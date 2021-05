CTP: Domnul Orban e un combinagiu profesionist. Pentru România, soluția mai bună ar fi Florin Cîțu

Cristian Tudor Popescu a comentat duminică, la Digi24, anunțul premierului Florin Cîțu de a candida la șefia PNL, la congresul din toamnă. În opinia gazetarului, care a comparat profilurile celor doi candidați, Ludovic Orban nu are niciun fel de putere politică în afara partidului, în vreme ce Florin Cîțu ar fi o soluție bună pentru viitor. CTP a analizat și rolurile pe care le-ar putea avea președintele Klaus Iohannis și partidele din coaliție - USR PLUS și UDMR - în ecuația alegerilor pentru șefia PNL.

"(Florin Cîțu) a făcut acest anunț ca să fie clar că nu e o o candidatură de fațadă, așa cum a dorit să se înțeleagă la un moment dat dl. Ludovic Orban, spunând că el este singura soluție pentru partid și pentru țară, este trecutul, prezentul și viitorul PNL și că și l-ar dori pe dl. Cîțu în echipa lui. Acest simplu gest al ieșirii pe trepte, înconjurat de un număr important de lideri ai partidului, și acest anunț făcut de dl. Cîțu este deja o lovitură pentru dl. Orban. De asemenea, declarația dlui Cîțu - Voi câștiga - iarăși, o atitudine ofensivă din partea actualului premier", a comentat Cristian Tudor Popescu anunțul lui Florin Cîțu.

CTP: Dl. Orban este un combinagiu profesionist

Gazetarul spune că Ludovic Orban nu mai are ce oferi partidului, în vreme ce Florin Cîțu poate fi o soluție de viitor.

"Bineînțeles că lupta e deschisă în partid. Sunt o serie de vectori care contează la stabilirea rezultatului. Primul și poate cel mai important sunt aceste alegeri locale ale PNL. Alegerile, să spunem, naționale, în care conducerile filialelor PNL vor fi stabilite. În funcție de acest rezultat va fi și ce se va întâmpla, în congresul din toamnă, la vârf.

Aici o să vedem dacă liberalii își dau seama de un lucru: că dl. Orban nu le poate livra în competițiile naționale. Dl. Orban este un combinagiu profesionist, care poate să aranjeze tot felul de lucruri în interiorul PNL. Și sunt și unii care vor judeca în felul acesta, Domne, o să ne pună Orban în funcții, o să ne dea bani - cu toate că e mai greu, nefiind premier, nu poate să livreze în teritoriu dl. Orban.

Dar sunt și unii care se vor gândi că vin niște alegeri în 2024, pe care PNL cu Orban în frunte nu le poate câștiga: nici alegeri parlamentare, nici alegeri prezidențiale și nici alegeri locale, până la urmă. Dl. Orban nu a câștigat nimic pentru PNL în aceste alegeri populare, la nivel național, nu în interiorul partidului. Dl. Orban a ajuns președinte după un mandat catastrofal al dnei Alina Gorghiu în frunte partidului, în 2016, care a dus la victoria zdrobitoare a PSD.

Apoi, în alegerile europarlamentare a câștigat PNL, alături de USR, pentru că valul de ostilitate împotriva lui Dragnea era uriaș. După care, dl. Orban a ajuns premier prin capacitatea sa de combinație, de aranjamente în interiorul parlamentului și a pierdut alegerile parlamentare, verb pe care nu a vrut să și-l asume, dar le-a pierdut, clar, și-a și dat demisia din funcția de premier în urma înfrângerii.

Mai mult, dl. Orban anunță că vrea să fie candidatul PNL la președinție, ceea ce, iarăși, pentru persoanele raționale din PNL nu ar fi deloc bine. Pentru că dl. Orban nu câștigă la nivel de competiție populară deschisă de vot. El este puternic doar în interiorul PNL, până în momentul de față.

Deci, Cîțu reprezintă clar pentru PNL o soluție mai bună, o soluție de viitor. Pur și simplu dlui Orban i-a trecut vremea, el fiind cam răscopt din punct de vedere politic chiar și atunci când a devenit președinte PNL", a afirmat Cristian Tudor Popescu.

Pe cine susține Iohannis

CTP spune că președintele Klaus Iohannis este de partea lui Florin Cîțu în această competiție cu Ludovic Orban, cu care nu a avut niciodată o relație bună.

"(Klaus Iohannis) are deja un favorit, pe dl. Cîțu. Între dl. Iohannis și dl. Orban nu a existat niciodată o relație de prețuire reciprocă. Nu vreți să știți ce spun unul despre altul în culise, nu la scenă deschisă. Dlui Iohannis nu i-a plăcut deloc ce a făcut Orban, care, după ce și-a dat demisia, a luat în considerare ipoteza să devină din nou premier, punând într-o situație cât se poate de penibilă pe președinte. Dar, atunci a spus Iohannis partidul să decidă. Și așa va face și acum.

Primul factor în discuție sunt rezultatele alegerilor acestea din teritoriu. Pentru că președintele nu are cum, dacă există un curent majoritar pentru Orban - ceea ce, repet, nu ar fi deloc bine, nici pentru PNL, nici pentru România - atunci președintele n-o să se poată opune, acum nu mai sunt alegeri în care el să conteze, are mult mai puțin de oferit partidului", a declarat CTP.

Dscă Florin Cîțu pierde alegerile, schimbarea sa din fruntea guvernului ar fi un pas dificil de făcut, în vreme ce, dacă pierde Ludovic Orban, ar rămâne în mod natural fără nicio putere în fruntea Camerei Deputaților, cum s-a întâmplat și cu alți politicieni înaintea lui.

"Însă există aici un atu puternic, și anume schimbarea dlui Cîțu din funcția de premier, care nu e deloc ușor de realizat, pentru că acolo are un rol important dl. Iohannis. Ce să facă dl. Orban dacă pierde dl. Cîțu, să-l schimbe după aceea prin moțiune de cenzură, pentru că e singura posibilitate? Adică pe modelul PSD - ridicol! E greu să facă lucrul acesta.

La rândul său, dl. Orban, dacă pierde, rămâne cu o funcție golită de putere, funcția de la Camera Deputaților, care are forță doar dacă ești președintele partidului. Altfel, istoria a demonstrat că șefii camerelor au pierdut aceste funcții îndată ce nu au mai avut putere în partid. Să ne amintim de Adrian Năstase, Mircea Geoană, Călin Popescu Tăriceanu... Aceea e o funcție pe care o poți deține dacă ai putere în partid și ea te ajută pentru diverse combinații în parlament, altfel nu", a mai spus Cristian Tudor Popescu.

CTP: Soluția mai bună ar fi Florin Cîțu

Gazetarul a făcut trimitere și la grupul de susținători cu care s-a afișat Florin Cîțu la partid, din care fac parte atât miniștri cu greutate în guvern, cât și politicieni importanți din partid, inclusiv Emil Boc și Gheorghe Flutur, care reprezintă aripa PD din PNL.

Cristian Tudor Popescu a amintit și cum s-au poziționat celelalte partide din coaliție în momentele de criză din guvern, concluzionând că USR PLUS și UDMR sunt mai apropiate de Florin Cîțu.

"În conflictul legat de Ministerul Sănătății am văzut că USR PLUS s-a aruncat la înlăturarea lui Florin Cîțu și, de asemenea, au existat propuneri din interiorul partidului - ușor penibile - să se întoarcă Ludovic Orban la Palatul Victoria. A fost un moment care ar putea să indice faptul că USR PLUS l-ar susține pe Orban - și acesta este un argument pe care Orban îl poate aduce: Uite, domne, eu în coaliție pot să asigur buna funcționare cu USR PLUS, care mă vor pe mine. Nu cred că lucrurile stau așa. A fost un moment, dar să ne amintim că atunci când dl. Orban, cu tupeul său mare, a dorit să fie din nou premier după ce își dăduse demisia, USR PLUS nu a fost de acord.

Dacă ne uităm la profilul dlui Cîțu - profilul și de generație, și politic, alura sa în politică - este mai aproape dl. Cîțu de USR PLUS, în mod evident, decât de Ludovic Orban.

UDMR a fost de la bun început, în acel conflict, de partea lui Florin Cîțu, spunând că nu există niciun motiv pentru schimbarea premierului", a spus CTP.

Concluzia gazetarului privind viitoarele alegeri din PNL este că "pentru România soluția mai bună ar fi Florin Cîțu".