averse torențiale. Din fericire, astfel de fenomene sunt izolate astăzi, în special în zona de munte și de deal s-au semnalat”, a spus meteorologul.

„Însă mâine este foarte probabil ca în partea de centru, de vest și chiar de sud-est să revenim cu astfel de fenomene, cu intensificări de vânt cu aspect de vijelie, cu grindină și averse torențiale”, a adăugat el.

Manta a explicat de ce se așteaptă meteorologii ca furtuni să aibă loc și în alte zone ale țării.

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„Masa de aer foarte cald care ține capul de afiș astăzi și mâine și duce maximele spre 40-41 de grade va fi treptat înlocuită de o masă de aer mai rece și acest schimb dintre aceste două mase de se va face cu furtuni, chiar violente pe alocuri, începând chiar de mâine și, bineînțeles, și pe parcursul zilei de miercuri”, a spus el.

„După aceste două zile, în speță astăzi și mâine, în care vorbim de valori extreme pentru luna iunie, pentru că se vor depăși recordul absolut de temperatură, 40-41 de grade, în special în zona de centru și de vest, de miercuri vom simți o ameliorare. De joi, vineri vorbim temperaturi normale, spre final de săptămână, în multe zone din țară, maximele nu mai trec de 30 de grade, nopțile devin plăcute. Într-adevăr, până vineri vom mai avea furtuni locale în mai multe zone din țară, însă nu vom mai avea parte de călduri extreme până cel puțin la mijlocul săptămânii viitoare”, a mai spus Manta.

Editor : M.B.