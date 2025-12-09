Live TV

Invazia „imigranților digitali”: cum transformă algoritmii și conturile-fantomă democrația românească într-o formă fără fond

Alexandru Muraru
Alexandru Muraru
Deputat PNL
Alexandru Muraru este președintele PNL Iași. Este doctor în ştiinţe politice, cercetător ştiinţific şi cadru didactic în Departamentul de Ştiinţe Politice, Relaţii Internaţionale şi Studii Europene din cadrul Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi.
Alexandru Muraru. Foto: Facebook
Cred că toți privim cu îngrijorare crescândă cum spațiul nostru public, acea „agora” esențială democrației, a fost invadat și ocupat. Nu de armate străine în sensul clasic, ci de ceea ce Yval Noah Harari numește „imigranți digitali”: armate de boți, conturi false și algoritmi care nu dorm niciodată.

Democrația este, în esență, o conversație. Este un pact tacit prin care cetățenii acceptă să se asculte unii pe alții pentru a construi un viitor comun. Dar această conversație a fost deturnată. Cazurile recente ale candidaților Daniel Băluță și Călin Georgescu nu sunt simple incidente electorale; ele reprezintă dovada clară că democrația românească riscă să devină o carcasă goală, un spectacol de mimi într-un teatru regizat de coduri informatice.

Potrivit unei cercetări Expert Forum, candidatul PSD Daniel Băluță a beneficiat de o campanie masivă de „comportament inautentic coordonat” pe TikTok. Nu vorbim aici despre susținători entuziaști care își sacrifică timpul liber pentru a lipi afișe. Vorbim despre „conturi-furnici” care generează milioane de vizualizări artificiale.

Aceasta este, de fapt, distrugerea conversației umane. Când un cetățean real, cu griji și speranțe reale, intră în spațiul digital pentru a dezbate viitorul orașului său, el nu întâlnește alți cetățeni. El se lovește de un zid de zgomot generat de agenți anorganici. Vocea umană, care are nevoie de timp pentru a se articula, este pur și simplu strivită de volumul și viteza „conturilor-furnici”. Este o luptă inegală între biologie și tehnologie, iar rezultatul este o falsificare grosolană a voinței populare.

Hacking-ul Psihologiei Naționale: Cazul Georgescu și AUR

Inteligența artificială nu ne domină prin forță brută, ci prin cunoașterea intimă a slăbiciunilor noastre psihologice. Algoritmii au devenit noii editori ai realității noastre, descoperind un adevăr tulburător: ura și frica sunt cei mai eficienți stimuli pentru a menține atenția.

Cazul Călin Georgescu și al partidului AUR este exemplul de manual al acestei manipulări. În 2024, după alegerile prezidențaile, TikTok a confirmat eliminarea unei rețele de peste 27.000 de conturi false care operau o rețea de influență acoperită (CIO). Aceste rețele nu au apărut din neant. Ele au fost orchestrate. Procurorii români au indicat chiar existența unor ferme de troli cu IP-uri în Turcia și servere de email în Rusia, create special pentru a manipula alegerile din România.

Aceste 27.000 de conturi nu au livrat argumente raționale. Ele au livrat emoție brută, exploatând frustrările și frica.  Georgescu, un candidat declarat neeligibil constituțional și vizat de anchete, a fost transformat într-un „profet” nu prin forța ideilor sale, ci prin forța de amplificare a unei rețele inautentice. Când 27.217 conturi postează simultan comentarii de susținere, creierul uman, obișnuit să caute consensul tribal, este „hackuit”. Oamenii reali încep să creadă că ceea ce văd este opinia majorității și, din instinct de conformare sau din frică, se aliniază acestei realități fabricate.

Dar ofensiva „imigranților digitali” nu se limitează doar la a ridica falși profeți; ea are și misiunea strategică de a distruge vocile raționale. Eu însumi, alături de mulți alți colegi din zona democratică și pro-europeană, am devenit ținta predilectă a acestui asediu algoritmic. Paginile noastre sunt inundate constant de valuri de injurii și agresivitate extremă, adesea redactate într-o limbă română stâlcită – marca inconfundabilă a traducerilor automate sau a operatorilor străini care nu stăpânesc nuanțele limbii noastre. Această violență verbală sintetică nu este un accident, ci o tactică militară: scopul ei este să creeze o iluzie optică copleșitoare, să simuleze o „majoritate” ostilă direcției europene a României. Prin acest vacarm artificial, fermele de troli încearcă să instaureze frica și să-i intimideze pe cetățenii onești, făcându-i să creadă că sunt o minoritate izolată, când, în realitate, sunt doar victimele unei camere de ecou fabricate de softuri.

Adevărata „Imigrație” care ne amenință

Este o ironie amară în discursul suveranist promovat de acești actori. Liderii AUR și Călin Georgescu vorbesc obsesiv despre protejarea granițelor și a identității naționale în fața străinilor. Dar, așa cum subliniază Harari, adevărata amenințare nu sunt imigranții umani care caută o viață mai bună, ci „imigranții digitali” – AI-urile și boții care nu pot fi opriți la graniță.

Acești imigranți digitali, controlați din servere aflate la mii de kilometri distanță, ne-au infiltrat deja politica. Ei „fură” locurile de muncă ale activiștilor reali, schimbă cultura dezbaterii și preiau puterea politică fără a trage un singur foc de armă. Cele 27.000 de conturi eliminate de TikTok în decembrie 2024 sunt echivalentul unei divizii de infanterie digitală care a ocupat spațiul mental al României.

Acești agenți anorganici nu au cetățenie, nu plătesc taxe și nu suferă consecințele politicilor pe care le promovează. Suveranismul promovat de ei este fals, pentru că nu aparține poporului român, ci unor algoritmi antrenați să ne dezbine.

Dacă permitem ca acest lucru să continue, atunci democrația este pierdută. Nu putem avea o democrație funcțională dacă nu știm dacă interlocutorul nostru este o ființă umană sau un script rulat dintr-un subsol din Moscova.

Experimente și soluții noi în democrații puternice

Modelul Radical: „Carantina Electorală pentru Deepfake” (Coreea de Sud). Coreea de Sud a adoptat una dintre cele mai dure și concrete măsuri împotriva „imigranților digitali” care denaturează alegerile. Prin amendamentul la Legea Electorală pentru Oficialii Publici (adoptat în dec. 2023), utilizarea deepfake-urilor în campaniile electorale este total interzisă cu 90 de zile înainte de alegeri. Nu se mai cere doar marcarea conținutului, ci se elimină complet vectorul de manipulare în perioada critică, iar încălcarea legii atrage pedepse cu închisoarea de până la 7 ani. O astfel de lege ar fi blocat instantaneu viralizarea clipurilor de tip „profet” generate artificial în cazul Georgescu.

Modelul Transparenței Totale: Regulamentul privind Publicitatea Politică (Uniunea Europeană). Acesta este standardul de aur aplicabil din octombrie 2025, pe care România trebuie să îl implementeze corect. Regulamentul (UE) 2024/900 obligă platformele să afișeze o notificare de transparență pentru fiecare reclamă politică, incluzând motivele pentru care un utilizator vede acel conținut, cine a plătit și cât a costat. De asemenea, interzice targetarea bazată pe date sensibile fără consimțământ explicit. În cazul Băluță, conturile-furnici și fermele de like-uri ar fi devenit vizibile instantaneu, deoarece algoritmii nu ar mai fi putut livra conținut politic fără a dezvălui sursa finanțării.

Modelul Siguranței Naționale: Schema de Înregistrare a Influenței Străine (Marea Britanie). National Security Act 2023 introduce Foreign Influence Registration Scheme, care obligă orice activitate politică desfășurată la direcția unei puteri străine să fie înregistrată. Dacă o fermă de troli operează în numele unei entități externe, aceasta devine infracțiune penală de interferență străină. Transformă astfel lupta cu boții dintr-o problemă tehnică într-una de siguranță națională.

Modelul Responsabilității Platformelor: Digital Services Act (UE). DSA impune platformelor mari obligația de a evalua și mitiga riscurile sistemice pentru procesele electorale. Dacă TikTok permite unei rețele de 27.000 de boți să viralizeze un candidat, platforma poate fi sancționată cu amenzi de până la 6% din cifra sa globală de afaceri.

Ce este de făcut?

Trebuie să ne reconstruim încrederea interumană. Algoritmii prosperă pe baza tribalismului și a interpretărilor malițioase. Polarizarea extremă, huiduielile, ura viscerală – toate acestea sunt combustibil pentru algoritmi. Pentru a ne recâștiga suveranitatea reală, trebuie să refuzăm să fim pioni în jocul lor de „angajament prin ură”.

Democrația românească a fost hackuită. Nu de români care s-au schimbat peste noapte, ci de o tehnologie lăsată nesupravegheată și exploatată de actori cinici. Daniel Băluță și Călin Georgescu sunt doar simptomele vizibile ale acestei maladii.

