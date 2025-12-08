Live TV

Vremea se încălzește câteva zile, apoi urmează un nou val de răcire. Prognoza meteo pentru următoarele două săptămâni, pe regiuni

Foto: Getty Images
Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis, luni, prognoza meteo pentru următoarele două săptămâni, valabilă între 08 - 21 decembrie. Potrivit meteorologilor, vremea va fi mai caldă decât normalul perioadei în aproape toată țara. Temperaturile minime vor fi preponderent pozitive în primele zile, dar spre finalul intervalului se pot apropia de 0 grade, mai ales în zonele de deal și de munte.

Vremea în Banat 

Intervalul va fi caracterizat de un regim al temperaturilor peste mediile multianuale. În primele zile tendința va fi de încălzire, de la o medie regională a temperaturilor maxime de 9...10 grade în prima zi, până spre 13...14 grade în 10 decembrie. După această dată se va răci ușor, însă prezenta estimare indică și pentru a doua decadă a lunii decembrie temperaturi maxime în medie de 8...10 grade, cu mențiunea că spre finalul intervalului de anticipație incertitudinea crește foarte mult.

Media temperaturilor minime se va menține la 2...3 grade până în 12 decembrie, va scădea la 0...1 grad spre mijlocul lunii decembrie, iar spre finalul intervalului, cel mai probabil vor fi valori în jurul a 0 grade.

Probabilitatea de a avea precipitații pe arii mai extinse va fi în creștere după 18 decembrie. Până atunci doar cu totul izolat vor fi ploi slabe sau burniță și asociată cu nebulozitatea stratiformă.

Vremea în Crișana

Intervalul va fi caracterizat de un regim al termperaturilor peste mediile multianuale. În primele zile tendința va fi de încălzire ușoară, de la o medie regională a temperaturilor maxime de 8...9 grade, până spre 12...13 grade în 10 decembrie. După această dată se va răci ușor, însă prezenta estimare indică și pentru a doua decadă a lunii decembrie temperaturi maxime în medie de 8...9 grade, cu mențiunea că spre finalul intervalului de anticipație incertitudinea crește foarte mult.

Media temperaturilor minime se va menține la 2...3 grade până în 12 decembrie, apoi va scădea la 0...1 grad.

Probabilitatea de a avea precipitații pe arii mai extinse va fi în creștere după 18 decembrie. Până atunci doar cu totul izolat vor fi ploi slabe sau burniță asociată cu nebulozitatea stratiformă.

Vremea în Transilvania

Intervalul va fi caracterizat de un regim al termperaturilor peste mediile multianuale. În primele două zile, media temperaturilor maxime va fi de 7...8 grade, va crește ușor în 10 și 11 decembrie, când sunt estimate și valori în jurul a 10 grade, apoi se va reveni la o medie zilnică de 7...8 grade.

Spre finalul intervalului de anticipație incertitudinea crește foarte mult, iar o posibilă răcire ar putea să apară după 20 decembrie. Media temperaturilor minime se va menține la 1...2 grade până în 12 decembrie, apoi sunt estimate valori preponderent negative – valori în general cuprinse între -3 și 0 grade.

Probabilitatea de a avea un episod cu precipitații pe arii mai extinse va fi în creștere după 18 decembrie. Până atunci doar cu totul izolat îndeosebi în prima săptămână vor fi ploi slabe sau burniță asociată cu nebulozitatea stratiformă.

Vremea în Maramureș

În primele două zile, media temperaturilor maxime va fi 8 grade, va crește ușor în 10 și 11 decembrie, când sunt estimate și valori în jurul a 10 grade, apoi se va reveni la o medie zilnică de 7...8 grade. Spre finalul intervalului ar fi posibilă o scădere a temperaturilor maxime.

Media temperaturilor minime se va menține la valori de 2...3 grade până în 12 decembrie, apoi sunt estimate valori preponderent negative – valori în general de -1 și 0 grade.

Ploi slabe și burniță vor mai fi în perioada 8 – 13 decembrie, însă probabilitatea de a avea un episod cu precipitații pe arii mai extinse va fi în creștere după 18 decembrie.

Vremea în Moldova

În primele două zile media temperaturilor maxime va fi de 6...7 grade (destul de apropiată de normalul climatologic), însă o încălzire a vremii se va produce în 10, 11 și 12 decembrie (îndeosebi în zona de deal), când media regională a maximelor va tinde spre 10 grade.

După aceste zile, prezenta estimare indică valori termice diurne în medie de 6...8 grade, însă spre finalul intervalului de anticipație (după 20 decembrie) ar fi posibil un proces de răcire, ce ar implica temperaturi mai scăzute.

Temperaturile minime în general se vor situa în jurul a 0 grade, cu excepția perioadei 10 – 12 decembrie, când vor fi valori de 2...4 grade.

Precipitații slabe (burniță sau ploaie) vor fi pe arii restrânse în primele zile ale intervalului, însă probabilitatea pentru precipitații pe arii mai extinse va fi mai mare după 18 decembrie.

Vremea în Dobrogea

În primele două zile media temperaturilor maxime va fi de 6...8 grade (destul de apropiată de normalul climatologic), însă o încălzire a vremii se va produce în 10 și 11 decembrie, când media regională a maximelor va tinde spre 10...11 grade. După aceste zile, prezenta estimare indică valori termice diurne ce se vor menține peste 8...9 grade în cea mai mare parte a regiunii.

Temperaturile minime, cu mici variații de la un interval la altul vor prezenta o medie cuprinsă între 2...4 grade, o scădere de temperatură, atât la valorile minime, cât și la maxime fiind posibilă după 20 decembrie.

Precipitații slabe (burniță sau ploaie) vor fi posibile cu totul izolat în primele zile ale intervalului (8 – 12 decembrie). Un posibil episod cu precipitații ar putea să apară după 19 decembrie (probabilitate de apariția a precipitațiilor în creștere în ultimele zile de anticipație).

Vremea în Muntenia

În primele două zile pe fond de nebulozitate, media temperaturilor maxime nu va depăși 7...8 grade, însă o încălzire a vremii se va produce în special în zonele de deal în 10, 11 și 12 decembrie, astfel încât media pe întreaga regiune va urca la 10...11 grade. După aceste zile mai calde în zonele deluroase, prezenta estimare indică valori termice diurne cu alternațe de la un interval la altul, dar în general, media se va menține la 8...9 grade.

Media temperaturilor minime va fi de 1...2 grade în cea mai mare parte a intervalului, ceea ce înseamnă că sunt posibile și valori termice negative, mai probabile și pe arii mai extinse la mijlocul lunii decembrie și după data de 20 decembrie.

Precipitații slabe (burniță sau ploaie) vor fi posibile cu totul izolat în primele zile ale intervalului (8 – 12 decembrie). Un posibil episod cu precipitații ar putea să apară după 19 decembrie (probabilitate de apariția a precipitațiilor în creștere în ultimele zile de anticipație).

Vremea în Oltenia

Intervalul va fi caracterizat de un regim al temperaturilor peste mediile multianuale în toată perioada. Cele mai ridicate valori sunt estimate în 10, 11 și 12 decembrie, când media maximelor va urca la 11...12 grade (însă aceasă medie va rezulta din maxime de temperatură de până la 14...15 grade în dealurile subcarpatice și de numai 6...8 grade în zonele cu ceață).

După această dată se va răci ușor, însă prezenta estimare indică și pentru a doua decadă a lunii decembrie temperaturi maxime în medie de 8...9 grade, cu mențiunea că spre finalul intervalului de anticipație incertitudinea crește foarte mult, iar o tendință de răcire ar fi după 20 decembrie.

Media temperaturilor minime se va menține ușor pozitivă (1...2 grade) până în 12 decembrie și va scădea la valori în jurul a 0 grade în restul perioadei.

Probabilitatea de a avea precipitații va fi redusă în cea mai mare parte a intervalului, cu excepția ultimelor zile (19 – 21 decembrie), când ar fi posibil un episod cu precipitații.

Vremea la munte

În zona de munte încălzirea vremii se va resimți încă din primele zile ale săptămânii, astfel de la o medie a temperaturilor maxime de 3...4 grade se va ajunge la valori de 8...10 grade în perioada 10 – 15 decembrie (valori cu mult peste normalul climatologic specific acestei date).

După acest interval cu vreme caldă, prezenta estimare indică o răcire treptată până spre o medie a maximelor de 1...2 grade la finalul intervalului de anticipație. Temperaturile minime vor fi preponderent negative, cu excepția perioadei 10 – 14 decembrie, când media acestora va urca la valori de 0...1 grad.

Precipitații slabe (burniță, ploaie sau lapoviță) vor fi pe arii restrânse în primele zile ale intervalului, însă probabilitatea pentru precipitații pe arii mai extinse va fi mai mare după 18 decembrie.

Editor : C.S.

