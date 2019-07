Sunt doar câteva analize sociologice ale scenariilor privind alegerile prezidenţiale, deocamdată. Toate, însă, dau acelaşi verdict: Klaus Iohannis va fi reales preşedinte al României. Oare?!

Dacă Viorica Dăncilă şi al său încă partener de coaliţie, Călin Popescu Tăriceanu, par victime sigure în faţa lui Klaus Iohannis, într-o eventuală înfruntare în al doilea tur, intrarea lui Dan Barna în finala prezidenţială ar aduce multe necunoscute în ecuaţie.

Klaus Iohannis nu poate rata finala pentru Cotroceni nici dacă stă închis în casă toată campania electorală. "Oare sunt şanse să caştige din primul tur?!" Nu prea... "Atunci, cu cine va duela pentru un nou mandat?" ...

O primă variantă ar putea fi Viorica Dăncilă. A fost subiectul multor glume, a făcut gafe memorabile, însă vine din postura de candidat al PSD - partidul cu cea mai bună organizare în ţară.

Numai că Acesta pare a fi şI singurul ei atu. Doamna prim-ministru este departe de a fi o "locomotivă", ba chiar se află mult sub scorul electoral al PSD. Liderii de filială nu cred în ea. Şi ştie asta. Paul Stănescu i-a spus verde-n faţă, cu martori, că se face de râs şi nu prinde turul doi. Discursul ei e plat. Necredibil. În plus, va deconta toate prostiile guvernării şi amintirea nefastă a lui Liviu Dragnea, cel care a inventat-o politic.

Călin Popescu Tăriceanu intră în cursă cu orgoliul rănit. PSD-ul lui Dăncilă l-a tratat la fel cum făcea PSD-ul lui Ponta cu Crin Antonescu, in 2014. Având în spate un partid "repetent" la europarlamentare, liderului ALDE nu-i rămâne decât sa repete în barbă jurământul olimpic "IMPORTANT E SĂ PARTICIPI!" Mesajul anti-abuzuri nu are cum să fie suficient pentru a atrage de partea sa destui votanţi PSD pentru a intra în turul al doilea. În plus, va deconta, la rându-i, participarea la guvernarea, dar mai ales girarea sistemului de putere al lui Liviu Dragnea.

Figura nouă a acestui scrutin va fi Dan Barna. Cu un mesaj tăios, aceasta ar putea deregla ierarhiile clasice şi ar putea ajunge in turul al doilea. Paradoxal, liderului USR îi va fi mai greu să prindă finala prezidenţială decât să o câştige. Iar Klaus Iohannis ştie bine acest lucru.

Puşi să aleagă între... "înălţime" şi "altitudine", românii ar putea fi tentaţi să spună... "Păi, nu-i acelaşi lucru?". Şi, până la un punct, ar putea fi acelaşi lucru... Doar că Barna are avantajul "OMULUI NOU", atu de care a profitat şi Iohannis, în 2014. Mai tânăr şi cu un plus de vivacitate, liderul USR a punctat deja afirmând ca preşedintele în funcţie este susţinut de un partid îmbătrânit cu multe metehne.

Lui Klaus Iohannis îi va fi foarte greu îl pună la colţ pe Dan Barna, în eventualitatea unei înfruntări finale. Teoretic, ar putea sa-l acuze pe liderul USR că are sau a avut contracte cu statul. Ghinion! Şi-ar asuma însă riscul unei discutii depre propriile case din Sibiu.

În ceea ce priveşte Justiţia, Iohannis nu-l poate ataca pe Barna. De cele mai multe ori, USR a fost mai sincer decat PNL în a-i fi alături preşedintelui în bătălia cu PSD şi ALDE. Ba mai mult, Iohannis ar putea fi acuzat că A demis-o pe Laura Codruţa Kovesi de la şefia DNA, chiar dacă decretul a fost semnat după decizia obligatorie a CCR.

Glumind puţin, nici măcar despre origini nu poate fi atacat, pentru că Dan Barna este sibian de-al lui Klaus Iohannis.

În schimb, liderul USR poate specula electoral faptul ca Viorica Dăncilă a ajuns la Palatul Victoria cu semnătura lui Iohannis. În tot acest scenariu, va cântari (poate decisiv) cum se va manifesta electoratul PSD. Dacă nu vor avea candidat în turul al doilea, unii vor sta acasă. Mulţi, insă, vor merge să pună şampila pe Barna doar pentru a se răzbuna pe Iohannis.

Şi încă ceva... politica nu este aritmetică, iar sondajele nu pot surpride emoţia de moment...

În 2014, au fost făcute 16 sondaje: primul, pe 1 mai. Ultimul - pe 29 octombrie. Doar unul dădea ceva şanse outsider-ului. In rest, nimeni nu vorbea decât despre victoria la pas a lui Victor Ponta. Numai că, după numărătoarea oficială, Klaus Iohannis îl bate la o diferenţă de un milion de voturi pe liderul PSD de atunci şi se mută la Cotroceni.