vreme, caldura, temperaturi ridicate
Luna septembrie a venit cu temperaturi care au semănat mai mult cu cele din lunile de vară. În acest weekend se vor înregistra în termometre și 32 de grade în unele zone ale țării, în timp ce în București vor fi 29 de grade. Temperaturile ar urma să se răcească săptămâna viitoare, potrivit meteorologilor.

„Azi și mâine temperaturi foarte ridicate pentru această perioadă. Temperaturile vor fi cuprinse, la amiază, între 24 și 31 de grade. În mod normal temperaturile ar trebui să aibă valori între 19 grade și 24 de grade. Unde se vor face 31 de grade ar trebui să fie cam 22-23 de grade în mod normal. (...) Temperaturi mari până miercuri, inclusiv. Miercuri se va răci în Nord-Vest, dar în rest rămân temperaturi ridicate. Joi nu se mai depășește 25 de grade, doar în Banat, sudul Crișanei. Îm general, la nivelul țării, să fie maxime cuprinse între 15-24 de grade”, a declarat meteorologul Meda Andrei, la Digi24.

„Mai sunt încă 10 zile urmează acea răcire, e greu de spus dacă o sa fie sau nu cea mai caldă lună septembrie, dacă întră în top 3 cele mai calde luni septembrie. Până în acest moment suntem cu temperaturile cele mai ridicate, cu primele două decade din septembrie mai calde, dar poate fi contracarată încălzirea cu răcirea din a doua jumătate a săptămânii și să vedem care va fi topul la final”, a adăgat meteorologul ANM.

Ploile vor apărea, cel mai probabil, în jumătatea de vest a țării și izolat la munte: „Spre mijlocul săptămânii viitoare, izolat, să mai apară câte un strop de ploaie la munte, dar nimic semnificativ. Ar putea să se mai înmulțească ploile cam pe joi-vineri și probabilitatea mai mare ar fi în jumătatea de vest a țării.

