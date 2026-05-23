Ploile torențiale și vântul puternic au făcut ravagii în unele zone din țară: copaci doborâți și străzi inundate

Ploile torențiale și vântul puternic au făcut ravagii în unele zone din țară: copaci doborâți și străzi inundate. Foto: Captură video
Avertisment pentru turiştii care merg la munte: Pericol de viituri Weekend cu ploi și risc de inundații

Alerte de vreme rea până în această seară. Sunt anunțate ploi torențiale și vânt puternic. În București și în unele zone țară se văd deja efectele vremii severe: copaci doborâți de vânt, străzi și curți inundate.

A fost rupere de nori în zona Capitalei vineri seară. Mai multe zone au fost inundate. Pompierii au fost chemați în ajutor după ce mai mulți copaci s-au prăbușit peste mașini.

Probeleme din cauza vremii sunt și în județul Iași. Mai multe străzi, curţi și locuințe au fost inundate în urma ploilor. Pompierii au avut zeci de intervenții pentru a evacua apa. Șoferii abia au mai putut înainta cu mașinile în zonele unde apa trecea de roată.

Hidrologii au emis avertizări de inundaţii pe râuri din bazinul Vămăşoaia şi pe afluenţi ai Siretului, iar populația a primit mesaj RO-Alert.

Avertisment pentru turiştii care merg la munte: Pericol de viituri

Avertisment și pentru turiştii care merg la munte, în Braşov. Este pericol de viituri în urma ploilor torenţiale.

Salvamontiștii îi sfătuiesc pe turiști să evite deplasările pe văile nordice din Munţii Făgăraş. Este risc ridicat de producere a viiturilor în zonele Valea Sâmbetei, Valea Viştea Mare şi Valea Arpaşu Mare, transmit salvamontiştii.

Turiștii sunt sfătuiți să se deplaseze exclusiv pe traseele turistice marcate și să evite drumurile forestiere, să planifice cu atenţie drumețiile pe munte și să urmărească evoluţia vremii înainte de a porni la drum.

Weekend cu ploi și risc de inundații

Episodul cu vreme severă nu a luat sfârșit, sunt anunțate ploi, cantități mari de apă și vânt puternic. În 9 județe este Cod galben.

Astăzi vor fi intensificări ale vântului prin Moldova, Dobrogea și Muntenia. În județele marcate pe hartă va fi cod galben, cu viteze de până la 65 de km/h. Alerta va fi valabilă până în această seară la ora 21.

În București va ploua slab la începutul zilei, apoi vor fi averse cu tunete și fulgere. Vântul va avea și el intensificări, iar în centrul orașului vor fi până la 24 de grade.

În următoarele zile va fi din ce în ce mai cald, iar vremea va căpăta un aspect plăcut. Soarele va încălzi atmosfera până la 29 de grade Celsius spre mijlocul săptămânii.

