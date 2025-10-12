Live TV

Video Vremea se răcește puternic: valul de aer polar aduce temperaturi negative. Unde apar condiții de brumă și îngheț

Data publicării:
femeie frig primavara vreme rece
Foto: Shutterstock

Un val de aer polar va cuprinde toată țara de săptămâna viitoare. Temperaturile vor scădea cu câteva grade, iar în unele zone vor fi negative.

Potrivit meteorologului Mihai Huștiu, este vorba despre un front atmosferic rece care va avansa dinspre Europa nordică și care va coborî și spre țara noastră.

„Acest fond atmosferic rece va determina o scădere a temperaturilor mâine (luni, n.r.) în jumătatea de nord a țării, iar de marți în toată țara se va resimți o răcire. Temperaturi care de marți încolo se vor situa în general între 9 și 17 grade, cu valori ușor mai ridicate doar în extremitatea de sud-vest a țării, spre 19 grade Celsius. Miecuri vor fi temperaturi maxime între 9 și 17 grade, cu 15 grade în Capitală, deci o vreme rece pentru mijlocul lunii octombrie”, a explicat Mihai Huștiu.

Meteorologul  a precizat că de marți se așteaptă temperaturi în jurul pragului de îngheț.

„Marți dimineață așteptăm temperaturi în jurul a 0 grade prin nord-vestul țării, unde sunt condiții pentru brumă și îngheț. Iar miercuri și joi dimineață și chiar vineri dimineață temperaturi între -4 și 6 grade cu 3 - 4 grade în Capitală. Astfel ne așteptăm ca să apară bruma și înghețul, mai ales în jumătatea de nord a țării, izolat și prin rest. Cu alte cuvinte, urmează nopți și dimineți tot mai reci”, a încheiat Mihai Huștiu de la Administrația Națională de Meteorologie.

Editor : B.E.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
bogdan ivan
1
Ministrul Energiei anunță că „cineva de la Electrica o să fie responsabil”, după ce...
SMARDAN - STEADFAST DART 25 - 19 FEB 2025
2
Șeful Armatei spune că românii ar trebui să aibă provizii în casă: „Toate nenorocirile ne...
South Estonia, Estonia–Russia Border, Estonia – May 15, 2024: Estonian border police and border guards inspect advanced border security systems, inclu
3
Estonia își închide un punct de trecere a frontierei cu Rusia, după ce a observat un...
bancnote false 100 euro prop copy
4
Miliardul de euro în „bancnote contrafăcute” era de fapt recuzită pentru filme. Cum...
N13 NEBUN CU BENZINA RETINUT-SINCRON 101025_00578
5
„Dacă aveam o mitralieră, vă împușcam pe toți”. Declarații șocante ale bărbatului care a...
"Hoția secolului" în preliminarii: trei roșii în câteva secunde! N-au mai suportat și au "sărit" la arbitru
Digi Sport
"Hoția secolului" în preliminarii: trei roșii în câteva secunde! N-au mai suportat și au "sărit" la arbitru
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
Mark Zuckerberg / ilustrație cu un buncăr de lux pentru apocalipsă
Miliardarii din domeniul tehnologiei se pregătesc de apocalipsă. De...
doctor, cezariana, nastere
Noi informații în cazul gravidei moarte de la Constanța: soțul voia...
tanara certata la locul de munca
Piața muncii, o provocare pentru tineri. Acuzați că nu vor să...
Screenshot 2025-10-12 at 08.52.53
Detalii în cazul doctoriței bătute și înjurate la Spitalul din...
Ultimele știri
Invitația adresată de Electrica lui Charlie Ottley, după ce a stat trei zile fără curent, iar ministrul Energiei a cerut să cadă capete
Mobilizare în București și Ilfov: De ce a chemat MApN rezerviștii la instrucție și evaluare
Amenzile pentru parcare ilegală, „opționale” în București. Bujduveanu: Suntem în proces de patru ani de zile
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
vânt
Noi alerte de vreme rea. Cod portocaliu de vânt puternic în patru județe din țară. Zonele afectate
one red wind sock and dramatic sky
Cod galben de vânt puternic și viscol, în weekend. Val de aer polar peste România de săptămâna viitoare
parc vreme frumoasa
După ploi, vine un weekend cu vreme blândă. Șefa ANM anunță până la cât vor urca temperaturile în țară
femeie cu o umbrela intoarsa de vant
Cod galben de vânt puternic sâmbătă, în Dobrogea, Moldova și în Carpații Meridionali. Cum va fi vremea la București
Peisaj de toamnă în parc.
Estimări meteo: ce se întâmplă cu vremea în următoarele patru săptămâni. Prognoza ANM până pe 10 noiembrie
Partenerii noștri
Pe Roz
Parisul, la picioarele ei. Zendaya, impecabilă într-o rochie „sacou” foarte scurtă și pantofi cu tocuri înalte
Cancan
Cauza morții Marinelei Chelaru. Actrița nu a mai respectat sfatul medicilor și a comis două greșeli fatale
Fanatik.ro
Echipa de start a României cu Austria! Marea surpriză a lui Mircea Lucescu
editiadedimineata.ro
O nouă descoperire împotriva căderii părului
Fanatik.ro
Aparatul ”minune”, care costă 5.000 de euro, pe care soția lui Florinel Coman l-a luat cu ea tocmai în Qatar...
Adevărul
Regulile privind pensia anticipată ar putea fi schimbate în pachetul 3 de măsuri. CALCULATORUL vârstei de...
Playtech
Tabel: Cât te costă lunar o mașină electrică față de una pe benzină sau motorină. Calcul complet cu taxe și...
Digi FM
Michael Douglas, topit după soția lui și la 25 de ani de la nuntă: "Sunt înnebunit după ea"
Digi Sport
Lovitură pentru România! Anunțul făcut înaintea meciului cu Austria
Pro FM
Cum arată Susan Boyle la 63 de ani. Femeia care a impresionat o lume întreagă în 2009 și a devenit un star...
Film Now
Diane Keaton nu știa nimic despre "Nașul" când a primit rolul care a consacrat-o: "Nu aveam idee despre ce e...
Adevarul
Trei delicii gătite în Basarabia pe care trebuie să le guști măcar odată în viață. Rețetele unora dintre cele...
Newsweek
1000 lei în plus la pensie pentru plata facturilor. Guvernul are 3 scheme de ajutor. Cum accesezi?
Digi FM
Marinela Chelaru și iubirea care i-a definit viața. S-a căsătorit la 20 de ani, a divorțat, dar dragostea i-a...
Digi World
Cum să devii o persoană matinală, potrivit științei. Ce este cronotipul și de ce contează
Digi Animal World
O poiană din Finlanda a devenit ring de lupte pentru doi urși. Imaginile cu uriașii blănoși sunt virale
Film Now
Diane Keaton nu a fost căsătorită niciodată, dar avea doi copii. S-a iubit cu bărbați celebri, printre care...
UTV
Doina Teodoru, surprinsă de paparazzi alături de un nou bărbat după despărțirea de Cătălin Scărlătescu