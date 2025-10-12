Un val de aer polar va cuprinde toată țara de săptămâna viitoare. Temperaturile vor scădea cu câteva grade, iar în unele zone vor fi negative.

Potrivit meteorologului Mihai Huștiu, este vorba despre un front atmosferic rece care va avansa dinspre Europa nordică și care va coborî și spre țara noastră.

„Acest fond atmosferic rece va determina o scădere a temperaturilor mâine (luni, n.r.) în jumătatea de nord a țării, iar de marți în toată țara se va resimți o răcire. Temperaturi care de marți încolo se vor situa în general între 9 și 17 grade, cu valori ușor mai ridicate doar în extremitatea de sud-vest a țării, spre 19 grade Celsius. Miecuri vor fi temperaturi maxime între 9 și 17 grade, cu 15 grade în Capitală, deci o vreme rece pentru mijlocul lunii octombrie”, a explicat Mihai Huștiu.

Meteorologul a precizat că de marți se așteaptă temperaturi în jurul pragului de îngheț.

„Marți dimineață așteptăm temperaturi în jurul a 0 grade prin nord-vestul țării, unde sunt condiții pentru brumă și îngheț. Iar miercuri și joi dimineață și chiar vineri dimineață temperaturi între -4 și 6 grade cu 3 - 4 grade în Capitală. Astfel ne așteptăm ca să apară bruma și înghețul, mai ales în jumătatea de nord a țării, izolat și prin rest. Cu alte cuvinte, urmează nopți și dimineți tot mai reci”, a încheiat Mihai Huștiu de la Administrația Națională de Meteorologie.

Editor : B.E.